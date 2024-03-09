На фоне фермерских протестов, охвативших Европу в январе-феврале, в СМИ и соцсетях появился снимок, на котором президент Франции якобы убегает от толпы демонстрантов в Париже. Фактчекеры из "Проверено.Медиа" разобрались, подлинная ли это фотография.

С января 2024 года в Евросоюзе, в том числе во Франции, проходят массовые протесты фермеров. Причины у этих акций варьируются от страны к стране. Так, во Франции демонстранты выступают против низких цен на продукты питания, планируемого сокращения государственных субсидий на дизельное топливо для фермеров, соглашений о свободной торговле и экологических правил, которые, по словам протестующих, сокращают их прибыль. В ответ французское правительство пошло на некоторые уступки, но протесты продолжились.

На вирусной фотографии показан Эмманюэль Макрон, бегущий в окружении нескольких мужчин в костюмах. В многочисленных публикациях говорится, что французскому президенту пришлось убегать от толпы и это засняли корреспонденты, освещавшие событие. 24 февраля телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале (280 000 просмотров на момент написания этого разбора) прокомментировал изображение так: "Макрон сверкнул пятками на сельскохозяйственной выставке в Париже, где недовольные протестующие фермеры прорвались через его кордон. Пока непонятно, реальное это фото или нет, но французский Twitter уже разошелся мемами не на шутку".





24 февраля состоялось открытие 60-й Международной сельскохозяйственной выставки в Париже. В этот день мероприятие посетил и Макрон, которого протестующие освистывали, выкрикивали оскорбления и требовали его отставки. Как сообщает телеканал France 24, недовольные фермеры неоднократно вступали в противостояния с полицией, в результате которых несколько человек были арестованы. При этом президент провел двухчасовую встречу с лидерами трех основных фермерских профсоюзов. "Я всегда предпочитаю диалог конфронтации, — сказал Макрон. — Я вам говорю, что на местах ведется работа, мы находимся в процессе упрощения вещей".

Что касается распространяемой фотографии Макрона, то она никак не относится к событиям февраля 2024 года. "Проверено" провело обратный поиск по изображению в сервисе TinEye и обнаружило исходный снимок на сайте британского фотоагентства Alamy. Автор фото — Кристоф Пети Тессон, который, согласно подписи, запечатлел, как "президент Франции Эмманюэль Макрон бежит приветствовать людей на Международной сельскохозяйственной выставке в день ее открытия в Париже". Указана и дата: суббота, 25 февраля 2023 года. Тот же снимок с аналогичным описанием выложен на сайте американского агентства Getty Images.

Фото: скриншот страницы сайта gettyimages.com

В Сети можно найти другие фотографии того же момента, снятые с иных ракурсов. В подписях ко всем снимкам указано, что они сделаны в прошлом году во время 59-й Международной сельскохозяйственной ярмарки, проходившей во французской столице с 25 февраля по 5 марта 2023 года.

Фото: скриншот страницы сайта gettyimages.com

Таким образом, российские издания, телерадиоведущие и Telegram-каналы выдали старое фото за новое и проиллюстрировали им выдуманное событие.

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