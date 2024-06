Выступление политика без синхронного перевода опубликовано на официальном YouTube-канале итальянского правительства. Мелони, говорившая на заседании саммита по-английски, сказала: "Defending Ukraine means defending that system of rules that holds the International Community together and protect every nation. If Ukraine had not been able to count on our support and therefore would have been forced to surrender, today we would not be here to discuss the minimum conditions for a negotiation, we would be just discussing the invasion of a sovereign state".