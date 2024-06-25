В русскоязычных СМИ и соцсетях распространилось утверждение, что на прошедшем в середине июня в Швейцарии саммите премьер-министр Италии заявила: "Если Россия не согласится с условиями Украины, мы заставим их сдаться". Delfi проверил корректность таких публикаций.

16 июня украинские и российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о громком заявлении, которое премьер-министр Италии Джорджа Мелони якобы сделала на одном из заседаний саммита мира в Швейцарии. Нередко в качестве доказательство приводилось видео с закадровым переводом, согласно которому политик говорит: "Защищать Украину значит объединять усилия международного сообщества для защиты Украины. Если Россия не согласится [с условиями мира, предложенными Украиной], мы заставим её сдаться. И нам нужно установить минимальные условия для этой дискуссии". Ролик распространялся с переводом как на украинский, так и на русский язык.

Саммит мира прошел 15–16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, куда съехались представители почти ста государств. Они обсуждали несколько пунктов "формулы мира", предложенной ранее президентом Украины Владимиром Зеленским. В форуме приняли участие президент Латвии Эдгар Ринкевич, вице-президент США Камала Харрис, лидеры Франции, Германии, Великобритании и других стран. Среди высокопоставленных гостей была и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Оба вирусных ролика — подлинные. Видео с украиноязычным закадровым переводом взято из трансляции, которую в Facebook вел аккаунт Офиса президента Украины, а более короткое видео с русскоязычным закадровым переводом опубликовал украинский телеканал FREEДОМ. Вероятно, авторы второго ролика переводили не оригинальное заявление Мелони, а его перевод на украинский язык.

Выступление политика без синхронного перевода опубликовано на официальном YouTube-канале итальянского правительства. Мелони, говорившая на заседании саммита по-английски, сказала: "Defending Ukraine means defending that system of rules that holds the International Community together and protect every nation. If Ukraine had not been able to count on our support and therefore would have been forced to surrender, today we would not be here to discuss the minimum conditions for a negotiation, we would be just discussing the invasion of a sovereign state".

На русский язык это заявление переводится так: "Защищать Украину означает защищать ту систему правил, которая объединяет международное сообщество и защищает каждую нацию. Если бы Украина не могла рассчитывать на нашу поддержку и поэтому была бы вынуждена сдаться, сегодня мы бы здесь не обсуждали минимальные условия переговоров, мы бы обсуждали только вторжение в суверенное государство".

Иными словами, Мелони в этом фрагменте своей речи вообще не упоминала Россию. Премьер-министр Италии лишь выразила мнение, что необходимо соблюдать правила и нормы, на которых основано взаимодействие государств друг с другом, а также продолжать базирующуюся на этом принципе поддержку Киева, благодаря которой Украина способна не только сопротивляться российской агрессии, но и обсуждать с партнёрами условия послевоенного устройства.

Таким образом, оригинальная цитата была искажена в результате ошибки, которую допустил синхронный переводчик. Как отмечает фактчекинговый проект "Проверено", многие украинские СМИ впоследствии исправили свои публикации о громком заявлении Мелони, в то время как некоторые российские издания и политики выступили с утверждениями, что ошибка при переводе была допущена намеренно.

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