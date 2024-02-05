5 февраля фермеры вышли на акции протеста в 16 городах Латвии. Судя по публикациям в соцсетях, демонстрации, как и обещали организаторы, прошли "мирно и предсказуемо", без перекрытия дорог и приезда в Ригу десятков тракторов. Впрочем, если за неделю правительство не удовлетворит требования фермеров, они обещают перенести протест в столицу.

В последние недели крестьяне бастуют по всей Европе, от Бельгии до Румынии. Хотя может сложиться впечатление, что сотни акций объединены если не общей идеей, то одним и тем же набором причин, на самом деле в разных странах фермеры выдвигают разные требования к национальным правительствам и Брюсселю.

Тракторы блокируют дороги, в Брюсселе жгут костры

Крупнейшие акции протеста с начала января проходят в Германии. Тысячи фермеров приезжают на тракторах на центральные площади Берлина, Мюнхена и других городов, перекрывают дороги и громко сигналят в попытках привлечь внимание общественности. Несколько митингов прошло у офисов партий, входящих сейчас в правящую коалицию.

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