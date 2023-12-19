Заглянуть во все дворики и поднимать взгляд наверх
НАСЛАДИСЬ СВОЕЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ИСТОРИЕЙ
Полезные советы для увлекательной прогулки по Лиепае
Прогуливаясь по городу, можно просто добраться из точки А в точку Б, но такая прогулка может также превратиться в увлекательное путешествие, где каждый, независимо от возраста, почувствует себя исследователем неизведанных земель или охотником за сокровищами. Главное – научиться разглядывать скрытые подсказки. На первый взгляд незначительные и повседневные детали, подобно сказкам, могут раскрыть дверь в параллельный мир, мимо которого вы, возможно, ходили каждый день.
Текст: Кристина Мелне
Фото: Карлис Волковскис
Фото: Карлис Волковскис
Мне казалось, что я хорошо знаю Лиепаю – я вдоль и поперек исходила Старый город в любое время года и в любом настроении, фотографировала для Инстаграма и показывала друзьям. После прогулки с гидом Мадарой Вичиуле я поняла, что ничего о городе не знаю – Лиепая скрывает еще очень много неоткрытого.
«В Лиепае есть все – у нас есть модерн, у нас есть деревянная архитектура в разных стилях и исполнениях. Одна дама однажды сказала мне: «У вас здесь такой бардак, но это круто – на одной улице можно увидеть разные архитектурные стили, разные эпохи». Поэтому-то здесь и интересно», – говорит Мадара о разных лицах города. Причина такого бардака проста – до наступления советских времен в городе любое свободное пространство использовали для нового строительства. Сегодня, прогуливаясь по улицам Лиепаи, каждый найдет что-то по душе: будь то любители оценить кропотливый труд и усилия, вложенные в восстановление и ремонт зданий, или искатели уникального «характера» города, видимого в архитектурных чертах зданий, несущих на себе отпечатки прошедших десятилетий.
Заметили спасательный круг на коньке крыши? Когда-то это работало как объявление о вакансии, в котором говорилось: в доме живет богатый моряк или капитан, который может устроить вас на работу на каком-нибудь корабле.
В холодные дни, когда мороз щиплет кончики пальцев, использование современных гаджетов для навигации становится не такой уж привлекательной идеей. И вот вы бродите по улицам Лиепаи, где даже людям, знакомым с городом, как я, иногда бывает сложно не заблудиться среди извилистых улочек Старого города. Однако ориентироваться здесь проще, чем кажется: достаточно следовать за церковными башнями. Церковь Святой Анны, Римско-католический собор Святого Иосифа и Собор Святой Троицы образуют удобный ориентир в виде треугольника, благодаря которому заблудиться почти невозможно. Если вы потерялись или сомневаетесь в направлении, просто найдите одну из этих башен, и она укажет вам дорогу.
Не упускайте возможность заглянуть во дворы! Моя спутница по прогулкам, эксперт по внутренним дворикам, говорит: если ворота открыты, не стесняйтесь зайти и осмотреться. Конечно, важно уважать частную жизнь жителей и вести себя вежливо. В этих дворах скрыты настоящие жемчужины: в одном из дворов на улице Андрейса Пумпурса вы обнаружите уютный домик для голубей, в другом, на улице Палму, откроется необычный вид на церковь Святой Анны и отреставрированную веранду дома, сохранившуюся как свидетельство истории. В другом месте вас ждет «другое лицо» дома, не менее привлекательное, чем его фасад, или же вы найдете таинственный сад с травами, когда-то принадлежавший госпоже Хойер.
Во время вашей прогулки по Лиепае, не пропустите возможность зайти в дом ремесленников. На двух этажах этого уникального места вы сможете не только увидеть и приобрести изделия местных мастеров, но и заглянуть в их мастерские, а также попробовать свои силы в искусстве древних ремёсел на специальных мастер-классах. А ещё здесь выставлены самые длинные в мире янтарные бусы — 123 метра в длину и весом в 19 килограммов.
Погрузитесь в наследие стиля ар-нуво, прогуливаясь по улице Грауду. Весь этот маршрут потрясающ, но я особенно рекомендую вам обратить внимание на дом под номером 44, который всегда привлекает мое внимание во время прогулок. Здесь вы найдете карту, которая поможет вам открыть для себя еще одно сокровище модерна.
Отвечая на вопрос, на что стоит обратить внимание во время прогулки по Лиепае, многие сразу вспоминают архитектуру Берчи. Архитектор Пауль Макс Берчи, родившийся в Германии, вместе со своими сыновьями оставил в Лиепае заметное наследие. Здесь можно найти карту, отмечающую более 50 домов, построенных по его проектам. Здания, спроектированные Берчи, чаще всего выполнены из красного кирпича, который сам по себе рассказывает целую историю. Внимательный наблюдатель обнаружит на башне церкви Святой Анны не только табличку с подписью Берчи, установленную жителями Лиепаи на зданиях, построенных архитектором, но и кирпичи с оттиском печной печати. Это свидетельствует о том, что при реставрации церкви в 19-м веке использовались кирпичи из местной печи, расположенной в Вирге, на окраине Лиепаи. Кроме того, различия в оттенках и износе кирпичей расскажут вам о различных этапах строительства церкви.
Прогуливаясь по Лиепае в компании актера Лиепайского театра Гатиса Маликса и его семьи, мы исследовали улицу Палмас, где Мадара раскрыла нам одну из тайн города. Оказывается, в некоторых местах для мощения тротуаров использовались бракованные кирпичи из близлежащих кирпичных заводов. Это устойчивое решение, при котором ничего не пропадает впустую, не правда ли?
Прогуливаясь по Лиепае в компании актера Лиепайского театра Гатиса Маликса и его семьи, мы исследовали улицу Палмас, где Мадара раскрыла нам одну из тайн города. Оказывается, в некоторых местах для мощения тротуаров использовались бракованные кирпичи из близлежащих кирпичных заводов. Это устойчивое решение, при котором ничего не пропадает впустую, не правда ли?
На что следует обратить особое внимание? Приглядывайтесь к архитектурным деталям: к башням и балконам зданий, дверям и их украшениям, яркости красок и формам ручек, конькам крыш и многим другим мелочам. Также всегда стоит осмотреть дом со всех сторон, ведь зачастую на задних дворах скрываются самые неожиданные сюрпризы. «Как гостю города, так и давнему жителю Лиепаи иногда достаточно просто поднять взгляд, чтобы открыть для себя что-то новое и удивительное», – напоминает Мадара.
Где же стоит прогуляться в Лиепае? Мы уже исследовали улицы Бариню и Кунгу, Републикас, Людвика, Рожу и Пелду, а также улицу Дзинтару с её деревянными домами и район Юрмальского парка. Это лишь некоторые из мест, которые рекомендует гид, но вариантов для знакомства с городом множество и каждый из них уникален. Ещё одно изюминка, которую стоит увидеть, — это недавно отреставрированный дом, где можно полюбоваться красивой деревянной и кирпичной архитектурой, прогуливаясь по рынку Анны. И, конечно, отдельного внимания заслуживает Кароста, каждый уголок которой хранит свою уникальную историю.
Сколько времени потребуется, чтобы исследовать Лиепаю? По моему опыту, даже двухчасовая прогулка удовлетворит лишь поверхностное любопытство. Но моя спутница с улыбкой говорит, что для полноценного знакомства с городом стоит запланировать как минимум неделю, а то и две!
Сколько времени потребуется, чтобы исследовать Лиепаю? По моему опыту, даже двухчасовая прогулка удовлетворит лишь поверхностное любопытство. Но моя спутница с улыбкой говорит, что для полноценного знакомства с городом стоит запланировать как минимум неделю, а то и две!
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Конечно, и на выходных можно получить некоторое представление о городе, но это не позволит охватить всё. Каждому стоит руководствоваться своими предпочтениями и интересами, определяя, что кажется привлекательным, а что ещё предстоит исследовать. В Лиепае при каждом визите можно открыть для себя что-то новое.
Если вы хотите познакомиться с Лиепаей поближе, осмотреть мелочи, открывающие совершенно новые грани города, или услышать увлекательные истории из прошлого, рекомендую обратиться в туристическое информационное бюро Лиепайского региона для организации экскурсий (подробности – здесь). Каждые субботу и воскресенье в 12:00 гида с зелено-красным флагом Лиепаи можно встретить у концертного зала Lielais Dzintars. Во время праздников, помимо стандартных экскурсий, предлагаются специальные туры по городу 25 и 26 декабря в 12:00, а также экскурсии, чтобы насладиться праздничным городом в вечерних огнях – 23, 25 и 30 декабря в 16:00.
«Лиепая – это идеальное место для тех, кто хочет путешествовать с ограниченным бюджетом. Летом на пляже можно почувствовать атмосферу Крита, а во дворах или кафе – дух Италии или Франции», – делится впечатлениями гид. В разное время года или в зависимости от настроения каждый сможет найти здесь свое вдохновение, ведь Лиепая богата на самые разнообразные впечатления, достаточно только внимательно смотреть и видеть.
«Лиепая – это идеальное место для тех, кто хочет путешествовать с ограниченным бюджетом. Летом на пляже можно почувствовать атмосферу Крита, а во дворах или кафе – дух Италии или Франции», – делится впечатлениями гид. В разное время года или в зависимости от настроения каждый сможет найти здесь свое вдохновение, ведь Лиепая богата на самые разнообразные впечатления, достаточно только внимательно смотреть и видеть.
ПРОЕКТ CОЗДАН СОВМЕСТНО С:
СОДЕРЖАНИЕ
Лига Шване, Кристине Мелне
РЕДАКТОР
Кристине Мелне
ДИЗАЙН
Ралфс Эглитис
ФОТО
Карлис Волковскис, Юстине Гринберга
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Жанете Клавиня
ЭКСПЕРТ ПО МЕДИА-КОММУНИКАЦИЯМ
Лаума Симановича
РАЗРАБОТКА
Эрвинс Малначс