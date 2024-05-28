В середине мая многие русскоязычные Telegram-каналы сообщили: по мнению госсекретаря США, в Украине подорвана сила демократии, народ не верит правительству, а президент РФ стремится использовать местную коррупцию в своих целях. Delfi разобрался, насколько правдивы такие публикации.

Блогеры используют приписываемую Энтони Блинкену цитату в разных формулировках. Так, авторы канала "Путин в Telegram" (165 000 просмотров на момент написания этого текста) в посте от 16 мая приводят такой вариант: "Сила демократии на Украине подорвана. Граждане утратили веру в то, что правительство по-прежнему им подотчетно и способно к исправлению собственных просчетов. Неудивительно, что Путин захотел превратить коррупцию на Украине в свое оружие". Более популярны укороченные версии высказывания вроде "Путин использует коррупцию на Украине как оружие". В такой формулировке цитату привели каналы "Наблюдатель" (210 000) и "Дядя Слава" (186 000). В изложении канала "Белорусский силовик" (127 000) Путин, по мнению Блинкена, лишь "стремится использовать коррупцию на Украине как оружие".

Госсекретарь США прибыл в Киев с неанонсированным визитом 14 мая. Помимо встреч с представителями украинского руководства, в программе поездки было выступление перед студентами Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. Стенограмма речи доступна на официальном сайте правительства США, а трансляция — на YouTube-канале Госдепартамента. В частности, Блинкен заявил:

Ваша решимость написать будущее своей нации — вот почему так много людей во всем мире вдохновились вашей борьбой, в том числе многие американцы, которые теперь вывешивают жёлто-синий флаг рядом со звездно-полосатым. И именно поэтому так важно, чтобы Украина продолжала делать трудные шаги по укреплению и консолидации своей демократии. Потому что от того, какой выбор вы сделаете — какую демократию построите, — будет зависеть сила и устойчивость коалиции на стороне Украины.

Это подразумевает не простое проведение реформ, но и обеспечение их реализации и оказания ощутимого влияния на жизни людей. Это означает искоренение бича коррупции — раз и навсегда. Победа на поле боя не позволит Украине стать частью России. Победа в войне с коррупцией не позволит Украине стать похожей на Россию.

Безопасность Украины будет подорвана, если ресурсы для ее армии будут выкачиваться людьми, стремящимися к обогащению. Экономический потенциал Украины будет снижен, если инвесторы и инноваторы не смогут рассчитывать на равные условия. Демократия в Украине ослабнет, если граждане перестанут верить в то, что они могут призвать своё правительство к ответу и исправить недостатки системы изнутри. Неудивительно, что Путин стремился превратить коррупцию в Украине в оружие. Он знает, насколько мощной может быть коррупция, сеющая раздор и недоверие, подрывая веру в правительство и его институты. В конце концов, он оттачивал эту тактику дома почти 25 лет.

Украинцы десятилетиями боролись с коррупцией, и у вас есть показательные результаты. Украина — одна из немногих стран, чей рейтинг в списке Transparency International стабильно растет на протяжении последних лет, в немалой степени благодаря невероятно упорным и умелым антикоррупционным активистам, неправительственным организациям и независимым СМИ.

Утверждение Блинкена о том, что положение Украины в индексе восприятия коррупции от Transparency International стабильно улучшается, также верно (хотя от лидирующих позиций страна пока что далека). В последнем рейтинге за 2023 год первое место занимает Дания (90 баллов из 100 возможных), второе — Финляндия (87), третье — Новая Зеландия (85). Латвия расположилась на 36-й строчке с 60 баллами, у Литвы — 34-й результат, у Эстонии — 12-й.

Что касается Украины, то если в 2013-м она занимала 144-е место (25 баллов), то в 2023-м с 36 баллами находится уже на 104-й позиции. Для сравнения, уровень восприятия коррупции в России за те же десять лет почти не изменился: в 2013 году его оценили в 28 баллов (127-е место), в 2023-м — в 26 баллов (141-е место).

В своем выступлении госсекретарь США признал, что у властям и жителям Украины предстоит сделать еще многое для борьбы с коррупцией. "Восемь из десяти украинцев по-прежнему считают, что для элиты существует один свод законов, а для всех остальных — другой", — отметил Блинкен.

Как предполагает фактчекерский проект "Проверено", вирусная цитата появилась в прокремлевском сегменте Telegram из-за ошибки, допущенной при переводе с английского языка. Блинкен рассказывал лишь о негативном сценарии, который может реализоваться в Украине при недостаточной борьбе с коррупцией. Говоря о стремлении Путина использовать коррупцию в соседней стране в качестве оружия, госсекретарь США использовал глагол в прошедшем, а не в настоящем или будущем времени.

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