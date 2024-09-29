На фоне новостей о массовых взрывах пейджеров и раций в Ливане русскоязычные Telegram-каналы распространили информацию о взорвавшихся в этой стране в те же дни айфонах. В качестве доказательства использовалась фотография якобы одного из пострадавших гаджетов. Delfi выяснил, насколько достоверны такие публикации.

Этот снимок разместили, например, Telegram-каналы "Україна 24/7", "Скабеева", "Дмитрий Гордон", "Гаспарян" и другие. Авторы некоторых постов отмечали, что в середине сентября в Ливане взрывались вообще любые устройства с литий-ионными батареями.

17 и 18 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры и рации, которыми пользовались члены радикальной группировки "Хезболла". По данным ливанского министерства здравоохранения, в результате случившегося погибли 37 человек, ещё около 3000 получили ранения. "Хезболла" обвинила в атаке Израиль, однако президент Ицхак Герцог спустя несколько дней публично отверг причастность своей страны к взрывам.

The New York Times и другие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что за операцией стоит израильская разведка. Чтобы избежать слежки, вместо мобильных телефонов многие члены "Хезболлы" активно использовали пейджеры. Этим решили воспользоваться израильские спецслужбы: утверждается, что они зарегистрировали в Венгрии компанию по производству таких устройств, получили лицензию на выпуск гаджетов у тайваньской компании Gold Apollo и начали поставлять пейджеры "Хезболле". Предположительно, их батареи снабжались небольшим количеством мощной взрывчатки, которая была почти синхронно активирована 17 сентября.

На следующий день в Ливане массово взрывались рации. В обломках были идентифицированы устройства японской компании Icom — она опровергла причастность к атакам, напомнив, что сняла такие рации с производства еще в 2014 году, а на рынке в последние годы доступны либо старые образцы, либо подделки.

Снимок якобы взорвавшегося в рамках той же атаки айфона стал распространяться также 18 сентября. Все подобные сообщения о взрывах техники Apple в Ливане сопровождаются одной и той же фотографией, хотя в случае пейджеров или раций в соцсетях можно найти десятки разных визуальных свидетельств. Более того, сама идея заминировать смартфоны не укладывается в логику диверсии против членов организации, последовательно отказывавшейся от использования подобных гаджетов. В отличие от Gold Apollo и Icom производитель айфонов не выпускал никаких заявлений касательно массовых взрывов техники в Ливане.

Обратный поиск по изображению в Google показал, что фотографию, ставшую вирусной в сентябре 2024 года, публиковали ещё в 2021 году. Например, она появлялась в заметке египетского издания Cairo 24. В статье говорится, что этот айфон взорвался в столице Египта, что стало причиной пожара. В публикации есть фото устройства и с других сторон.

Что касается взрывов многочисленных устройств с литий-ионными батареями, которые активно применяются в современной электронике, то Delfi не удалось обнаружить достоверных свидетельств сколько-нибудь массовых взрывов таких гаджетов в Ливане в середине сентября. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, отмечают, что, судя по верифицированным снимкам поврежденных устройств, причиной взрывов не был перегрев подобных аккумуляторов. По данным СМИ, в рамках операции израильские спецслужбы устанавливали взрывчатку в пейджеры на этапе производства.

Fоtо: Publicitātes foto

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