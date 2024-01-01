В своем новогоднем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский обозначил главный итог и достижение года "Украина стала сильнее. Украинцы стали сильнее". И поблагодарил всех, кто помогал выстоять 676 дней войны с Россией и выдержать 6000 нападений с воздуха. И помянул тех, кто отдал свою жизнь во имя независимости страны. Сам президент выходил на связь с украинцами каждый день.

Зеленский напомнил, что "войны сами собой не заканчиваются — войны заканчивают. И победу не получают, не дарят — победу одерживают". И призвал всех украинцев жить по правилу "либо ты работаешь, либо воюешь. Ибо против нас — самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба".

Отдельно президент поблагодарил всех, "кто не смог сидеть дома и ушел на фронт", и тех, кто "не мог больше сидеть за границей, где-то далеко от дома, и вернулся", чтобы помогать Украине. Он призвал всех украинцев быть вместе: "Однажды придется задать себе вопрос: кто я? Сделайте выбор, кем я хочу быть. Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином? И каждый знает ответ. И ответ — это Украина. Потому что украинцы сильнее вместе. Так что пора быть вместе!"

Зеленский подтвердил, что страна настаивает на своей формуле мира, "которую уже поддержали 80 стран". И напомнил о международной поддержке страны. В частности, начале переговоров о вступлении в ЕС: "И этот процесс точно будет иметь логическое завершение — полноправное членство в сильной Европе. Крепкой. От Лиссабона до Луганска". И 156 оборонных пакетов поддержки, о которых удалось договориться, проведя 120 встреч на уровне лидеров государств.

Также он обещал, что в новом году "враг почувствует ярость отечественного производства" — произведенного в воюющей Украине оружия: техника, артиллерия, снаряды, дроны…

"Я желаю каждому, кто еще колеблется, в следующем году сделать смелый выбор — защищать свою собственную страну, работать ради нее, помогать, найти себя в собственном государстве, потому что это единственное место на земле, где все мы можем сказать о себе: мы дома, — сказал Зеленский. -И так же, как в прошлом 31 декабря, сегодня мы говорим: "Мы не знаем, что принесет нам Новый год". Но в этом году можем добавить: "Что бы он ни принес, мы будем сильнее".

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