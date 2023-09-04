Служба государственной безопасности (СГБ) рассмотрит заявление депутатов партии "Новое Единство" о "возможном незаконном вмешательстве во внутриполитические процессы" через клевету на кандидата в премьер-министры Эвику Силиню.

Как заявила Силиня на ЛТВ, она была готова к тому, что после выдвижения на должность премьер-министра станет объектом критики, и открыта для конструктивной критики, но не была готова к "такой очерняющей кампании с неясным финансированием".

"Думаю, понятно, что это профинансированная кампания. Вопрос в том, кто ее финансировал", — сказала Силиня.

После этого депутаты "Нового Единства" обратились в органы безопасности "в связи с потенциальной угрозой безопасности демократического государства". В СГБ подтвердили, что заявление получено.