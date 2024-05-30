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В преддверии выборов в Европарламент несколько кандидатов усомнились в необходимости выполнять общие для ЕС решения по борьбе с изменением климата, поскольку Латвия — и так "самая зеленая страна Европы". Delfi разобрался, что не так с этими утверждениями.

20 мая в эфире программы "900 секунд" на канале TV3 депутат Сейма, экс-премьер и кандидат в евродепутаты Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте") заявил, что в случае избрания будет "проводить ревизию зеленого курса". "То, что угрожает нашим лесовладельцам, что угрожает нашим фермерам в самой зеленой стране Европы, — это неправильно", — объяснил политик.

Два дня спустя, отвечая на вопросы журнала ir о необходимости следовать мерам, которые предусмотрены "зеленым курсом" Евросоюза, кандидат от "Суверенной власти" Юлия Степаненко заявила: "Латвия — самая чистая и зеленая страна ЕС с качественными и тщательно выращенными продуктами. Считаем, что в этом вопросе нужно было бы действовать с учетом интересов латвийских крестьян".

Как предполагает проект Re:Baltica, скорее всего, в высказываниях о "самой зеленой стране Европы" политики основывались на Индексе экологической эффективности (EPI), который раз в два года публикуют исследователи из Йельского и Колумбийского университетов. В 2012 году Латвия действительно оказалась в этом рейтинге на втором месте после Швейцарии (и, соответственно, на первом среди стран Евросоюза).

Впрочем, позиции страны в выпущенных в другие годы отчётах тех же исследователей были заметно хуже. Например, в 2010 году составители EPI поместили Латвию на 21-е место (выше были десять стран ЕС), в 2014-м — на 40-ю строчку, в 2016-м — на 22-е место, в 2018-м — на 37-е, в 2020-м — на 36-е. Последний на данный момент рейтинг был опубликован в 2022 году, в нём Латвия стала 15-й.

Такие резкие изменения можно объяснить не столько проводимыми в Латвии и других странах преобразованиями, сколько изменениями методологии исследования. Составители EPI прямо указывают: сопоставлять результаты одной страны за разные годы безосновательно. Исследователей нередко критикуют если не за ошибки в применяемом ими подходе, то за недостаточно аккуратную работу с данными.

Последняя версия рейтинга основана на анализе более чем 40 показателей, разбитых на три группы: "Жизнеспособность экосистемы", "Здоровье" и "Политика в области климата". По первой группе критериев Латвия занимает девятое место в мире и восьмое в Евросоюзе, по второму — 39-е и 22-е, по третьему — 25-е и 7-е соответственно.

Существуют и другие рейтинги, лидеров которых можно рассматривать как "самые зеленые страны" в мире. Например, исследовательская организация GermanyWatch в 2021 году поместила Латвию на 98-ю строчку в своем Глобальном рейтинге климатических угроз, однако и здесь многие другие страны ЕС оказались в меньшей опасности. Составители Индекса зеленого будущего (GFI) из Массачусетского технологического института оценивают прогресс государств на пути к отказу от сжигаемого топлива и развитию устойчивой энергетики. В последней версии рейтинга, опубликованной в 2023 году, есть данные по 70 странам, но Латвия в их число не входит.

Возможно, Криштопанс и Степаненко говорили о "самой зелёной стране Европы" буквально и имели в виду, что в Латвии наибольшая доля территории покрыта лесами. Однако и в этом случае они ошибаются: по данным Европейского бюро статистики (Eurostat), на леса приходится 53% площади страны, это пятый показатель в ЕС.

Отвечая на просьбу журналистов Re:Baltica о комментарии, Криштопанс не смог пояснить, на чём основано его утверждение о Латвии как "самой зеленой стране Европы". Степаненко проигнорировала аналогичные просьбы, отправленные ей по электронной почте и в соцсетях. После публикации материала на сайте издания она написала на своей странице в Facebook: "Латвия — самая чистая и зеленая страна ЕС! [...] Я скажу это еще раз, если понадобится".

Таким образом, нет никаких оснований считать Латвию "самой зеленой страной" Европы — по крайней мере, это утверждение уже более десяти лет не подтверждается ни одним сколько-нибудь крупным международным рейтингом, составленным академическими учёными. Соответственно, использование этого аргумента для отказа от "зеленого курса" ЕС как минимум сомнительно.

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