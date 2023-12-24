Президент Украины Владимир Зеленский подписал два решения Совета национальной безопасности Украины об экономических и других ограничительных мерах, направленных против компаний и их владельцев. В санкционный список попали и граждане Латвии, сообщают украинские СМИ.

Санкции в основном направлены против российских компаний и их владельцев, а также предпринимателей, работающих на оккупированных территориях Украины. Контроль за выполнением поручен Алексею Данилову, секретарю СНБО. Постановления вступают в силу со дня опубликования.

Ограничения установлены для граждан Украины, России, Кипра, Великобритании и Латвии.

В частности, в документах упоминаются гражданин Латвии Томас Петровскис 1968 года рождения (он также имеет российское гражданство), Сергей Пискунов 1982 г.р., Евгений Воробьев 1987 г.р. и Виктория Воробьева 1990 г.р.

Санкции замораживают активы физических и юридических лиц на территории Украины, а также запрещают торговлю с ними. Ограничения продлятся от пяти до десяти лет.

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