Российские пропагандистские каналы придумали новую сагу, цель которой - дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и настроить мир против предоставления военной помощи Украине. Фейковое СМИ, которое напоминает американский новостной портал, опубликовало утверждение о том, что Зеленский якобы купил парадный автомобиль диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера. Якобы президента Украины видели выходящим из этого автомобиля возле президентского дворца в начале октября, вскоре после его визита в США. Источником этого утверждения является поддельный скриншот несуществующей публикации в украинском Telegram-канале "Реальна Війна".

Fоtо: Ekrānuzņēmums

Mercedes-Benz 770K, на котором Гитлер участвовал в военном параде во время Второй мировой войны, после войны оказался в США, а в 2018 году был куплен на аукционе анонимным покупателем за пределами Соединенных Штатов. В свою очередь, в публикации фейкового СМИ утверждалось, что предыдущий аукцион провалился, а автомобиль на самом деле был продан недавно. В начале октября стал известен новый владелец - Зеленского видели выходящим из этой машины около официальной резиденции президента Украины. Сумма сделки неизвестна, однако речь может идти о 15 миллионах долларов США, говорится в статье, у которой нет ни автора, ни отслеживаемых источников информации.

Как отмечают ведущие фактчекеры Би-би-си, в украинском Telegram-канале никогда не публиковалось подобное изображение, да и само оно не является настоящим - автомобиль был "вырезан" из другого снимка и "вклеен" на фотографию со зданием администрации президента Украины. Об этом свидетельствуют одинаковые блики по бокам автомобиля.

The story refers to this doctored picture of a Mercedes 770 near the presidential office in Kyiv, posted on Telegram.



But that Telegram channel has never posted the pic, and the Mercedes in it has been lifted from the image on the right. Note the same reflections on both cars. pic.twitter.com/HY2mkGWaVO — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 8, 2024

В свою очередь само "СМИ" под названием Seattle Tribune, использованное в качестве "доказательства" этой фейковой новости, связанные с Кремлем источники создали лишь в начале октября именно с целью публикации этой ложной статьи. Как отмечает ведущее украинское информационное агентство УНИАН, размещенные там несколько статей являются плагиатами с различных новостных источников.

Хотя ложное утверждение было быстро опровергнуто, эта фейковая новость продолжает циркулировать в социальной сети X по различным аккаунтам кремлеботов и сторонников Кремля. Под многими из этих публикаций уже появилось предупреждение администрации X.

Как напоминает УНИАН, Россия проводит целенаправленную кампанию по дискредитации Украины с помощью различных "сфабрикованных" новостей. Самым излюбленным методом распространения таких фейковых новостей является создание клонов веб-сайтов известных западных СМИ, чтобы создать впечатление надежного медиа.

Как сообщает американское издание TheDrive.com, посвященное "автомобильной культуре", 10% вырученных с аукциона 2018 года за лимузин Гитлера пошли на просвещение в области Холокоста.

Напомним, что летом похожая ложь распространялась кремлевскими каналами о первой леди Украины Елене Зеленской, которая якобы в Париже купила Bugatti за 4,5 миллиона долларов. Сама компания Bugatti опровергла эту информацию.

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