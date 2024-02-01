Мы заражены желанием быстрых результатов. Как изменить повседневные привычки

"Ты можешь сам, как детектив, выяснить, что происходит с твоим питанием. Начни с записей приемов пищи. Затем оцени, почему в рационе, например, более 50% некачественной пищи. Это значит, что у меня нет времени поесть? Или это значит, что я не подготовился заранее? Начинай задавать эти вопросы", – говорит Мадара. Неполноценная пища также означает, что не будет сил для тренировок и жир с тела не будет уходить. Таким образом мы вредим своему организму, потому что он должен получать все питательные вещества, чтобы не только восстанавливаться, но и полноценно функционировать.



Также крайне важно избегать крайностей в питании и тренировках, таких как чрезмерное сокращение калорийной пищи при увеличении физической активности, что равносильно голоданию. Например, человеку с ростом более 1,50 м требуется потреблять минимум 1700 калорий в день. Снижение суточной нормы до 1200 калорий и тренировки каждый день, как часто рекомендуют различные диеты и фитнес-программы, может нанести только вред.



