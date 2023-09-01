Президент Латвии Эдгар Ринкевич по-прежнему не видит существенных преград для создания широкой коалиции, однако он уважает выбор партий остаться в оппозиции, поскольку сильная оппозиция эффективно выполняет контролирующую функцию, а иногда и выступает с ценными предложениями.

В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении президент воздержался от высказывания каких-либо надежд или прогнозов по поводу формирования коалиции, отметив, что в его работе "ни вера, ни надежда не являются хорошим методом". В то же время он подчеркнул уже ранее высказанную позицию о том, что правительство должно быть создано не позднее середины сентября, поэтому настало время определиться с моделью коалиции.

Ринкевич напомнил, что с самого начала он придерживался мнения, что в этом Сейме можно создать широкую коалицию. "Есть партии, которые считают, что существуют еще какие-то непреодолимые вещи. Пусть это останется за этими партиями — объяснять, почему и как. Но в любом случае, сегодня тот день, когда должна появиться ясность относительно дальнейшего темпа и модели формирования правительства", — заявил Ринкевич, подчеркнув, что сегодня нельзя допускать никаких задержек и переносов переговоров, а нужно принять решение.

Президент пообещал, что будет уважать те партии, которые посчитают работу в правительстве невозможной и станут сильной оппозицией, потому что она тоже нужна стране. По его словам, оппозиция контролирует, задает вопросы, следит, критикует, и иногда выступает с хорошими предложениями, от которых не следует отказываться.

Как сообщалось ранее, сегодня можно ожидать ясности по модели следующей коалиции и правительства.