Служба государственной безопасности (СГБ) рассмотрит заявление депутатов партии "Новое Единство" о "возможном незаконном вмешательстве во внутриполитические процессы" через клевету на кандидата в премьер-министры Эвику Силиню.
Как заявила Силиня на ЛТВ, она была готова к тому, что после выдвижения на должность премьер-министра станет объектом критики, и открыта для конструктивной критики, но не была готова к "такой очерняющей кампании с неясным финансированием".
"Думаю, понятно, что это профинансированная кампания. Вопрос в том, кто ее финансировал", — сказала Силиня.
После этого депутаты "Нового Единства" обратились в органы безопасности "в связи с потенциальной угрозой безопасности демократического государства". В СГБ подтвердили, что заявление получено.
После выдвижения Силини на должность премьер-министра в некоторых СМИ и социальных сетях появились критические высказывания о ее прошлом и прежней работе. Например, Силине вменялась в вину неспособность построить инфраструктуру восточной границы во времена, когда она была парламентским секретарем Министерства внутренних дел. Также приводились неподтвержденные факты о ее возможных личных отношениях с криминальным авторитетом и причастности к порноиндустрии.