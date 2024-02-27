Кристина Худенко, Марис Морканс (фото, видео)
Где у латышей раки зимуют и почему утки не крякают?
Рассказываем о "биодобавках" к государственному языку
Оказавшись в латышском классе или трудовом коллективе, выходец из русскоязычной семьи очень скоро убеждается: его познания в государственном языке, еще недавно казавшиеся вполне приличными, бесконечно далеки от жизни. Латыши так не говорят, не делают, не реагируют, не ругаются… Предлагаем наборы речевых "биодобавок", которые не только помогут оживить беседу, но и многое расскажут о своих носителях.
В свое время, забирая дочку из латышской группы детсада, я получила от воспитательницы вопрос, на который не сразу нашлась что ответить. "Kāpēc meitenīte visu laiku saka "krja-krja?" В тот день ребенок прихватил с собой маленького плюшевого утенка, которого всюду таскал за собой… Varbūt tāpēc, ka viņai ir pīlīte?! — предположила я, искренне удивляясь недогадливости педагога. "Tad taču pēk-pēk?" — в свою очередь удивилась моему объяснению воспитательница.
Конечно, эта история — детский лепет, по сравнению с задачками, которые приходится регулярно решать при переводе разговорной речи. Ведь хочется передать не только смысл, но и настроение, коннотацию, степень консервативности и просвещенности. И тут приходится основательно поразмыслить, чтобы подобрать аналог на русском.
Конечно, эта история — детский лепет, по сравнению с задачками, которые приходится регулярно решать при переводе разговорной речи. Ведь хочется передать не только смысл, но и настроение, коннотацию, степень консервативности и просвещенности. И тут приходится основательно поразмыслить, чтобы подобрать аналог на русском.
Интервью с экс-президентом — погружение в мир цитат и идиом. Фото - Карлис Дамбранс
Точкой мозгового кипения стало интервью с Вайрой Вике-Фрейбергой, густо замешанное на цитатах из дайн и Райниса. Например, демократию экс-президент сравнивала с вечным подъемом к принцессе на стеклянную гору (образ из "Золотого коня"): принцессу снесли — государство получили, но пока принцесса не проснулась — демократия не осознана народом... Конечно, в таком глубоководье плавают редкие рыбы, но пара-тройка поучительных дайн или цитат из них есть в речевом арсенале многих латышей.
Из настойчивых расспросов знакомых билингвов и переводчиков, составилось небольшое меню из "биодобавок" к латышской речи. Делюсь словами, которые звучат inčīgi и riktīgi — прикольно и классно. (Разбор ругательств — отдельно, здесь.)
Из настойчивых расспросов знакомых билингвов и переводчиков, составилось небольшое меню из "биодобавок" к латышской речи. Делюсь словами, которые звучат inčīgi и riktīgi — прикольно и классно. (Разбор ругательств — отдельно, здесь.)
Привет-пока-спасибо! — Čau-atā-tencinu!
Местные знают, приезжие не перестают удивляться, что латыши очень часто приветствуют друг друга, а нередко и прощаются итальянским čau! По одной из версий, моду сюда "завез" певец Адриано Челентано — ведь фестиваль San Remo был чуть не единственным доступным советским людям аналогом "Евровидения".
Лингвист Андрейс Вейсбергс настаивает, что слово проникло в Латвию значительно раньше — в 30-х годах 20-го века, как экзотизм, связанный с двусторонними отношениями с Италией. Стало особенно популярным в 60-х, когда в целом было модно вставлять в речь иностранные словечки — таким образом молодые люди иронизировали над бабушками-дедушками.
Лингвист Андрейс Вейсбергс настаивает, что слово проникло в Латвию значительно раньше — в 30-х годах 20-го века, как экзотизм, связанный с двусторонними отношениями с Италией. Стало особенно популярным в 60-х, когда в целом было модно вставлять в речь иностранные словечки — таким образом молодые люди иронизировали над бабушками-дедушками.
Именно čau! использовалось в переводах на латышский популярного "Карлсона". И приросло, потому что латышам в разговорной речи в целом нравятся упрощения: так labrīt превращается в brīt, а uz redzēšanos — в uz redzi.
По той же причине прощальное и, казалось бы, такое детское atā! прочно вошло не только в семейное общение — его можно слышать от учителей, по телевидению и даже использовать в общении с официальными лицами, особенно, если разговор завершается в доверительной форме. Сказал волшебных три буквы — и разошлись почти друзьями.
А вот в качестве слова благодарности все чаще, вместо традиционного paldies! (palīdzi dievs) обращаются к старому латышскому слову tencinu!
А вот в качестве слова благодарности все чаще, вместо традиционного paldies! (palīdzi dievs) обращаются к старому латышскому слову tencinu!
Сокращаем и ласкаем
Типичный представитель humpalas. Фото - Марис Морканс.
Пристрастие к сокращениям и уменьшительно-ласкательным суффиксам видно даже по фамилиям — Берзиньшей на порядки больше, чем Берзсов, а Калниньшей, чем Калнсов. А тот же бутерброд — скорее не sviestmaize, a sviestmaizīte. И прощаются нередко — uz redzīti! И в разговорной речи "приласканные" и сокращенные слова используются самым активным образом: McDonalds превращается в maķītis, Hesburger — в hesītis, Caffeine — в kofiks, veikals – в veicis, veičiks, Rimi — в rimčiks, kino — в ķinītis, свидание (от рандеву) — в randiņš, носки — в sieriņi, а телевизор — в teļļuks...
Самое необычное название среди магазинов — у "секонд хендов" — humpalas. Что чаще произносят как humpītis. Сегодня уже мало кто помнит происхождение этого слова — это аббревиатура от "HUMānās PALīdzības Sūtījums" (посылка гуманитарной помощи).
Самое необычное название среди магазинов — у "секонд хендов" — humpalas. Что чаще произносят как humpītis. Сегодня уже мало кто помнит происхождение этого слова — это аббревиатура от "HUMānās PALīdzības Sūtījums" (посылка гуманитарной помощи).
Часто используемые присказки по себя же: "Latvieša mīļākais ēdiens ir otrs latvietis", "Divi latvieši – trīs partijas"
Крайне важные понятия для латышей — все, что связано с крепостью духа и достоинством. Среди главных определений человека: бессильный (бесхребетный) — vājš mugurkauls, сильный (со стержнем) — stiprs mugurkauls.
Мальчики и девочки
Молодежные обозначения парней и девушек все время меняется. Помимо традиционных puisis, čalis, zēns, skuķis, draugs и meitene, skuķe, draudzene еще недавно активно использовались džeks и džūdija, džentelmenis.
Во всех предыдущих вариантах не всегда ясно, в каком смысле это парни и девушки — обозначение пола, дружественных или любовных отношений. Последнее время все настойчивее возвращаются старо-латышские обращения brūtgāns и brūte — тут уже понятно, что все не просто так.
Во всех предыдущих вариантах не всегда ясно, в каком смысле это парни и девушки — обозначение пола, дружественных или любовных отношений. Последнее время все настойчивее возвращаются старо-латышские обращения brūtgāns и brūte — тут уже понятно, что все не просто так.
Так как говорят животные?
собака — vau vau,
кот — ņau ņau,
свинья — vik vik, ruk ruk
утка — pēk pēk, pēkš pēkš
овечка — mē-ē
коза — bē-ē
козел (забодаю) — biku-beku
цыпленок — čip-čip или čiep-čiep
ворона — kra-kra/ krā-krā
Пропеваем все сложности вместе с веселым автобусом.
Голуби и салака: как не запутаться
Хочется уделить особое внимание таким типичным представителям животного мира Латвии, как голуби и салака. И не потому, что они как-то особенно "говорят". Просто для русскоязычного человека их названия — прекрасно обманчивы.
Фото - Марис Морканс.
По-латышски gulbis — это лебедь. А вот созвучный голубь — balodis.
По-латышски salaka — это корюшка. А вот настоящая салака — reņģe.
По-латышски salaka — это корюшка. А вот настоящая салака — reņģe.
Как латыши говорят по разным случаям
Поздравляют с Рождеством и Новым годом — Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu! Siltus (Gaišus) Ziemassvētkus!
Поздравляют с Пасхой! — Priecīgas Lieldienas!
Поздравляют с Лиго — Lustīgu līgošanu! Часто в качестве поздравления отправляется дайна (например, "Jānīts brauca katru gadu, Atved ziedu vezumiņu: Še saujiņa, tur saujiņa, Lai zied visa pasaulīte"). Кстати, сам праздник правильно называть Jāņi, а līgošana — это процесс. И нетрудно догадаться, что такое "meklēt papardes ziedu"…
Поздравляют с днем рождения — Daudz laimes!
В Хеллоуин для детей, которые ходят по домам и квартирам за конфетами (та самая "Сладость или гадость!?") — "Saldumus vai izjokosim!".
Поздравляют с Пасхой! — Priecīgas Lieldienas!
Поздравляют с Лиго — Lustīgu līgošanu! Часто в качестве поздравления отправляется дайна (например, "Jānīts brauca katru gadu, Atved ziedu vezumiņu: Še saujiņa, tur saujiņa, Lai zied visa pasaulīte"). Кстати, сам праздник правильно называть Jāņi, а līgošana — это процесс. И нетрудно догадаться, что такое "meklēt papardes ziedu"…
Поздравляют с днем рождения — Daudz laimes!
В Хеллоуин для детей, которые ходят по домам и квартирам за конфетами (та самая "Сладость или гадость!?") — "Saldumus vai izjokosim!".
А как говорят латыши, когда...
- ...садятся за стол"приятного аппетита!" — labu apetīti, labu ēstgribu
- ...поздравляют брачующихся"совет да любовь!" — ilgi un laimīgi!
- ...чокаются и чихают"на здоровье!" — uz veselību! vesels! priekā! (последнее — к рюмочке)
- ...реагируют на падающий молоток"твою ж мать!" — bitīt' matos!
- ...угадывают"в точку!" — acīte (21 очко), trāpīts, tieši desmitniekā
- ...хотят чего-то не сглазитьnegribu noskaust, bet...
- ...решаются на что-то"была не была!" — tā tam būs būt, tā tam būs augt
- …крепко спят"мертвецкий сон" — lāča miegs
- ...отмечают болтливость собеседника"язык как помело" — mēle ka šķipele
- ...несут чушьpūš pīlītes
- ...мерзнут"замерз как цуцик" — sasalis kā lāsteka
- ...перегреваются"пекло!" — karsts kā ellē, pilnīga Āfrika, īsta pekle
- ...плохо соображают"тормозят" — bremzē, lēni piešķil, beidzot piešķil
- ...болтают попустуar mēli pa dēli, tukšus salmus kult, dzen niekus
- ...неожиданно везет"счастье подвалило" — cūkas laime
- ...без сил"дохлая кляча" — beigtas zivis, jūtos kā izd..sta jāņoga
- ...выпендриваются"индюк дутый" — uzpūties kā tītars, Tenis - uzpūtenis
- ...выражают плохое настроениеrūgtuma pods
- ...считают что-то невозможным"когда рак на горе свистнет" — kad pūcei aste ziedēs, kad slotas kēts uzziedēs
- ...заканчивают"баста!" — punkts un āmen!
- ...внезапно появляются"как снег на голову" — kā ūdenī iekritis
- ...в предвкушении чего-либоman ir baigais āķis lūpā
- ...отмежовываются от чего-то"моя хата с краю" — ne mana cūka, ne mana druva
- ...мучаются по какому-то поводу"парятся" — ko tu cepies par šo?
- … достают"заноза в заднице" — suņa nagla pakaļā
- ... скрывают что-то ценное от остальныхturēt sveci zem pūra
- ...перебирают со спиртным"в зюзю" — būt ķirsī (čalis ir gan galīgā ķirsī)
- ...не хотят что-то слышать"уши вянут" — man griež ausīs
- ...надеются найти подругу"подцепить девочку" — nocopēt kādu meiteni
- ...выглядят испуганными"на тебе лица нет" — tu esi bāls ka nāve
- не знают, и не знают, кто знает"пёс его знает" — suns viņu zin' или sunsviņzin
- ...воздерживаются от физического насилия"пальцем не трогают" — ne pirksta nepiedur
- ...радикально меняют взглядыapmest kažoku uz otru pusi
- ...приветствуют выходящих из бани"с легким паром!" — vieglu garu!
Если что-то пошло не так
Вкусное выражение saiet sviestā – когда что-то пошло не так — вошло в названия двух суперкассовых спектаклей театра Dailes, перенесенных на латвийскую сцену хитов лондонского Вест-Энда: Izrāde, kas saiet sviestā и Pīters Pens saiet sviestā. Есть еще актерский концерт Dailes sviests. В общем, кто посмотрит — не забудет.
Аналог русской фразе "Я тебя научу родину любить!" - Es tev iemācīšu mīlēt Raini!
Добавим к этой коллекции ёмкие слова, образованные приставкой ne, которые один к одному и не переведешь. Тут для запоминания можно посмотреть с детьми чудесный фильм Вариса Браслы Emīla nedarbi по книге Астрид Линдгрен "Эмиль из Лённеберги"
Nediena (день-хренотень), nedarbi (проделки), nezāle (сорняк), nelaiķis (покойник)
Nediena (день-хренотень), nedarbi (проделки), nezāle (сорняк), nelaiķis (покойник)
Немного сарказма
Одна знакомая россиянка рассказала, что выбрала Латвию, как страну, где понимающе улыбнутся, когда на вопрос "кто?" им ответят "конь в пальто!". Так вот у латышей есть аналогичная парочка слов для веселого и немного грубого (будем честны) ответа. Есть даже детское четверостишье к нему. Итак...
"Кто?" - "Конь в пальто!"
Ko? - Uzkūko!
Paņem cūku uzdanco!
Ja tā cūka nedanco,
Paņem viņu nobučo!
Знакомая из Латгалии вспомнила и любимый в детстве ответ на вопрос kas? - комбинация из русских и латгальских слов:
Kas? — Кислый квас!
Suns ar dasu aizanas! (собака убегает с колбасой)
А вот аналога другой парочки из этой серии в латышском языке мне найти не удалось (возможно, не так искала).
"Где?" — "В Караганде"
Kur? — ???
Еще немного детства
Считалочка: "Эники-беники, ели вареники, эники-беники, хоп"
Латышский аналог: Oliņ boliņ, džimpiņ rimpiņ, kājiņ vējiņ, ārā bunkš!
"Кто?" - "Конь в пальто!"
Ko? - Uzkūko!
Paņem cūku uzdanco!
Ja tā cūka nedanco,
Paņem viņu nobučo!
Знакомая из Латгалии вспомнила и любимый в детстве ответ на вопрос kas? - комбинация из русских и латгальских слов:
Kas? — Кислый квас!
Suns ar dasu aizanas! (собака убегает с колбасой)
А вот аналога другой парочки из этой серии в латышском языке мне найти не удалось (возможно, не так искала).
"Где?" — "В Караганде"
Kur? — ???
Еще немного детства
Считалочка: "Эники-беники, ели вареники, эники-беники, хоп"
Латышский аналог: Oliņ boliņ, džimpiņ rimpiņ, kājiņ vējiņ, ārā bunkš!
Где у латышей...
По ракам мы провели целое детективное расследование. Его результаты - на видео.
- ..."раки зимуют"?kur vēži ziemo?
- ..."Богом забытый край"?Dieva aizmirsts nostūris
- "пуп земли"?pasaules naba
- ..."худой конец"?sliktākajā gadījumā
- ..."сидит фазан"?Помните мнемоническую фразу про цвета радуги? "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан".
Есть подобная и в латышском языке: "Sīks olis dzelmē zib, gaidot zivis viesos". ("Маленький камешек в глубине блестит, ожидая в гости рыбу".)
Немного про тот свет
Своеобразная taphophilia — особое отношение к могилам, кладбищам и тому свету — выделяется как одна из характерных черт латышского поведения и латышского характера. Это нашло отражение и в языке. Помимо pasaule (мир), в латышском языке есть понятия taisaule, viņsaule и aizsaule, в честь которых названы улицы: улица Айзсаулес ведет на кладбище Райниса, улица Несаулес — на кладбище Саркандаугавы. (Подробнее на эту тему — здесь.)
Слов и фраз, выражающих уход в другой мир в латышском языке — бессчетное количество. Самые популярные — izlaist garu, nolikt karoti, pārkrist pār ilksi, aiziet uz viņpasauli, braukt uz kukaiņu ciemu (valsti), braukt uz tārpu kalnu, slēgt acis uz mūža dusu... А вот домашние любимцы обычно отправляются в citi medību lauki.
Подготовившись к тому свету, мы призываем все же жить и скрашивать жизнь чудесными слова и словечками из этого текста.
Слов и фраз, выражающих уход в другой мир в латышском языке — бессчетное количество. Самые популярные — izlaist garu, nolikt karoti, pārkrist pār ilksi, aiziet uz viņpasauli, braukt uz kukaiņu ciemu (valsti), braukt uz tārpu kalnu, slēgt acis uz mūža dusu... А вот домашние любимцы обычно отправляются в citi medību lauki.
Подготовившись к тому свету, мы призываем все же жить и скрашивать жизнь чудесными слова и словечками из этого текста.
КОД.LV
Это шестая и заключительная статья второго сезона проекта KOД.LV, которым портал DELFI знакомит русскоязычную аудиторию с самыми любопытными и массовыми увлечениями, традициями и тенденциями латышского мира. Теми, что составляют современный код нации. Над какими своими качествами смеются типичные латыши? Почему они так неравнодушны к шлягерам и интеллектуальным играм? Почему бранные слова в латышской речи часто озвучиваются вполне по-русски, что в них закладывается и есть ли латышские аналоги? Чем отличается Дед Мороз от Рождественского дедушки? В чьи имена переименовывают улицы? Какие качества надо перенять, чтобы в Латвии тебя считали "своим"? И, наконец — помните, для чего последней женой надо обязательно взять латышку?