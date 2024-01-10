Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибудет с визитом в Латвию.
В среду Зеленский приехал в Вильнюс, далее у него запланирован Таллин, а в четверг он собирается побывать в Риге.
Церемония встречи пройдет в 16:15 возле Рижского замка, затем пройдут переговоры украинской и латвийской делегаций, а в 17:25 — совместная пресс-конференция Зеленского и президента Латвии Эдгара Ринкевича.
В 18:05 Зеленский встретится с председателем Сейма Дайгой Миериней (СЗК), а в 19:10 — с премьер-министром Эвикой Силиней.
Будет обсуждаться двухстороннее сотрудничество Латвии и Украины, поддержка Латвией Украины в борьбе с российской агрессией и вопросы евроатлантической интеграции Украины.
На пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Латвии Эдгар Ринкевич объявит о новом пакете помощи Латвии Украине, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 8 января заявила, что в следующие четыре года Эстония продолжит оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% от ВВП. Объем уже оказанной Эстонией помощи достиг 500 млн евро.
"Если каждая страна вложит 0,25%, то это то, что необходимо Украине для победы в войне", — сказала Каллас в понедельник журналистам, призвав другие страны последовать примеру Таллина.
Литва также собирается в ходе визита Зеленского объявить о дополнительном пакете помощи Украине.
Это второй визит Зеленского в Латвию — первый был в 2019 году, спустя несколько месяцев после его вступления в должность. При этом латвийские должностные лица, в том числе Эдгар Ринкевич, уже неоднократно бывали в Киеве и выражали Украине поддержку.