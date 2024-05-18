9 мая в СМИ и соцсетях распространился отрывок из брифинга, на котором Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста, якобы утверждает: во Второй мировой войне США и Украина вместе победили режимы Гитлера и Сталина. Delfi разобрался, делала ли официальный представитель администрации Байдена такое заявление.

Как сообщалось, такую оценку событиям 1940-х годов Жан-Пьер дала на брифинге, приуроченном к 79-й годовщине "окончания Второй мировой войны". На вирусном видео журналист спрашивает официального представителя Белого дома, почему Вашингтон не осуждает проявления нацизма в Украине и при этом "продолжает платить" Киеву. "79 лет назад США и наши украинские союзники вместе боролись против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина. Хотя Берлин сейчас наш союзник, угроза с востока сохраняется. Поэтому мы продолжим поддерживать Украину всеми доступными нам средствами", — отвечает пресс-секретарь Байдена. Ролик распространяется в двух версиях: полной (28 секунд) и сокращённой (17 секунд), в которой оставлен только ответ Жан-Пьер. Обе версии снабжены русскоязычными субтитрами.

Видео стало вирусным и вызвало возмущение российских СМИ и официальных лиц. Например, "Московский комсомолец" опубликовал статью с подзаголовком "Белый дом: Вторую мировую выиграли США и Украина, которые сражались против Сталина". Прокомментировала предполагаемое заявление Жан-Пьер и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эти, прости господи, люди представляют угрозу, в первую очередь для граждан США, своим искажённым сознанием и желанием разрушать сознание других. Чудовища Байдена оскорбили память миллионов жертв Второй мировой", — цитирует спикера российского внешнеполитического ведомства "Российская газета".

Начнем с того, что никакого специального брифинга, посвященного годовщине окончания Второй мировой войны, Белый дом в мае 2024 года не проводил (в том числе потому, что она завершилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года). Не подтверждают это и стенограммы регулярных брифингов Жан-Пьер и ее коллег по пресс-службе американской администрации: все расшифровки можно найти на официальном сайте Белого дома, а видеозаписи — на платформе C-SPAN и в YouTube.

Судя по одежде Жан-Пьер и журналистов, вирусные кадры взяты из трансляции брифинга, состоявшегося 7 мая. Мы изучили расшифровку и видеозапись общения пресс-секретаря Байдена с представителями СМИ: в ходе мероприятия ни разу не упоминались ни Вторая мировая война, ни Гитлер со Сталиным. Каких-либо объявлений о теме брифинга или о его посвящении какой-либо памятной дате, также сделано не было.

При этом вирусное видео — не цельный фрагмент трансляции, а монтаж из двух ее отрывков. В основу первой части лег вопрос журналиста Эндрю Файнберга. На отметке 18.30 он спрашивает, что власти США делают и планируют делать в свете гуманитарного кризиса в секторе Газа. Вторая часть разошедшегося по Сети ролика начинается в трансляции спустя пять с половиной минут — другой репортер просит Жан-Пьер прокомментировать желание президента Румынии Клауса Йоханниса (он в тот день приехал в Вашингтон) возглавить НАТО. На это пресс-секретарь Белого дома в оригинальном видео отвечает: "Президент [Байден] с нетерпением ждал возможности принять у себя президента Йоханниса, чтобы отпраздновать 20-летие с того дня, как Румыния стала [нашим] сильным и непоколебимым союзником по НАТО, и с нетерпением ждал возможности отметить лидерство Йоханниса в НАТО и большой вклад, который Румыния внесла в безопасность НАТО, особенно в Черноморском регионе, и, очевидно, их большую поддержку Украине против агрессии России".

Иными словами, ролик — подделка, состоящая из двух фрагментов трансляции настоящего брифинга, поверх которых была наложена аудиодорожка, судя по всему, сгенерированная искусственным интеллектом. Для большей достоверности создатели фейка с помощью нейросетей изменили движение губ Файнберга и Жан-Пьер (подобные манипуляции сравнительно несложно осуществить с помощью общедоступных сервисов вроде Gooey.ai или Sync.ai). Этот вывод подтверждают и эксперты, например, специалист по изучению цифрового контента Хани Фарид из Калифорнийского университета в Беркли.

При сравнении оригинального и смонтированного видео заметно, что жесты и общая мимика журналиста и пресс-секретаря Байдена совпадают, но губы двигаются по-разному.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс сообщил агентству AFP, что подобного диалога между Жан-Пьер и Файнбергом об Украине, Второй мировой войне, Гитлере и Сталине не происходило. Попавший в ролик журналист также назвал видео "полностью фейковым".

Как выяснил проект "Проверено", самое раннее появление дипфейка (как минимум, в русскоязычном сегменте интернета) — публикация прокремлевского Telegram-канала "Шейх Тамир", где видео было размещено 8 мая в 15.50 по рижскому времени.

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