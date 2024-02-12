Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу в населенном пункте Дорогуск на границе с Украиной. На прошлой неделе фермеры вновь заблокировали пограничные переходы с Украиной в рамках протеста против импорта сельскохозяйственной продукции.

Акции протеста польских фермеров и дальнобойщиков продолжаются с осени прошлого года. Они недовольны увеличением налогов и урезанием субсидий, а также решением Еврокомиссии снять с 15 сентября торговый запрет на зерно из Украины, из-за чего польские аграрии проигрывают в конкуренции с украинскими.

Еще раньше на границе начали протестовать польские дальнобойщики, недовольные привилегиями, предоставленными украинским водителям фур.

11 февраля возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков на дорогу после того, как те пересекли границу.

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал инцидент: "Украинцы буквально поливают кровью поля, рождающие это зерно. Собирать пшеницу на поле, видевшем войну — это как работать сапером. Такие действия — низость и позор".

Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польские власти отреагировать на инцидент, найти виновных и привлечь их к ответственности.

По его словам, польские власти "должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем".

Зварыч добавил, что посольство и генконсульство Украины в Люблине обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту этого преступления.

С начала войны аграрная Украина оказалась резко ограничена в возможностях экспорта своего зерна.

Как следствие, выросла нагрузка на транспортные коридоры, которые проходят из Украины в страны ЕС. Их работа привела к тому, что зерно начало дешеветь у фермеров из Польши, что вызвало напряжение между странами.

Это привело сначала к протестам фермеров, потом их поддержали власти — с 16 апреля 2023-го действовал запрет импорта украинского зерна в Евросоюз, это решение пролоббировали соседи Украины по ЕС.

Что произошло на границе?

Инцидент произошел днем 11 февраля на дороге у пограничного перехода Ягодин — Дорогуск.

По информации полиции, в Польшу въехали три грузовика, за рулем которых были украинские водители. Протестующие не дали им проехать и заблокировали движение. В конце концов они вскрыли прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на дорогу.

Из каждой поврежденной фуры высыпалось примерно по три тонны зерна.

По словам польских полицейских, фермеры якобы взяли пробы высыпанного зерна и планируют передать их на исследования на содержание запрещенных веществ.

Драк или опасной ситуации, по словам полицейских, не было, а водители фур, из которых поляки высыпали зерно, вернулись в Украину.

В полиции отметили, что выясняют все подробности происшествия и устанавливает личности участников инцидента.

Как сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сейчас польские фермеры блокируют по меньшей мере три пункта пропуска с Украиной.

Речь идет о блокаде пунктов пропуска "Зосин-Устилуг", "Долгобычев-Угринов" и "Медика-Шегини".

Также продолжаются протестные акции возле пунктов "Дорогуск-Ягодин" и "Гребенне-Рава-Русская", что значительно осложнило движение через границу.

Чего добиваются польские фермеры?

В пятницу, 9 февраля, польские фермеры устроили всеобщую забастовку, объявленную Национальным союзом солидарности индивидуальных фермеров (NSZZ), и перекрытие дорог по всей стране — в том числе против продолжения льготной торговли ЕС с Украиной.

Протесты охватили более 250 населенных пунктов по всей Польше.

Аграрии выдвинули три основных требования: они не желают внедрения Green Deal (новой экологической политики ЕС, направленной, в частности, на борьбу с климатическими изменениями и подразумевающей серьезный пересмотр характера сельхоздеятельности), импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства, заявил изданию RMF24 президент Национального совета сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич.

Протесты прошли вскоре после того, как польские дальнобойщики устроили двухмесячную блокаду основных пунктов пропуска, требуя возобновления ограничений на въезд в ЕС для украинских конкурентов.

"У нас нет другого выхода", — сказал агентству AFP организатор протеста в Дорогуске Марчин Вилгос.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины оправданы, поскольку это, по мнению фермеров, несправедливо снижает цены..

"У фермеров есть законные опасения, ожидания, требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также других неевропейских рынков на территорию ЕС, в частности в Польшу", — сказал министр в интервью AFP.

По его словам, Польша и другие пограничные страны больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю, открыть ЕС для притока товаров из Украины без пошлин и квот.

"Это должна была быть форма помощи Украине. Мы понимаем помощь, поляки оказали ее очень много и от всей души, — сказал Секерский. — Мы ведем двусторонние переговоры с Украиной о том, что мы хотим установить определенные квоты, объемы, которые мы будем контролировать. Если определенного товара будет многовато, то будет запрет".

Он добавил, что протесты польских, французских и немецких фермеров были эффективны как рычаг влияния на Европейскую комиссию.

Польские фермеры говорят, что конкуренция от Украины ударила по их прибылям, поскольку украинские производители не связаны правилами Евросоюза.

Украина неоднократно заявляла, что все экспортируемые в ЕС продукты проходят все необходимые процедуры контроля качества, а потому упреки польских фермеров относительно плохого качества продукции не соответствуют действительности.

Протесты, созванные главным профсоюзом фермеров Польши, планируется продолжать в течение месяца.

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