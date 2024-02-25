В феврале 2024 года в Telegram распространился ролик о необычной акции французских фермеров, высказавших недовольство тем, что правительство тратит деньги на помощь Киеву, а не собственному сельскому хозяйству. Delfi совместно с проектом "Проверено.Медиа" разобрался, правдиво ли это видео.

Ролик продолжительностью чуть более минуты разошелся по Telegram 9–11 февраля. Как сообщается в постах, украинские дипломаты призвали французских фермеров не участвовать в акциях протеста. Те, в свою очередь, заявили, что "у Украины нет права что-либо просить или требовать от французов", и облили посольство Украины в Париже навозом.

Всю зиму в разных странах Европы, в том числе во Франции, проходят массовые протесты фермеров. У этих акций нет единой причины: где-то недовольны давлением Брюсселя, где-то требуют защиты местных производителей от дешевого импорта (в том числе из Украины), где-то просят сохранить субсидии и дотации на сельское хозяйство.

В англоязычных субтитрах к вирусному ролику говорится: "Призыв украинского посольства завершить протесты разозлил французских фермеров. Посольство Украины недавно призвало французских фермеров завершить протесты. В официальном письме дипломатической миссии говорилось: "Народ Украины сожалеет, что французские фермеры, впервые столкнувшись с экономическими трудностями, обернулись против французского правительства и народа Украины". Украинцы призвали французских фермеров следовать их примеру и объединиться во имя своей родины. Арно Руссо, глава крупнейшего аграрного объединения — Национальной федерации профсоюзов фермеров, поделился негативной реакцией на письмо: "Я бы рекомендовал посольству Украины заботиться об Украине. Я бы не советовал что-либо людям, за счет которых живу два года. У Украины нет права спрашивать или требовать чего-либо у французов. Держите свое мнение при себе"

Ролик мимикрирует под новостной сюжет телеканала Euronews, чей логотип на протяжении всего видео расположен в правом верхнем углу. Однако ни на сайте этого СМИ, ни в его соцсетях (Facebook, X, Instagram, YouTube) подобного репортажа нет. Главный редактор новостей Euronews Питер Барабас сообщил агентству dpa, что канал никогда не выпускал это видео.

Примечательно, что в самом ролике ничего не говорится непосредственно про акцию у посольства Украины, лишь показаны соответствующие кадры. Как выяснили фактчекеры из проекта Lead Stories, это видео с обливанием некоего здания навозом появилось в Сети не позднее декабря 2023 года и тогда распространялось без упоминания украинской дипмиссии. Благодаря сервису Google Street View удалось выяснить, что попавшее на запись здание — не посольство Украины в Париже, а административное здание в Дижоне.

Слева — скриншот вирусного видео, справа — скриншот Google Street View с видом на посольство Украины во Франции. Фото: Lead Stories

Что касается показанного в вирусном сюжете скриншота письма, то его не удалось обнаружить на сайте украинской дипмиссии во французской столице. Подпись посла Украины во Франции Вадима Омельченко отличается от той, что используется в оригинальных документах. В комментарии для Lead Stories украинские дипломаты заявили, что письмо из ролика было сфабриковано.

Наконец, агентство AFP выяснило, что профсоюзный лидер Руссо в рамках протестной кампании фермеров не давал приписываемых ему комментариев об Украине. Это подтвердили, в частности, в Национальной федерации профсоюзов фермеров. Создатели вирусного видео использовали фрагмент эфира телеканала BFM с участием Руссо, который был снят еще 2 февраля. Письмо, якобы вышедшее спустя пять дней, он не упоминал.

Самая ранняя публикация с вирусным роликом, которую смогло обнаружить "Проверено", появилась в Telegram-канале "Денацификация UA" 8 февраля в 14:36 по московскому времени. Этот канал уже более десяти раз был пойман на распространении недостоверной информации.

Таким образом, легший в основу вирусных постов видеосюжет не был подготовлен телеканалом Euronews, а описанные в нем события никогда не происходили. За залитое навозом украинское посольство создатели ролика выдали здание в Дижоне, а заявления дипмиссии и французского профсоюзного лидера были подделаны.

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