Источник в украинских службах безопасности подтвердил Би-би-си, что удары по Белгороду были нанесены Украиной (обычно Киев формально это не признает).

По утверждению источника, цели выбирались только среди военной инфраструктуры, а вина за жертвы среди мирного населения лежит на "некомпетентной работе российских ПВО".

Субботние взрывы продолжают удары, начатые в пятницу поздно вечером, идентичные комментарии ранее поступали относительно жертв ударов по Белгороду и другим населенным пунктам в области — в ночь на субботу сообщали о гибели одного и ранении четырех человек.

По словам источника, Украина запустила более 70 беспилотников по целям в разных регионах России и это был "ответ за террористические нападения России на украинские города и ее жителей". Имеется в виду рекордная по интенсивности серия обстрелов украинских городов в пятницу утром.

Российское министерство обороны заявило, что в субботу днем по Белгороду были выпущены две ракеты типа "Ольха" с кассетными зарядами и снаряды РСЗО Vampire чешского производства. По утверждению Минобороны ракеты были сбиты российской ПВО, а разрушения и жертвы вызваны обломками с кассетными частями и несколькими снарядами, которые сбить не удалось.

Россия запросила созвать заседание Совета безопасности ООН этим вечером. Представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что его страна потребовала пригласить представителей Чехии как поставщика оружия Украине.

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