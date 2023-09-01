В понедельник, 4 сентября, "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" продолжат работу над формированием будущего правительства, сообщила сегодня, 1 сентября, на пресс-конференции кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Эвика Силиня.

Широкой коалиции не получилось

Эвика Силиня заявила, что коалицию создадут три политических силы после того, как "Объединенный список" ("ОС") объявил о своем решении не присоединяться к правительству "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных".

Это означает, что оба нынешних партнера "Нового Единства" по ушедшему в отставку правительству Кришьяниса Кариньша — и Национальное объединение, и "Объединенный список" — уходят в оппозицию. Национальное объединение отказалось присоединиться к коалиции из-за идеологических разногласий с "Прогрессивными". В оппозиции Нацобъединение окажется впервые за 12 лет непрерывного пребывания у власти.

Решение "Нового Единства" сформировать правительство из трех политических сил означает, что план создания коалиции, опирающейся на широкую поддержку в Сейме — провалился.

Суммарно у трех политических сил, решивших создать правительство — "Нового Единства" (26 депутатов Сейма), СЗК (16) и "Прогрессивных" (10) — 52 голоса в Сейме. Этого достаточно, чтобы Кабинет министров был утвержден в парламенте, однако создает определенные проблемы для нормального функционирования правящей коалиции. Перевес голосов не значителен, что может создавать проблемы с обеспечением кворума в Сейме, также коалиции, которую поддерживают только 52 депутата, может быть сложно обеспечивать большинство при принятии решений в комиссиях. Отсутствие по той или иной причине (например — командировка) депутатов правящих партий в Сейме, может создать сложности в принятием решений.

Эвика Силиня признала, что в такой ситуации важное значение будет играть фракционная дисциплина.

Теоретически к коалиции могут в индивидуальном порядке присоединиться и другие депутаты. В частности, в политических кулуарах ходят слухи о возможном сотрудничестве создающейся коалиции с независимым депутатом Олегом Буровым. Буров несколько месяцев назад вышел из состава парламентской фракции партии "Латвия на первой месте", от которой был избран в Сейм. В кулуарах это решение Бурова стать независимым депутатом связывали с тем, что он хочет дистанцироваться от "Латвии на первом месте", которая фактически сразу была объявлена партией, "не входной в правительство". Недавно партия "Честь служить Риге" вошла в состав правящей коалиции Рижской думы, поддержав избрание мэром Вилниса Кирсиса ("Новое Единство").

Силиня дала понять, что шаг по привлечению Бурова может быть предпринят одним из коалиционных партнеров. В кулуарах говорят о сближении Бурова с СЗК.

Правительство может быть создано к середине сентября, утверждает Силиня. Возможно, когда это случится, для утверждения Кабинета министров будет созвано внеочередное заседание Сейма.

"Даже часть политиков "ОС" не понимают, почему они так решили"

Несмотря на то, что "ОС" принял решение не присоединяться к коалиции, Силиня подчеркнула, что "двери все еще в определенной степени открыты" для тех партий, которые готовы отложить в сторону свои идеологические установки и договориться о задачах, которые нужно выполнить.

Однако сейчас нет времени на "пустые разговоры и долгое танго", которые до сих пор наблюдались при формировании коалиции, подчеркнула кандидат на пост премьера.

Силиня подчеркнула, что есть партии, имея в виду "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивных", которые хотят работать и брать на себя ответственность за решение наболевших в обществе проблем. Создатели будущего правительства готовы работать над предотвращением угроз безопасности, а также над решением таких социальных проблем, как рост тарифов Sadales tīkls и процентных ставок по ипотечным кредитам.

Комментируя отказ "ОС" работать в правительстве, кандидат в премьеры отметила, что это "исторически уникальная ситуация в латвийской политике, поскольку даже часть политиков из "ОС" не очень понимают, почему они так решили".

Как сообщила агентству LETA представитель "Нового Единства" Анна Удре, Силиня подчеркнула, что в процессе переговоров "ОС" было показано "особое расположение". Лидеров партии неоднократно выслушивали, заявила Силиня, ссылаясь на неформальные консультации.

"Я потратила очень много времени, буквально уговаривая политиков "ОС" присоединиться к правительству и работать", — сказала Силиня, отметив, что, к сожалению, со стороны лидеров "ОС" прозвучала "только обида", которую, очевидно, некоторые коллеги не смогли преодолеть.

"К сожалению, я сейчас не могу позволить себе продолжать ждать. Ситуация с безопасностью у границ нашей страны не позволяет нам вступать в дискуссии об идеологических противоречиях. Сейчас неподходящее время", — подчеркнула действующий министр благосостояния.

"На этот раз предстоит выбор между работой и ее отсутствием. Двери были открыты для всех и открыты до сих пор, но тянуть время, что практикуют отдельные партии, больше неприемлемо", — подчеркнула кандидат в премьер-министры.

"Хочу подчеркнуть, что это не только выбор партий, но и индивидуальный выбор каждого политика — работать или не работать", — заявила Силиня.