В начале июля 2024 года СМИ сообщили о роскошном автомобиле, который якобы приобрела первая леди Украины. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, соответствует ли эта информация действительности.

Крупнейшие российские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на французское издание Vérité Сachée написали, что Елена Зеленская вскоре станет владелицей одного из самых дорогих серийных автомобилей в мире — гиперкара Bugatti Tourbillon. Предзаказ стоимостью 4,5 млн евро жена украинского президента якобы оформила в июне 2024 года, когда вместе с мужем приехала во Францию на 80-летнюю годовщину высадки союзников в Нормандии. Как уточнялось в публикациях, Зеленская стала первой обладательницей новой модели, которая будет выпущена всего в 250 экземплярах в 2026 году. В качестве доказательства на сайте Vérité Сachée приводится видео с рассказом некоего Жака Бертена, сотрудника дилерского центра Bugatti в Париже, а также копия счёта-фактуры.

Презентация гиперкара Bugatti Tourbillon состоялась 20 июня 2024 года. Это автомобиль класса люкс нового поколения, способный развивать скорость до 445 км/ч. Уже известно, что выпущено будет лишь 250 машин, производство которых начнётся в 2026 году. Ожидаемая цена одного автомобиля — от 3,8 млн евро.

Первоисточник новости о дорогостоящей покупке Зеленской — интернет-издание Vérité Сachée ("скрытая правда" — фр.). Его сайт незнаком поисковой системе Google, если ограничить результаты поиска датами не позднее июня 2024 года. По данным сервиса Who.is, доменное имя veritecachee.fr было зарегистрировано 22 июня, за несколько дней до выхода новости о первой леди Украины и люксовом автомобиле.

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На сайте отсутствует раздел "О нас", контакты редакции и список её сотрудников. У отдельных авторов есть персональные страницы, где указаны лишь имена, но нет фотографий или адресов электронной почты. При этом в их профилях указано, что сотрудники начали работать в издании ещё 2 июня, то есть почти за три недели до регистрации сайта. Каждый из них при этом успел написать около 300 заметок.

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Большинство публикаций на сайте — новости, а не журналистские расследования. Хотя Vérité Сachée — франкоязычное издание, публикации почему-то снабжены англоязычными тегами-рубрикаторами.

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Страницы рубрик, на которые можно попасть по ссылкам в шапке сайта, оформлены как минимум неаккуратно. Подобные ошибки в дизайне для настоящего работающего СМИ невозможны.

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Сами новостные публикации выглядят не менее подозрительно. Например, их заголовки нередко начинаются со слов "Вот краткое название статьи".

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А первый абзац в некоторых статьях выглядит так: "Вот некоторые вещи, которые следует учитывать в контексте. Республиканцы, Трамп, Десантис и Россия — хорошие, а демократы, Байден, война на Украине, крупный бизнес и фармацевтическая промышленность — плохие. При необходимости добавьте дополнительную информацию по теме".

Всё это может свидетельствовать об использовании искусственного интеллекта для подготовки основной массы страниц сайта. Вероятно, авторы давали задание чат-боту вроде ChatGPT, а потом копировали результат вместе с промптами — возможно, потому что не очень хорошо знали французский язык.

Что касается вышедшей 1 июля статьи о Зеленской, то в этом тексте подобных ошибок и неточностей нет. Однако её содержание тем не менее вызывает вопросы. В качестве доказательства того, что первая леди Украины приобрела автомобиль за €4,5 млн, приводится видео, автор которого представлен как сотрудник автосалона Bugatti в Париже Жак Бертен.

Судя по оформлению ролика, он был опубликован в Instagram. Аккаунт @jacques_bertin_ls, где появилась вирусная публикация, к моменту написания разбора уже был деактивирован.

Само видео, вероятно, было сгенерировано нейросетью. В частности, каждый раз, когда Жак Бертен открывает рот, его зубы выглядят по-разному: то видны оба ряда зубов, то лишь два удлинённых верхних передних зуба, то ровный верхний ряд. Это характерный признак роликов, созданных искусственным интеллектом.

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В качестве фото профиля этого человека в Instagram, которое видно в левом верхнем углу, использован скриншот из самого видео.

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Фактчекеры из проекта Les Observateurs телеканала France 24 связались с дилерским центром Bugatti Paris, и там сообщили, что человек по имени Жак Бертен у них не работает.

Ещё одно доказательство, представленное в статье Vérité Сachée, — инвойс на оплату автомобиля, выставленный на имя Елены Зеленской.

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В нём есть несколько ошибок:

В реквизитах указан номер BSB, который не имеет никакого отношения к Франции — он используется в Австралии;

Название коммуны Нёйи-сюр-Сен, где располагается дилерский центр, указано с ошибкой: должно быть Neuilly-sur-Seine, а не Neuily-sur-Seine;

В инвойсе не указан идентификационный номер плательщика НДС, используемый в странах ЕС;

Также в документе не указана валюта, использованная для расчёта стоимости.

2 июля 2024 года, на следующий день после появления скандальной новости, в официальном Instagram-аккаунте дилерского центра Bugatti Paris было опубликовано заявление, в котором категорически опровергался факт сделки с Зеленской. Представители компании указали на ряд ошибок в документе, а также сообщили, что подадут в суд на авторов подделки за фальсификацию документов.

Ещё 28 июня, за три дня до появления статьи о Зеленской, американская компания по кибербезопасности Recorded Future опубликовала отчёт, в котором зафиксировала появление сайта veritecachee.fr. Специалисты предупредили, что сайт с большой вероятностью будет использован для публикации дипфейков, поскольку входит в обнаруженную в марте этого года сеть CopyCop. Она объединяет несколько подобных сайтов, маскирующихся под СМИ и вбрасывающих в информационное пространство недостоверную информацию.

В октябре 2023 года российские СМИ и Telegram-каналы сообщали о другой дорогостоящей покупке, которую совершила Зеленская. Во время визита в США она якобы приобрела драгоценности стоимостью более $1 млн. Тогда в качестве доказательств использовалась размещённая на правах рекламы статья на нигерийском новостном сайте, поддельный счёт и видео якобы сотрудницы бутика Cartier, роль которой исполнила жительница Санкт-Петербурга.

Спустя несколько месяцев схема создания фейка осталась примерно той же, однако использованные дезинформаторами методы стали более технологичными. Впрочем, подобным образом информация о дорогостоящих покупках четы Зеленских вбрасывается не впервые — "Проверено" уже разбирало подобные сообщения о приобретении украинским президентом элитной недвижимости в разных странах мира. Все эти новости оказались фейками, а впервые появились на поддельных сайтах, мимикрирующих под иностранные СМИ.

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