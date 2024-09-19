Венгерская компания BAC Consulting, которая на протяжении двух лет поставляла пейджеры группировке "Хезболла", была создана израильской разведкой специально для проведения операции против боевиков. Об этом пишет газета The New York Times, поговорившая с более чем десятью действующими и бывшими сотрудниками министерства обороны и спецслужб Израиля.

Как поясняет издание, лидер "Хезболлы" Хасан Насралла еще несколько лет назад призвал участников движения отказаться от мобильных телефонов в пользу пейджеров. Подобные заявления он делал в том числе публично. По словам собеседников NYT, в этом израильская разведка "увидела шанс".

Еще до того, как "Хезболла" полностью перешла на пейджеры, израильские спецслужбы зарегистрировали в Венгрии компанию BAC Consulting и еще две фирмы для прикрытия ее деятельности. BAC Consulting производила пейджеры и для обычных клиентов, но фокусировалась на особых поставках "Хезболле".

Источники NYT утверждают, что устройства для исламистской группировки изготавливались отдельно и содержали батареи со взрывчатым веществом. BAC Consulting начала ограниченные поставки в Ливан в 2022 году, но в последние месяцы, после публичного призыва Насраллы отказаться от мобильных телефонов, они заметно выросли.

17 сентября на эти пейджеры пришли сообщения на арабском языке, которые выглядели так, будто их отправило руководство "Хезболлы". Вскоре устройства начали взрываться. По фотографиям обломков удалось установить, что такие пейджеры выпускает тайваньская компания Gold Apollo. Та в свою очередь опубликовала заявление, в котором подчеркнула: гаджеты произвела компания в Будапеште, которой разработчик модели выдал лицензию.

Газета Financial Times со ссылкой на данные венгерских реестров пишет, что BAC Consulting была основана в мае 2022 года Кристианой Росарией Барсони-Арчидиаконо. В ее профиле на LinkedIn указано, что женщина имеет докторскую степень по физике, а также преподает в Лондонской школе экономике и Школе востоковедения и африканистики в Лондоне. В комментарии NBC Барсони-Арчидиаконо подтвердила, что ее компания сотрудничает с Gold Apollo, но уточнила, что не производит пейджеры, назвав себя "просто посредником".

18 сентября в Ливане произошла вторая серия взрывов — на этот раз взрывались, например, рации. Судя по фотографиям, устройства этой модели выпускала японская компания Iсom. Она опровергла причастность к атакам, напомнив, что сняла такие рации с производства еще в 2014 году, а доступные в последние годы на рынке образцы — подделки.

По последним данным министерства здравоохранения Ливана, за два дня от взрывов средств связи в этой стране погибли 37 человек, около 3000 получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших есть, по разным оценкам, от двух до четырех детей.

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