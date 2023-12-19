Где же стоит прогуляться в Лиепае? Мы уже исследовали улицы Бариню и Кунгу, Републикас, Людвика, Рожу и Пелду, а также улицу Дзинтару с её деревянными домами и район Юрмальского парка. Это лишь некоторые из мест, которые рекомендует гид, но вариантов для знакомства с городом множество и каждый из них уникален. Ещё одно изюминка, которую стоит увидеть, — это недавно отреставрированный дом, где можно полюбоваться красивой деревянной и кирпичной архитектурой, прогуливаясь по рынку Анны. И, конечно, отдельного внимания заслуживает Кароста, каждый уголок которой хранит свою уникальную историю.



Сколько времени потребуется, чтобы исследовать Лиепаю? По моему опыту, даже двухчасовая прогулка удовлетворит лишь поверхностное любопытство. Но моя спутница с улыбкой говорит, что для полноценного знакомства с городом стоит запланировать как минимум неделю, а то и две!