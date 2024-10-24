Российские пропагандистские каналы придумали новую сагу, цель которой - дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и настроить мир против предоставления военной помощи Украине. Фейковое СМИ, которое напоминает американский новостной портал, опубликовало утверждение о том, что Зеленский якобы купил парадный автомобиль диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера. Якобы президента Украины видели выходящим из этого автомобиля возле президентского дворца в начале октября, вскоре после его визита в США. Источником этого утверждения является поддельный скриншот несуществующей публикации в украинском Telegram-канале "Реальна Війна".
Mercedes-Benz 770K, на котором Гитлер участвовал в военном параде во время Второй мировой войны, после войны оказался в США, а в 2018 году был куплен на аукционе анонимным покупателем за пределами Соединенных Штатов. В свою очередь, в публикации фейкового СМИ утверждалось, что предыдущий аукцион провалился, а автомобиль на самом деле был продан недавно. В начале октября стал известен новый владелец - Зеленского видели выходящим из этой машины около официальной резиденции президента Украины. Сумма сделки неизвестна, однако речь может идти о 15 миллионах долларов США, говорится в статье, у которой нет ни автора, ни отслеживаемых источников информации.
Как отмечают ведущие фактчекеры Би-би-си, в украинском Telegram-канале никогда не публиковалось подобное изображение, да и само оно не является настоящим - автомобиль был "вырезан" из другого снимка и "вклеен" на фотографию со зданием администрации президента Украины. Об этом свидетельствуют одинаковые блики по бокам автомобиля.
В свою очередь само "СМИ" под названием Seattle Tribune, использованное в качестве "доказательства" этой фейковой новости, связанные с Кремлем источники создали лишь в начале октября именно с целью публикации этой ложной статьи. Как отмечает ведущее украинское информационное агентство УНИАН, размещенные там несколько статей являются плагиатами с различных новостных источников.
Хотя ложное утверждение было быстро опровергнуто, эта фейковая новость продолжает циркулировать в социальной сети X по различным аккаунтам кремлеботов и сторонников Кремля. Под многими из этих публикаций уже появилось предупреждение администрации X.
Как напоминает УНИАН, Россия проводит целенаправленную кампанию по дискредитации Украины с помощью различных "сфабрикованных" новостей. Самым излюбленным методом распространения таких фейковых новостей является создание клонов веб-сайтов известных западных СМИ, чтобы создать впечатление надежного медиа.
Как сообщает американское издание TheDrive.com, посвященное "автомобильной культуре", 10% вырученных с аукциона 2018 года за лимузин Гитлера пошли на просвещение в области Холокоста.
Напомним, что летом похожая ложь распространялась кремлевскими каналами о первой леди Украины Елене Зеленской, которая якобы в Париже купила Bugatti за 4,5 миллиона долларов. Сама компания Bugatti опровергла эту информацию.