Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Литве, заявил, что страны, которые испытали российскую агрессию, не могут допустить, чтобы этот сосед разрушил их государственность. Об этом пишет Ru.DELFI.lt.

"Все мы имели несчастье иметь такого соседа — неадекватного, приносящего только несчастье и порабощение. Но мы никогда больше не станем заложниками географии и не позволим России разрушить ни нашу, ни вашу государственность. В то же время мы объединяем других — чтобы иметь общую силу", — заявил Зеленский на пресс-конференции, состоявшейся в Офисе президента Литвы в среду, и поздравил Литву с наступающим Днем защитников свободы.

Зеленский также поблагодарил Литву за поддержку, подчеркнув, что эта поддержка помогала останавливать агрессию России в Украине.

"Мы очень ценим вашу поддержку, спасибо, Гитанас. Уже в первые дни нашего сопротивления после полномасштабного вторжения предоставленное вами оружие помогало нам останавливать российское вторжение. И по сей день поддержка вашего государства для нас очень значима", — подчеркнул президент Украины.

"Пока мы вместе, наши народы защищены", — сказал также Зеленский.

Говоря о поддержке Украины, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва готова оказывать всестороннюю поддержку.

"В Государственном совете обороны Литвы мы утвердили пакет долгосрочной военной поддержки Украины на сумму 200 млн. евро. Уже в январе мы снова отправим в Украину боеприпасы, генераторы, детонационные системы, а в феврале — бронетехнику М557, будем обучать украинских солдат, укреплять сотрудничество в сфере оборонной промышленности", — сказал журналистам Науседа, добавив, что непрерывную поддержку подтверждают подписанные в среду соглашения между Украиной и представителями литовской оборонной промышленности.

Кроме того, президент отметил, что не только Литва, но и другие союзники должны обеспечить непрерывность долгосрочной поддержки Украины.

"Чтобы иметь возможность помогать Украине, вся европейская оборонная промышленность обязана работать быстрее — ускорить обороты и должным образом реагировать на сложную ситуацию с безопасностью", — подчеркнул Науседа.

Президент Литвы также подчеркнул, что будущее Украины — неотделимо от Евросоюза.

"Решение, принятое в декабре Советом Европы, открыло новую страницу нашей истории — несмотря на брутальную войну России украинцы достигли впечатляющего прогресса в проведении реформ и продемонстрировали решимость продолжать идти по пути европейской интеграции", — сказал Науседа.

"Литва решительно поддерживает это стремление. Украина — это Европа. Место Украины — в Европейском союзе", — подчеркнул литовский президент.

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