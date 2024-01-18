Рижская 72-я средняя школа насчитывает более 1 200 учеников и более 100 учителей и является одной из многих школ, которые в этом году начали переход на обучение только на латышском языке.
Чтобы понять, что на самом деле означает переход на обучение на латышском языке, расскажу об одном первом классе нашей школы. В классе 30 детей, некоторые из них ранее посещали дошкольные учреждения на латышском языке, некоторые — на языке меньшинства, некоторые — из двуязычных семей, некоторые — из Украины, а для некоторых латышский — родной язык.
Думаю, не нужно дополнительных объяснений, чтобы понять, что процесс обучения в этом классе более чем сложный и трудный. Учителю приходится одновременно работать с детьми, которые говорят по-латышски и умеют читать, с детьми, которые знают несколько слов, но еще не знают букв латышского алфавита, а родители некоторых из этих детей равнодушно или негативно отзываются дома об изучении латышского языка.
Чтобы понять, что на самом деле означает переход на обучение на латышском языке, расскажу об одном первом классе нашей школы. В классе 30 детей, некоторые из них ранее посещали дошкольные учреждения на латышском языке, некоторые — на языке меньшинства, некоторые — из двуязычных семей, некоторые — из Украины, а для некоторых латышский — родной язык.
Думаю, не нужно дополнительных объяснений, чтобы понять, что процесс обучения в этом классе более чем сложный и трудный. Учителю приходится одновременно работать с детьми, которые говорят по-латышски и умеют читать, с детьми, которые знают несколько слов, но еще не знают букв латышского алфавита, а родители некоторых из этих детей равнодушно или негативно отзываются дома об изучении латышского языка.
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