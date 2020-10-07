В августе 2023 года СМИ и Telegram-каналы сообщили, что кандидат на пост главы латвийского правительства Эвика Силиня до прихода на госслужбу участвовала в съемках порнофильмов. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" совместно с Delfi выяснили, почему эти публикации недостоверны.

14 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что уходит в отставку. Спустя два дня партия "Новое единство" выдвинула на пост будущего главы правительства министра благосостояния Эвику Силиню. 24 августа президент страны Эдгар Ринкевич поручил ей сформировать новый состав кабинета министров.

Еще до официального утверждения кандидатуры Силини, 21 августа, телеканал "Царьград" опубликовал в Telegram заметку о политике. В ней будущая премьер-министр Латвии названа "с позволения сказать, женщиной", которая "мечтала стать порноактрисой, проходила кастинги и в поте лица буквально на коленях умоляла взять ее во "взрослое кино"". Уточняется, что в "похабных фильмах" Силиня снималась под псевдонимом Эвита и "не имела успеха". На момент написания этого разбора пост "Царьграда" набрал 33 000 просмотров.

Источник: скриншот Twitter

В большинстве публикаций, содержащих хоть какие-нибудь подробности о неудавшейся порнокарьере латвийского политика, уточняется, что Силиня якобы участвовала в кастинге у французского режиссера Пьера Вудмана в 2015 году. Некоторые авторы уточняют, что кастинг проходил в Москве. Pravda.ru излагает в целом схожую версию событий, однако утверждает, что дело происходило шестью годами ранее.

К ряду публикаций в Telegram и соцсетях приложено видео, смонтированное из фрагмента интервью, которое Эвика Силиня дала Delfi TV 18 августа, и отрывков порнографического ролика неизвестного происхождения. Некоторые интернет-пользователи ограничились распространением скриншотов из этого видео, которые, по всей видимости, были призваны подчеркнуть внешнее сходство политика и актрисы.

"Проверено" проанализировало портрет, как утверждается, молодой Силини с помощью сервиса PimEyes — он позволяет найти доступные в интернете фотографии человека, изображенного на снимке. В поисковой выдаче предсказуемо оказались многочисленные порносайты, а также базы данных актеров и актрис, участвующих в съемках подобного контента. В одной из них, Internet Adult Films Database (IAFD), мы обнаружили девушку из ролика — сообщается, что она работала под псевдонимами Evita, April, Jessica H., Jessica и Sylwia, а местом ее рождения указана Латвия.

Источник: скриншот PimEyes

На этом хоть какие-то совпадения с версией, изложенной в СМИ и Telegram-каналах, заканчиваются. Составителям базы IAFD известно о 14 роликах, в которых снялась актриса, — утверждению о совсем уж неудавшейся карьере это как минимум не вполне соответствует. Также на сайте указано, что впервые Evita снялась в порно в 2008 году, в последний раз — в 2014-м, а в ее фильмографии есть ролик из серии Woodman Casting — по данным IAFD, он был снят в 2011 году.

На сайте Вудмана ролик, действительно, был опубликован в 2011-м, однако субтитр в самом видео гласит, что его сняли в июле 2009 года в Москве. В описании Evita представлена как "девушка из Латвии", в самом начале ролика она говорит, что ей 21 год. В общении с Вудманом порноактрисе помогает переводчица с английского на латышский.

Обратимся к биографии Силини. Она родилась в 1975 году — таким образом, в 2009 году, когда актриса под псевдонимом Evita снялась в порноролике в Москве, политику было 34 года. Из официальной биографии на сайте латвийского правительства следует, что к тому моменту Силиня уже больше десяти лет была практикующим адвокатом, а до этого несколько лет работала юрисконсультом. При этом политик, помимо родного латышского, свободно владеет русским и английским языками — непонятно, зачем ей (если она действительно принимала участие в порнокастинге) потребовалась помощь переводчика.

Хотя не самая четкая для резюме формулировка о занятии частной адвокатской практикой с конца 2003 по весну 2012 года может спровоцировать предположения, что так Силиня скрывает неудавшуюся карьеру в порно, в действительности подобное умозаключение безосновательно. В той же официальной биографии кандидатки в премьер-министры Латвии сказано, что политик — мать троих детей. Ее старшая дочь, Эвелина, родилась в ноябре 2003 года, об этом свидетельствуют публикации Силини в Facebook, где она выкладывала фото с празднования дня рождения девочки. Средний сын, Матис, родился в 2007-м — Силиня в октябре 2022 года в той же соцсети поздравила футбольную команду, где играет ее ребенок, с победой в чемпионате Латвии по футболу среди юношей этого года рождения. Младший сын Силини тоже играет в футбол, и успехи Кристерса мама тоже отмечает постами в Facebook — в сентябре 2019-го она радовалась победе его школы на турнире в латвийском Марупе. В той публикации сказано, что мальчик играл в команде U10 (все участники не старше десяти лет). Так что как раз в 2009 году, когда актриса под псевдонимом Evita участвовала в порнокастинге, Силиня либо только родила своего третьего ребенка, либо была им беременна.

Источник: скриншот Facebook

"Проверено" также сравнило лица девушки из ролика 2009 года с фотографиями латвийского политика. Для этого мы воспользовались сервисом FaceShape. Проведя анализ с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, FaceShape оценил сходство порноактрисы Evita и Эвики Силини в 7,89% в случае с современным портретом последней и в 10,03% в случае с самым ранним (январь 2012 года) из найденных нами снимков, опубликованных на ее странице в Facebook. При этом, если загрузить в сервис две фотографии Силини, сделанные с разницей более чем в десять лет, результат будет гораздо выше — 90,98%.

Сравнение портрета актрисы Evita (слева) и современной фотографии Эвики Силини (справа). Источник: FaceShape





Сравнение портрета актрисы Evita (слева) и фотографии Эвики Силини 2012 года (справа). Источник: FaceShape





Сравнение двух портретов Эвики Силини, современного (слева) и 2012 года (справа). Источник: FaceShape

Распространение утверждения о порнокарьере кандидата на пост премьер-министра Латвии (или, по крайней мере, его активная фаза) началась 18 августа, когда соответствующие заявления появились в таблоиде NRA (на латышском и русском языках), на Reddit и в комментариях на портале Pietiek — он имеет неоднозначную репутацию, поскольку там регулярно публикуются материалы, имеющие признаки "черных" PR-компаний. На следующий день пост на эту тему разместила в своем Telegram-канале латвийская журналистка Евгения Шафранек (3500 просмотров). В этих примерах упоминается лишь возможное сотрудничество Силини с Вудманом. Вскоре появились и более подробные сообщения — например, в твите публициста Михаила Шахназарова содержится вирусный скриншот и нет оговорок о том, что на нем может быть изображена другая женщина.

Таким образом, нет никаких доказательств того, что в 2009 году Эвика Силиня участвовала в порнокастинге в Москве под псевдонимом Evita. В то время будущий политик либо готовилась к рождению своего третьего ребенка, либо совсем недавно его родила. Опровергают подобные утверждения и другие доказательства. Сравнение фотографий кандидатки на должность премьер-министра Латвии и порноактрисы доказывает, что это две разные женщины.

4 сентября стало известно, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии рассмотрит заявление депутатов от партии "Новое единство", которую представляет и Силиня, о "возможном незаконном вмешательстве во внутриполитические процессы", осуществленном посредством клеветы в адрес политика. Среди эпизодов, которые предстоит изучить СГБ, упоминаются и публикации о порнокарьере будущего премьер-министра.

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