На фоне новостей о предварительном согласовании в Европарламенте и Совете ЕС иммиграционной реформы в соцсетях распространилось видео, на котором, как утверждается, мигрант-мусульманин мочится на холодильник со свининой в нидерландском супермаркете. Delfi разобрался, насколько правдив этот ролик.

В декабре 2023 года Европарламент и Совет ЕС достигли политического соглашения о реформе миграционного законодательства и политики предоставления убежища в Евросоюзе. Законопроект предполагает усиление контроля за нелегальными мигрантами, механизмы реагирования на кризисные ситуации и введение принципа солидарности между государствами-членами: они смогут либо принять беженцев из другой страны ЕС у себя, либо заплатить компенсацию в специальный фонд. Спикер Европарламента Роберта Метсола назвала реформу "самым важным пакетом законопроектов этого созыва".

Незадолго до этого в соцсетях на русском, английском, французском, немецком, испанском, итальянском, португальском, греческом и других языках стало распространяться девятисекундное видео, якобы снятое в одном из нидерландских супермаркетов. В ролике мужчина стоит в характерной позе над продуктами в мясном отделе магазина, при этом слышится журчание. Человек, который снимает его со спины, произносит, в частности, фразу по-английски: "We don’t eat pork" ("Мы не едим свинину"). Распространявшие видео интернет-пользователи утверждали, что его авторы — мусульманские мигранты, которые таким образом показывают свое отношение к грязному с точки зрения ислама продукту. Среди прочих, ролик публиковал Герт Вилдерс, лидер победившей на недавних выборах в Нидерландах праворадикальной Партии свободы.

Впервые это видео появилось в TikTok и Instagram пользователя под ником @buurtwachtt. В качестве места съемки авторы указывают супермаркет популярной в Нидерландах сети Albert Heijn — она упоминается как в хештегах, так и в субтитрах к видео. Однако в первоисточнике нет ни единого намека на то, что авторы видео — мигранты и/или мусульмане.

Аккаунты buurtwachtt в соцсетях полны юмористических видео с элементами розыгрыша, а в некоторых роликах блогер, стоя спиной к камере, также имитирует мочеиспускание.

При этом весьма сомнительно, чтобы герой делал это на самом деле — жидкость не имеет цвета, и, скорее всего, в ход идет бутылка с водой, которую блогер носит с собой в некоторых других публикациях. В ролике из Albert Heijn не видно даже струи, а звук журчащей воды — вероятно, наложенный при монтаже эффект.

Фактчекеры из проекта Snopes связались с авторами видео, и подтвердили эту догадку. Они отметили, что герой видео — действительно мусульманин, но не иммигрант. 20 декабря на канале @buurtwachtt в YouTube вышло видео под названием "Я обманул весь мир", в котором блогер подробно объяснил, как создаются подобные розыгрыши.

В пресс-службе супермаркетов Albert Heijn в ответ на запрос журналистов "Проверено" заявили, что после появления в интернете вирусного ролика провели внутреннее расследование. Выяснилось, что никаких сообщений о подобных инцидентах из магазинов сети не поступало.

Таким образом, тысячи интернет-пользователей из разных стран распространили шуточный ролик, безосновательно снабдив его исламофобскими и антимигрантскими комментариями.

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