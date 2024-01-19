"Я считаю, что любое движение важно, поэтому в первую очередь человек должен найти тот вид физической активности, который впишется в его повседневную жизнь, а не сделает ее еще сложнее. Он должен вписаться как в его рабочий режим, так и в семейную жизнь", – говорит Илвия. Первый шаг для тех, кто в новом году решил уделять больше времени спорту, – это анализ уже имеющегося уровня физической активности. Чтобы начать, важно оценить, какие физические нагрузки были в вашей жизни ранее. И тогда уже можно начать с малого, увеличивая интенсивность. Например, совершать более длинные и быстрые прогулки – как в будние дни, так и в выходные. Если вы уже это делаете, то следующий шаг – пойти в фитнес-зал, чтобы добавить силовые и другие тренировки в ваш спортивный комплекс.