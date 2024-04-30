Новая консервативная партия (JKP) в своей агитации в преддверии выборов в Европарламент обещает, что несмотря на принятый ранее закон ЕС будет добиваться разрешения на использование "старых" автомобилей после 2035 года. Delfi разобрался, насколько обоснованно это предвыборное обещание.

В апреле JKP опубликовала на своей верифицированной странице в Facebook пост под заголовком “Мы за экологически чистую экономику, но без преувеличения”. “До тех пор, пока Латвия не достигнет уровня жизни ЕС, нас нельзя подвергать невыполнимым требованиям “Зеленого курса”. Пока электромобили могут позволить себе только богатые, давайте не будем запрещать старые машины, особенно на селе”, — говорится в публикации.

Ранее с аналогичным заявлением выступил депутат Сейма Александр Кирштейнс. “Самое гениальное решение Европарламента — запретить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в 2035 году. [...] Штрафы платим... теперь будем платить... Давайте заставим мелких фермеров с дизелями платить штрафы за то, что не купили электромобиль? Что это такое?” — задавался вопросом парламентарий на дебатах в январе.

По всей видимости, консерваторы в своей агитации и Кирштейнс в своем выступлении отсылают к закону, принятому Европарламентом в феврале 2023 года и одобренному Советом ЕС полтора месяца спустя. Эта инициатива — одна из мер в рамках европейской программы Fit for 55, которая нацелена на сокращение выбросов в атмосферу в странах Евросоюза на 55% к 2030 году. Спустя еще два десятилетия ЕС надеется стать полностью климатически нейтральным.

В пресс-релизах на сайтах Европарламента и Совета ЕС разъясняется, что ограничения установлены для новых легковых автомобилей и фургонов. К 2035 году объем углекислого газа, выделяемый этими транспортными средствами, должен сократиться в Евросоюзе до нуля — фактически это означает запрет на производство в ЕС машин, работающих на бензине, дизеле или газе, а также их продажу. Установлены и промежуточные цели — сокращение выбросов на 55% для автомобилей и на 50% для фургонов к 2030 году.

Новые правила подразумевают также меры поддержки и/или отсрочку для небольших производителей автомобильного транспорта. В свою очередь, Еврокомиссия обязана к 2025 году предоставить отчет о выполнении мер и, в случае необходимости, предложить поправки в законодательство. Затем каждые два года ЕК будет готовить отчет о прогрессе по достижению поставленной цели.

В законе не говорится, что ЕС с 2035 года запретит ездить на "старых" автомобилях, работающих на бензине или дизельном топливе, или будет штрафовать за их использование. “Ранее зарегистрированные автомобили с двигателями внутреннего сгорания могут продолжать эксплуатироваться”, — прямо указывается в пресс-релизе министерства окружающей среды ФРГ, опубликованном в день одобрения инициативы в Совете ЕС. Осведомлены об этом и автопроизводители, например, генеральный директор Renault Люка де Мео (соответствующее заявление он сделал на автосалоне в Женеве в конце февраля).

Впрочем, споры вокруг этого закона не утихают и спустя год после принятия. С одной стороны, многие правые и правоцентристские партии призывают к безоговорочной отмене ограничений; такая риторика особенно популярна в странах с развитой автомобильной промышленностью (в первую очередь, в Германии). С другой стороны, тот же де Мео прямо говорит: “Мы не оспариваем 2035 год. Сейчас мы должны приступить к делу”. И “традиционные” автопроизводители, и компании, выпускающие аккумуляторы, просят Брюссель о субсидиях для достижения заявленных целей. В этой ситуации Еврокомиссия предлагает изучить альтернативные виды топлива, которые можно было бы использовать в автомобилях с ДВС вместо бензина или дизеля — и тем самым разрешить их выпуск после 2035 года, но все равно снизить объем выбросов в атмосферу.

Журналисты Re:Baltica попросили председателя правления JKP Гатиса Эглитиса прокомментировать ошибку, допущенную в агитационном материале партии. Политик предположил, что несмотря на использованные в законе ЕС формулировки владельцев “старых” автомобилей с 2035 года будут штрафовать за использование таких транспортных средств. “Это можно уже можно сделать уже сейчас., Ннапример, есть дифференцированные [налоги], ежегодные транспортные сборы. Чем старше автомобиль, тем больше у него выбросов, тем больше налогов вам придется платить. [...] Это в контексте "Зеленого курса"”, — считает Эглитис. Однако решения о введении налогов и других связанных с достижением климатической нейтральности сборов вводит не Европарламент, а национальные правительства стран ЕС, отмечает Re:Baltica.

Таким образом, в Евросоюзе не будет запрещена езда на произведенных и приобретенных до 2035 года автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Ограничения будут распространяться лишь на новые транспортные средства, произведенные после этой временной отметки. При этом Еврокомиссия обязана отслеживать прогресс в вопросе отказа от автомобилей с ДВС и имеет право в случае необходимости уточнить спорный закон или сдвинуть сроки его выполнения.

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