Даже если Украина освободит все завоеванные территории, военная угроза Европе со стороны России сохранится, считает министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.

Такое мнение он высказал агентству ЛЕТА, комментируя прозвучавшую неофициальную информацию о том, что в Европе рассматриваются последствия гипотетической победы России.

Кариньш подчеркнул, что, независимо от результата войны, Россия является и остается угрозой для всей Европы. По мнению политика, как только война закончится, угроза начнет возрастать - Россия продолжит восстанавливать свои вооруженные силы. Министр отметил, что существование российского правительства основано на империалистических амбициях.

"Правительство России не способно повысить благосостояние своего населения. Все карты поставлены на поиск внешнего врага и культивацию мнения о том, что распад СССР был самым большим злом. Поэтому необходимо вернуть утраченные территории с лихвой. Печально, что это не война Кремля - это стало войной, поддерживаемой россиянами. Россия продвигается с империалистической экспансией и продолжает оставаться угрозой для Европы", - подчеркнул министр иностранных дел.

Кариньш предположил, что такие разговоры о возможном поражении Украины или потере ее отдельных территорий и победе России призваны мотивировать западные страны и общества не допустить такого сценария. По словам министра иностранных дел, победа в Украине в глазах Кремля стала бы подтверждением, что его политика была правильной - можно напасть на соседние страны и получить выгоду от этого.

"Поэтому это недопустимо. Это нападение не только на Украину и Европу. Это нападение на установленный после Второй мировой войны порядок, в котором ключевую роль играет верховенство закона, а не силы", - сказал министр иностранных дел.

Он рассказал, что входящим в состав НАТО европейским странам все больше необходимо заботиться о своей безопасности. Страны Балтии последовательно вкладываются в свою оборону и безопасность, и это облегчает работу министра иностранных дел и премьера в разговорах с партнерами о необходимости увеличения вложений в безопасность.

По словам Кариньша, если Латвия выделяет на оборону 2% от ВВП, это один бюджет, но если бы 2% от ВВП на оборону выделила Германия, это была бы совсем другая сумма. В прошлом году парламент Германии одобрил инвестиции в оборону в размере 100 млрд евро. Развивается военная промышленность Германии и большой упор делается на восстановление вооруженных сил страны. По мнению Кариньша, Германия на 180 градусов изменила свой послевоенный пацифстский подход, осознав, что после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, он больше не работает.

Отвечая на вопрос, не устали ли страны и общества от войны, поскольку контрнаступление Украины, на которое возлагались большие надежды, не оправдалось в том размере, в котором хотелось бы, министр иностранных дел подчеркнул: нельзя сказать, что Украина не имеет успехов в этой войне. При поддержке союзников Украина вернула часть оккупированных территорий, которые она потеряла в противостоянии с противником, чьи силы гораздо внушительнее.

"Через годы оценка контрнападения Украины станет яснее. Одним из факторов, который, вероятно, повлиял на его результат, стало то, что многие западные союзники замешкались с передачей в распоряжение Украины более мощного оружия. Мы помним разговоры о том, что Украине не дадут танки. Сейчас у Украины есть, например, американские танки "Абрамс" и немецкие танки "Леопард". Шли разговоры, что ни в коем случае Украина не получит боевые самолеты. Сейчас в ряде стран украинских пилотов обучают работе с истребителями F-16. Отдельные страны обещали пожертвовать Украине значительное количество истребителей", - сказал Кариньш.

Ранее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных европейских чиновников сообщило, что в случае победы России в Украине последствия для всего мира будут гораздо тяжелее, чем это было после неудачного вывода войск США из Афганистана.

Наряду с катастрофическими последствиями, которые постигнут Украину, некоторые европейские политики начали "спокойно рассматривать" последствия провала НАТО в этом крупнейшем со времен Второй мировой войны конфликте в Европе, сообщает издание со ссылкой на источники, имеющие доступ к внутренним дискуссиям.

Победа России спровоцирует потоки беженцев, которые отправятся в страны Евросоюза (ЕС), а это, в свою очередь, усилит давление на социальные службы этих стран и увеличит напряжение в странах ЕС, отметил один из источников.

Украинские военные при этом могут перейти на тактику партизанской войны, и это будет означать продолжение боев с меньшей интенсивностью, а нестабильность у восточной границы ЕС сохранится, указал источник.

Поскольку российские войска могут потенциально подойти гораздо ближе к восточному флангу НАТО, а Крым обеспечит Кремлю доминирующую роль в Черном море, США придется делать серьезные инвестиции в свои европейские силы, чтобы создать мощный сдерживающий фактор.

Россия, скорее всего, будет стремиться захватить все больше территорий и уничтожить больше инфраструктуры, если Украина не получит оружие, которое ей необходимо для обороны, считают европейские официальные лица, опрошенные Bloomberg.

Если у Украины не будет возможностей защитить себя, она будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях Москвы, допускают собеседники агентства.

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