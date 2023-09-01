"Объединенный список" (ОС) принял решение не присоединяться к будущему правительству, сформированному "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными", говорится в официальном заявлении ОС.

ОС подчеркивает, что "не поддержит нестабильное, ослабляющее госбезопасность и международную репутацию правительство с решающим влиянием Лембергса".

В то же время ОС выражает готовность к возможности продолжить переговоры о созданее более подходящей модели правительства.

Как подчеркивает партия в своем заявлении, президент Латвии призвал начать формировать правительство "с чистого листа", включив в процесс создания коалиции пять партий. Однако кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Эвика Силиня и ее партия предпочли выполнять скрытые от общественности соглашения, а не работать над самой подходящей интересам госбезопасности Латвии модели правительства, отмечает ОС.

"В неделю переговоров Национальное объединение было манипулятивно исключено из процесса, были проигнорированы предложения ОС о реальном снижении влияния подсанкционных лиц. Вместо этого были выдвинуты ультиматумы с требованием присоединиться к нестабильному и не основанному на ценностях правительству и фактически отмыть влияние попавшего под санкции олигарха", — говорится в заявлении ОС.

Кроме того, по мнению ОС, это подтверждает, что явно скрытые договоренности и обязательства перед Айварсом Лембергсом, которые были взяты во время президентских выборов, оказались более обязывающими и нерушимыми, чем интересы национальной безопасности и репутация страны.

По этой причине и "Новое Единство", и "Прогрессивные" готовы отказаться от ранее выраженных твердых и принципиальных взглядов на борьбу с коррупцией, олигархами и разворовывание страны, подчеркивает ОС. Представители политической силы считают, что многие годы это были просто пустые слова, а "скрытые договоренности, интересы и ярое стремление немедленно занять министерские и другие должности оказались более важными".

Также партия отмечает, что ОС был создан с целью создать политическую силу, укрепляющую Латвию, во время геополитических потрясений, войны в Украине и экономических трудностей и отсталости, а также предотвратить рост влияния популистских и угрожающих госбезопасности политических партий. ОС подчеркивает, что не готов отказаться от своих принципов.