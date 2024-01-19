Занимайся спортом радостно и с умом
"Что я там буду делать?", "Тренированные люди будут смеяться надо мной", "Я не умею обращаться с тренажером" – это лишь некоторые фразы, которые часто говорят себе люди, которые так и не решились пойти в фитнес-зал. Стоит отложить свои сомнения и неуверенность в сторону, потому что даже новичкам в спортивных клубах есть чем заняться. О том, с чего начать и что нужно учитывать, серьезно занимаясь спортом, рассказывает Илвия Белицка, руководитель групповых тренировок и фитнес-тренер LEMON GYM.
"Я считаю, что любое движение важно, поэтому в первую очередь человек должен найти тот вид физической активности, который впишется в его повседневную жизнь, а не сделает ее еще сложнее. Он должен вписаться как в его рабочий режим, так и в семейную жизнь", – говорит Илвия. Первый шаг для тех, кто в новом году решил уделять больше времени спорту, – это анализ уже имеющегося уровня физической активности. Чтобы начать, важно оценить, какие физические нагрузки были в вашей жизни ранее. И тогда уже можно начать с малого, увеличивая интенсивность. Например, совершать более длинные и быстрые прогулки – как в будние дни, так и в выходные. Если вы уже это делаете, то следующий шаг – пойти в фитнес-зал, чтобы добавить силовые и другие тренировки в ваш спортивный комплекс.
Минимум физической активности в неделю*
150–300 минут
аэробной физической активности умеренной интенсивности (быстрая ходьба, ходьба с палками, умеренная нагрузка при садовых работах)
75–150 минут
высокой интенсивности аэробной физической активности (бег, интенсивные упражнения, лыжные гонки, активные садовые работы)
*Рекомендации Всемирной организации здравоохранения для людей в возрасте 18–64 лет
Первый раз в фитнес-зал. Как подготовиться и что там происходит?
Если у вас есть проблемы со здоровьем или в анамнезе имеются травмы, перед тем как начать физические упражнения, рекомендуется проконсультироваться у семейного врача или физиотерапевта. Это поможет понять, какую нагрузку вообще человек может выдержать. Если в повседневной жизни вас беспокоят боли в коленях, спине или в другом месте, об этом нужно сообщить тренеру, чтобы вместе подобрать подходящие упражнения. Так вы не усугубите проблему и будете беречь тело.
Если вы впервые отправляетесь в фитнес-зал и не уверены в том, как пользоваться тренажерами или какие виды нагрузок выбрать, идеальным решением будет записаться на индивидуальное занятие с сертифицированным персональным тренером. Это поможет вам почувствовать уверенность и получить необходимые знания. Хотя строгого стандартного протокола для первого занятия нет, тренер Илвия делится своей методикой работы с новичками.
Если вы впервые отправляетесь в фитнес-зал и не уверены в том, как пользоваться тренажерами или какие виды нагрузок выбрать, идеальным решением будет записаться на индивидуальное занятие с сертифицированным персональным тренером. Это поможет вам почувствовать уверенность и получить необходимые знания. Хотя строгого стандартного протокола для первого занятия нет, тренер Илвия делится своей методикой работы с новичками.
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Мы начинаем тренировку с разговора, в ходе которого я узнаю все данные клиента, необходимые для дальнейшей работы. Это не только такие антропометрические показатели, как вес, рост, возраст, но и краткий анамнез. Выясняю наличие травм, заболеваний и распрашиваю об общем состоянии здоровья.
Тренер на первом занятии обязательно спросит о повседневной нагрузке, режиме работы и сна, а также об уровне стресса. Важно также обсудить пищевые привычки, так как спорт и питание идут рука об руку. "И мы также ставим одну-три цели, которые клиент хочет достичь, работая с личным тренером", – рассказывает Илвия. Будьте готовы к тому, что на первом занятии тренер проведет оценку вашей осанки и выполнит ряд функциональных тестов. Это необходимо для определения начального уровня вашей физической подготовки, а также выявления слабых и сильных сторон. Эта информация позволит тренеру сконцентрировать внимание на ключевых аспектах ваших тренировок.
Если клиент согласен, то на первом занятии также происходит взвешивание. Полученные данные помогают тренеру в дальнейшей работе, потому что время от времени, вновь взвешиваясь, можно увидеть результат тренировок. Тренер оценивает общую физическую подготовленность в целом.
Если клиент согласен, то на первом занятии также происходит взвешивание. Полученные данные помогают тренеру в дальнейшей работе, потому что время от времени, вновь взвешиваясь, можно увидеть результат тренировок. Тренер оценивает общую физическую подготовленность в целом.
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Уже с первых минут занятия становится ясно, насколько широка амплитуда движений у человека и как он технически справляется с базовыми упражнениями. Эти наблюдения позволяют сделать важные выводы: сколько времени в среднем потребуется для освоения правильной техники и над какими аспектами необходимо работать интенсивнее. Наша цель – довести каждого до оптимальной физической формы, обеспечив его функциональностью и мобильностью.
Когда можно начать самостоятельно заниматься в спортзале?
"Нужно ли мне постоянно заниматься под наблюдением тренера?" Этот вопрос волнует почти всех новичков. Разумеется, после трех индивидуальных тренировок в фитнес-зале можно сразу переходить к самостоятельным занятиям на тренажерах, но в целом процесс не столь прямолинеен. Тренер внимательно оценивает, насколько клиенту необходимо улучшить мобильность тела, которая часто является ключевым фактором для корректного выполнения базовых упражнений, таких как приседания, отжимания или работа на пресс. "Если я замечаю, что клиент уже на первом занятии красиво и точно выполняет основные движения, мы можем начать работать со весами уже на следующей тренировке и перейти к более сложным упражнениям", – делится своим опытом тренер.
Илвия отмечает, что тем, кто технически правильно выполняет упражнения, обычно достаточно трех-пяти индивидуальных тренировок. После этого можно самостоятельно посещать фитнес-зал, следуя плану тренировок, разработанному тренером. Регулярные встречи с тренером также полезны для демонстрации прогресса и контроля за соблюдением плана и достижением целей.
Продолжение тренировок под руководством тренера поможет сохранить чувство уверенности и безопасности. Наличие квалифицированного специалиста рядом, который направляет и контролирует процесс, делает тренировки более эффективными и комфортными.
Продолжение тренировок под руководством тренера поможет сохранить чувство уверенности и безопасности. Наличие квалифицированного специалиста рядом, который направляет и контролирует процесс, делает тренировки более эффективными и комфортными.
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Главное – это приходить и заниматься, не придумывая отговорок, связанных с выбором спортивной одежды.
Многих волнует вопрос: насколько важны спортивная одежда и обувь? Необходимо ли сразу покупать дорогие брендовые комплекты? Фитнес-индустрия может создавать впечатление, что без определенной вещи никуда, но на самом деле главное – это комфорт и удобство. В фитнес-зале подойдет любая одежда, в которой вам удобно двигаться и которая подходит для активных занятий. Особое внимание стоит уделить обуви: для работы с гантелями и тренажерами беговые кроссовки не подойдут. Выбрать правильную обувь помогут консультанты в спортивных магазинах.
Пробные тренировки – способ найти подходящее для себя
Для тех, кто только начинает свой путь в мире фитнеса или ранее не был знаком с фитнес-залами, прекрасной отправной точкой могут стать пробные тренировки. В LEMON GYM предлагаются ознакомительные занятия, на которых администратор клуба проводит экскурсию по залу, знакомит с тренажерами и их функциями, а также рассказывает об особенностях различных зон клуба, включая зоны для силовых и функциональных тренировок. Это отличный шанс получить ценную информацию и уверенно начать свой путь в фитнесе.
Посещение групповых тренировок – это еще один отличный способ активно провести время в фитнес-зале. Чтобы попробовать их, достаточно заранее записаться через приложение LEMON GYM. Илвия, руководитель групповых занятий, на основе своего опыта подчеркивает, что идеальный вариант тренировки можно найти только экспериментируя с разными направлениями. Например, пилатес, аэробика или тренировки TRX подойдут разным по темпераменту людям. Она советует новичкам обратить внимание на расписание LEMON GYM и выбирать занятия, отмеченные зеленым цветом, которые представляют собой тренировки низкой интенсивности, идеальные для подготовки тела к более серьезным нагрузкам.
Посещение групповых тренировок – это еще один отличный способ активно провести время в фитнес-зале. Чтобы попробовать их, достаточно заранее записаться через приложение LEMON GYM. Илвия, руководитель групповых занятий, на основе своего опыта подчеркивает, что идеальный вариант тренировки можно найти только экспериментируя с разными направлениями. Например, пилатес, аэробика или тренировки TRX подойдут разным по темпераменту людям. Она советует новичкам обратить внимание на расписание LEMON GYM и выбирать занятия, отмеченные зеленым цветом, которые представляют собой тренировки низкой интенсивности, идеальные для подготовки тела к более серьезным нагрузкам.
Очень важно ознакомиться с описанием каждого занятия перед тем, как записаться на него, чтобы убедиться, что оно соответствует вашим целям и уровню подготовки. Интегрируйте тренировки в свой ежедневный график умеренно, избегая чрезмерных нагрузок, чтобы предотвратить усталость и истощение.
Также важно правильно распределить нагрузку: если вы планируете заниматься два раза в неделю, выберите, например, одно занятие низкой интенсивности и одно высокой, или же два занятия средней интенсивности.
Также важно правильно распределить нагрузку: если вы планируете заниматься два раза в неделю, выберите, например, одно занятие низкой интенсивности и одно высокой, или же два занятия средней интенсивности.
Каких ошибок следует избегать?
- Слишком активный старт –пять тренировок в неделю сразу после старта могут привести к переутомлению и отсутствию восстановления.
- Слишком редкие занятия –одна тренировка в неделю вряд ли даст заметные результаты.
- Недостаточная нагрузка –если вы начинаете с прогулок, поддерживайте умеренный или быстрый темп, чтобы тренировка была эффективной.
- Пренебрежение разминкой –не забывайте о важности растяжки, тренировки гибкости и правильного разогрева перед основными упражнениями.
- Однообразие видов активности –даже если вы новичок, сочетайте кардио и силовые упражнения, чтобы достичь лучших результатов.
Помните, главное – это начать заниматься! Если вы избегали похода в фитнес-зал, боясь, что ничего не получится, кроме осуждения со стороны, то отбросьте эти страхи. В спортзале каждый сосредоточен на своих тренировках. У вас обязательно все получится!
ПРОЕКТ СОЗДАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С:
СОДЕРЖАНИЕ
Кетия Нуке-Осите
РЕДАКТОР
Кристине Мелне
ДИЗАЙН
Ралфс Эглитис
ФОТО
Рекламные фото LEMON GYM, личный архив
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Жанете Клавина
ЭКСПЕРТ ПО МЕДИЙНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
Айя Дауксте