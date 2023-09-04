В коалиции политических сил, создающих новое правительство — "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" — продолжатся переговоры о разделе министерских портфелей и сфер ответственности, сообщило агентство LETA.

С утра в понедельник, 4 сентября, состоялась встреча трех политических сил, однако информацию о том, как могут быть разделены портфели кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство") пока не предоставила.

Об этом партии продолжат неформальные консультации.

При этом Силиня не обозначила точный срок, к которому будет известно распределение между партиями министерств. Известно лишь, что правительство планировалось утвердить в Сейме примерно в середине сентября.

Пока создающаяся коалиция начала работа над правительственной декларацией, сосредоточившись на общих ценностях и принципах, возможности командной работы.

"Мы все хотим видеть Латвию латышской, благополучной и инклюзивной европейской страной, способной развиваться во времена климатических и технологических перемен", — сказала Силиня.

В Кабинете министров — 15 членов: премьер-министр и 14 отраслевых министров. Известно также, что еще одна должность, которая будет учитываться при разделе портфелей — спикер Сейма. Уже известно, что из-за отказа "Объединенного списка" присоединиться к новой коалиции пост спикера Сейма потеряет представителей этой политической силы Эдвардс Смилтенс.

Также посты председателей парламентских комиссий могут потерять и другие представители "Объединенного списка". Одновременно сохранение должностей за оппозиционерами может быть предметом переговоров с партиями будущего правительства о поддержке коалиция. У "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" незначительный перевес голосов в Сейме — всего 52, и коалиция может быть заинтересована в поддержке некоторых оппозиционных депутатов.

Традиционно при разделе должностей в Кабинете министров учитывается величина парламентского представительства каждой из партий коалиции. У "Нового Единства" — 26 из 52 мандатов: то есть, с арифметической точки зрения премьерская партия может претендовать на половину портфелей. У СЗК — 16 мандатов, у "Прогрессивных" — 10.