В сентябре 2023 года пользователи соцсетей распространили снимки иллюстраций из некой книги, на которых были изображены целующиеся обнаженные пары. Утверждалось, что издание сделали обязательным для изучения в дошкольных учреждениях Эстонии. Eesti Päevaleht и "Проверено" выяснили, корректны ли такие публикации.

На вирусной фотографии запечатлен разворот книги, на нем — надписи на эстонском языке и рисунки, изображающие целующихся людей. Две из трех пар на картинках обнажены, видны в том числе и половые органы. "Новые учебные пособия для детских садов в Эстонии", — утверждает опубликовавший этот снимок Telegram-канал "Антифашисты Прибалтики" (285 000 просмотров на момент написания этого разбора) в посте, размещенном 24 сентября. С аналогичными комментариями фотографию распространяли также пользователи Facebook.

Источник: скриншот TGStat

Изображенная на фото книга реальная, это произведение норвежской художницы и детской писательницы Анны Фиске под названием "Как завести ребенка" (в эстонском переводе она вышла в августе этого года). Из описания на сайте таллиннского книжного магазина Rahva Ramaat следует, что в этой книге автор "отвечает на многие вопросы, которые возникают у детей о младенцах: как ребенок попадает в живот матери, у кого могут быть дети и как на самом деле они появляются?". На сайте того же магазина представлены отдельные страницы книги, в том числе и фрагмент вирусной картинки.

Утверждения о том, что это издание войдет в программу дошкольного образования в Эстонии, появились в соцсетях не позднее 21 сентября. "С нового года эти книги будут использовать в детских садах", — написал один из пользователей Facebook в тот день, прикрепив к своему посту ставшие впоследствии вирусными фотографии разворота с обнаженными людьми.

Журналисты Eesti Päevaleht связались с автором этой публикации и спросили его, где была сделана фотография. "Я не знаю, где сделан снимок. Но его сделала работница детского сада. Я не знаю ее лично. Не надо спрашивать, какой работник и из какого детского сада, не буду уточнять, чтобы не беспокоить человека", — ответил интернет-пользователь.

Также фактчекеры обратились за комментарием к Майле Раяметс, руководительнице отдела дошкольного образования министерства образования и науки Эстонии. Она пояснила, что книга Фиске в частности и сексуальное образование в целом не входит в государственную учебную программу в местных детских садах.

"Однако в учебной программе предусмотрено развитие общих навыков детей, которые должны поддерживать дошкольные учреждения. Чтобы дети могли распознавать ненадлежащее сексуальное поведение, обязанность как родителей, так и всех сотрудников образовательных учреждений решать вопросы здоровья в соответствии с возрастом. Няни и воспитатели детских садов должны уметь заранее выявлять проблемы, связанные с безопасностью и сексуальным поведением ребенка, и иметь смелость сообщать о них. Детям необходимо развивать сознательность и готовность защитить себя от потенциального сексуального насилия", — сообщила Раяметс.

Эстонские фактчекеры также связались с тремя детскими садами в Таллинне, чтобы выяснить, используют ли они в своей работе творчество норвежской писательницы. Нашим коллегам ответили, что у воспитателей в этих дошкольных учреждениях нет такой книги и что никто "сверху" не говорит, какие книги им следует применять в педагогической деятельности.

Вероятно, распространение снимка с ни на чем не основанным комментарием о введении книги "Как завести ребенка" в учебную программу эстонских детских садов началось с неверной интерпретации комментария, которым издание сопровождается на сайте книжного магазина Rahva Ramaat. "Незаменимое пособие для проведения сексуального воспитания дома, в детском саду и школе", — хвалит книгу педагог Рита Холм (эту цитату приводят в своих постах некоторые эстоноязычные пользователи Facebook). В комментарии Eesti Päevaleht она заявила, что лишь поделилась мнением. "Это было всего лишь предложение. Когда рекламируют новое моющее средство, часто говорят, что это незаменимое моющее средство, которое должно быть в каждом доме. Это не значит, что каждый обязан это средство купить или что его применение будет каким-то образом обязательным. [Книга] незаменима в том смысле, что рассказывает, откуда берутся дети, правильно, подробно и так, чтобы ребенок мог понять. В наши дни мы не говорим, что детей приносит аист или их находят в капусте. Этот вопрос дети могут задать в любой момент, и родители очень часто не знают, как на него ответить, теряются. Но очень легко эти вещи объяснить ребенку с помощью книги", — пояснила Холм.

Таким образом, на вирусном снимке изображен разворот книги Анны Фиске "Как завести ребенка", который появился на полках эстонских магазинов несколькими неделями ранее. Это издание не входит в учебную программу детских садов в Эстонии, которая в целом не предусматривает занятий по сексуальному образованию. Книга норвежской художницы доступна в магазинах, сотрудники образовательных учреждений (как и любые другие люди, в том числе родители) могут самостоятельно ее приобрести и при желании использовать в общении с детьми.

Читайте другие тексты "Проверено.Медиа":

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram