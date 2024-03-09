Foto: SIPA/Scanpix/LETA

На фоне фермерских протестов, охвативших Европу в январе-феврале, в СМИ и соцсетях появился снимок, на котором президент Франции якобы убегает от толпы демонстрантов в Париже. Фактчекеры из "Проверено.Медиа" разобрались, подлинная ли это фотография.

С января 2024 года в Евросоюзе, в том числе во Франции, проходят массовые протесты фермеров. Причины у этих акций варьируются от страны к стране. Так, во Франции демонстранты выступают против низких цен на продукты питания, планируемого сокращения государственных субсидий на дизельное топливо для фермеров, соглашений о свободной торговле и экологических правил, которые, по словам протестующих, сокращают их прибыль. В ответ французское правительство пошло на некоторые уступки, но протесты продолжились.

На вирусной фотографии показан Эмманюэль Макрон, бегущий в окружении нескольких мужчин в костюмах. В многочисленных публикациях говорится, что французскому президенту пришлось убегать от толпы и это засняли корреспонденты, освещавшие событие. 24 февраля телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале (280 000 просмотров на момент написания этого разбора) прокомментировал изображение так: "Макрон сверкнул пятками на сельскохозяйственной выставке в Париже, где недовольные протестующие фермеры прорвались через его кордон. Пока непонятно, реальное это фото или нет, но французский Twitter уже разошелся мемами не на шутку".

Похожие по смыслу посты появились в Telegram-каналах Colonelcassad (297 000 просмотров), "Шейх Тамир" (166 000), "Пул N3" (117 000), "Банкста" (117 000), "Бочарик (ага, тот самый)" (105 000), "Гаспарян" (82 000) и др. О вирусном фото рассказали издания "Новые известия" и "Курсив", а также телеканал "Царьград". Фото предполагаемого побега от фермеров распространяют и пророссийские англоязычные аккаунты в соцсети X: Zlatti71 (159 000 просмотров), Lord Bebo (47 000) и S p r i n t e r (14 000).


24 февраля состоялось открытие 60-й Международной сельскохозяйственной выставки в Париже. В этот день мероприятие посетил и Макрон, которого протестующие освистывали, выкрикивали оскорбления и требовали его отставки. Как сообщает телеканал France 24, недовольные фермеры неоднократно вступали в противостояния с полицией, в результате которых несколько человек были арестованы. При этом президент провел двухчасовую встречу с лидерами трех основных фермерских профсоюзов. "Я всегда предпочитаю диалог конфронтации, — сказал Макрон. — Я вам говорю, что на местах ведется работа, мы находимся в процессе упрощения вещей".

Что касается распространяемой фотографии Макрона, то она никак не относится к событиям февраля 2024 года. "Проверено" провело обратный поиск по изображению в сервисе TinEye и обнаружило исходный снимок на сайте британского фотоагентства Alamy. Автор фото — Кристоф Пети Тессон, который, согласно подписи, запечатлел, как "президент Франции Эмманюэль Макрон бежит приветствовать людей на Международной сельскохозяйственной выставке в день ее открытия в Париже". Указана и дата: суббота, 25 февраля 2023 года. Тот же снимок с аналогичным описанием выложен на сайте американского агентства Getty Images.

Фото: скриншот страницы сайта gettyimages.com

В Сети можно найти другие фотографии того же момента, снятые с иных ракурсов. В подписях ко всем снимкам указано, что они сделаны в прошлом году во время 59-й Международной сельскохозяйственной ярмарки, проходившей во французской столице с 25 февраля по 5 марта 2023 года.

Фото: скриншот страницы сайта gettyimages.com

Таким образом, российские издания, телерадиоведущие и Telegram-каналы выдали старое фото за новое и проиллюстрировали им выдуманное событие.

Проект по размещению фактчекинговых материалов на портале Delfi софинансирует Европейский союз через Программу грантов Европейского парламента в сфере коммуникаций. Европейский парламент не принимал участия в подготовке материалов проекта, и любая информация или мнения, выраженные в связи с этим проектом, не накладывают на ЕП каких-либо обязательств или ответственности. Ответственность за проект в соответствии с действующим законодательством несут исключительно авторы, интервьюируемые, редакторы или распространители программы. Европейский парламент также не несет никакой ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, который может возникнуть в результате реализации данного проекта.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit