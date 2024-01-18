Переход на обучение на латышском языке — чрезвычайно важная цель образования, если мы хотим прийти к единому обществу не на словах, а на деле. В то же время, если этот переход не осуществиться должным образом, мы рискуем, что большое количество детей не получат необходимых знаний и навыков не только по латышскому языку, но и по другим предметам. Это может существенно повлиять на экономическое развитие страны и усилить социальную напряженность в обществе.

Рижская 72-я средняя школа насчитывает более 1 200 учеников и более 100 учителей и является одной из многих школ, которые в этом году начали переход на обучение только на латышском языке.

Чтобы понять, что на самом деле означает переход на обучение на латышском языке, расскажу об одном первом классе нашей школы. В классе 30 детей, некоторые из них ранее посещали дошкольные учреждения на латышском языке, некоторые — на языке меньшинства, некоторые — из двуязычных семей, некоторые — из Украины, а для некоторых латышский — родной язык.

Думаю, не нужно дополнительных объяснений, чтобы понять, что процесс обучения в этом классе более чем сложный и трудный. Учителю приходится одновременно работать с детьми, которые говорят по-латышски и умеют читать, с детьми, которые знают несколько слов, но еще не знают букв латышского алфавита, а родители некоторых из этих детей равнодушно или негативно отзываются дома об изучении латышского языка.

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