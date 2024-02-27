Пристрастие к сокращениям и уменьшительно-ласкательным суффиксам видно даже по фамилиям — Берзиньшей на порядки больше, чем Берзсов, а Калниньшей, чем Калнсов. А тот же бутерброд — скорее не sviestmaize, a sviestmaizīte. И прощаются нередко — uz redzīti! И в разговорной речи "приласканные" и сокращенные слова используются самым активным образом: McDonalds превращается в maķītis, Hesburger — в hesītis, Caffeine — в kofiks, veikals – в veicis, veičiks, Rimi — в rimčiks, kino — в ķinītis, свидание (от рандеву) — в randiņš, носки — в sieriņi, а телевизор — в teļļuks...



Самое необычное название среди магазинов — у "секонд хендов" — humpalas. Что чаще произносят как humpītis. Сегодня уже мало кто помнит происхождение этого слова — это аббревиатура от "HUMānās PALīdzības Sūtījums" (посылка гуманитарной помощи).

