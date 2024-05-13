Foto: DELFI

Можно сказать, что я с умными часами "на ты" – за последние семь лет я сменила три модели. Но первое знакомство с ними началось именно с Huawei. Теперь с выходом новой модели я ощущаю волнение как перед свиданием, и в голове возникают вопросы: "Понравится ли мне?" и "Чего ожидать?". Смогут ли новейшие Huawei Watch Fit 3 удивить даже опытного пользователя умных часов? Давайте разбираться.

Невесомые и элегантные

Huawei Watch Fit 3 обладают всем, что нужно человеку в часах – современный дизайн, инновационные функции и стильное исполнение. Новая модель часов выполнена в актуальной квадратной форме. Новая модель Fit 3 очень тонкая – всего 9,9 мм. Она также приобрела более симметричный вид по сравнению с предшественниками из серии Fit, которые по форме больше напоминали прямоугольник. Корпус Fit 3 стал компактнее, но он все еще достаточно удобен для того, чтобы на экране поместилась вся важная информация.

Если говорить об экране часов, производитель указывает, что он имеет 1,82-дюймовый AMOLED-дисплей – настоящее визуальное чудо с технологией Huawei Hybrid AMOLED. Достаточно яркий, чтобы увидеть различные оттенки цветов, даже пастельные и даже на ярком солнце. Сенсорный экран легко реагирует на прикосновения пальцев, что не лишнее, если вы на ходу хотите взглянуть, например, на уведомление, которое пришло на телефон.

Foto: DELFI

Не менее важно: Huawei Watch Fit 3 совместимы не только со смартфонами Huawei, но и с операционными системами Android и iOS. Просто загрузите приложение Huawei Health, чтобы отслеживать все данные и показатели умных часов. То же самое относится и к беспроводным наушникам – если есть Bluetooth-соединение, то наушники запросто подружатся с часами!

Батарея умных часов без подзарядки может продержаться 10 дней в "спокойном" режиме или до 7 дней при периодическом включении режима тренировок. Полностью разряженные часы за 60 минут зарядятся до 100%. Еще часы показывают, какие настройки потребляют больше энергии, например, если вы выбираете разные циферблаты, один из которых установлен на Power Level 1, а другой – на Power Level 2. Максимально оптимизируя ресурсы, вы также продлите срок службы батареи в часах.

Foto: DELFI

Сдержанный и компактный внешний вид делает часы особенно удобным для повседневной носки – они настолько невесомы, что вы даже не почувствуете их на руке! Huawei указывает, что без ремешка сам каркас часов весит всего 26 граммов. Взяв часы в руки, вы это почувствуете. Они действительно удобно облегают запястье, а силиконовый ремешок приятный и мягкий. Матовое покрытие ремешка не дает ему прилипать к коже, что обычно очень раздражает.

По-моему, самое большое преимущество умных часов заключается в том, что при некоторых изменениях они превращаются из привлекательно спортивных в стильно современные. Если вы носите часы на каждый день и хотите отслеживать, насколько активны вы были, то они должны подходить не только к спортивному костюму или джинсам, но и к формальному наряду или платью. Это можно сделать очень быстро, изменив "лицо" часов – внешний вид циферблата, выбрав из множества различных вариантов, предлагаемых Huawei в настройках часов и приложении. И, конечно, здесь поможет сменяемый ремешок – для тренировок вы можете использовать резиновый, а для более элегантного образа – кожаный.

Для меня необычным дополнением является вращающаяся кнопка на правом краю часов, потому что до этого я использовала часы с классическими боковыми кнопками. Обычно приходится "прокручивать" показатели на часах с помощью пальца, передвигаясь по экрану. А здесь – небольшая кнопочка сбоку, которая позволяет переключать опции, не закрывая экран пальцем. Волшебно!

Foto: DELFI

Союзник в здоровом образе жизни

Современный быстрый ритм заставляет нас все активнее следить за тем, чтобы ежедневно проходить достаточно шагов и достигать минимальное количество активных минут, а также снижать стресс, высыпаться и контролировать сердечный ритм. С Huawei Watch Fit 3 все это можно удобно контролировать. И даже больше!

Конечно, умные часы не являются точным медицинским устройством, и полученные данные являются информационными, но держать руку на пульсе в буквальном смысле они позволяют. Как сообщает производитель, в часах есть программа TruSleep™4.0, которая тщательно замеряет информацию о сне – его качество, циклы сна, которые определяются по пульсу, дыханию и уровню кислорода в крови (SpO2). Если во время сна возникают перерывы в дыхании, которые могут свидетельствовать об апноэ сна, часы сразу сообщат об этом. Все данные можно увидеть в утреннем отчете – как долго длилась фаза глубокого сна, остальные фазы сна и когда наступил момент пробуждения. Интересно также то, что в часах есть функция дневного сна, которая позволяет запланировать "сиесту" на 30 минут. Когда время истекает, часы вибрируют и сигнализируют – просыпайтесь!

Foto: DELFI

Также улучшена функция мониторинга сердца – с TruSeen™ 5.5 она обещает быть еще более точной. Данные о пульсе и уровне кислорода в крови (SpO2) помогают часам анализировать уровень стресса, состояние здоровья в повседневной жизни, а также улучшать план тренировок благодаря тому, что искусственный интеллект анализирует данные на долгосрочной основе. Всю эту информацию можно просматривать в приложении Huawei Health. В моменты большого волнения часы мягко сообщат вам, что пора перевести дыхание.

Одна из незаменимых функций в повседневной жизни – календарь менструального цикла. Вам не потребуется отдельное приложение на телефоне или заметки в блокноте – все, включая симптомы, можно отметить на часах. На основе введенных данных часы не только предсказывают ближайшие два цикла, но и рекомендуют соответствующие физические активности для каждой фазы цикла. В календарном виде можно увидеть актуальную информацию.

Приятным сюрпризом является функция Stay Fit, которая позволяет отслеживать количество потребляемых калорий в течение дня. На основе введенных данных (текущий и желаемый вес) часы прогнозируют, какой калорийный дефицит необходим, чтобы сбросить лишний вес без ущерба для здоровья. Все это научно обосновано. Часы не только помогают отслеживать потребление калорий, но и рекомендуют необходимые физические упражнения для сжигания калорий. "Если ты позанимаешься пилатесом 10 минут, то достигнешь сегодняшней цели!" – сообщит Fit 3.

Для любителей прогулок и спортсменов: фитнес-тренер всегда с тобой

Основная функция, которую я ожидаю от любых смарт-часов, – подсчет шагов. Huawei Watch Fit 3 выполняет ее великолепно. Не халтурить и размяться после того, как весь рабочий день прошел сидя за столом, помогут круги активности, следящие за тем, достигли ли вы минимального количества активных минут в день, вставали ли вы, чтобы размяться, и сожгли ли хотя бы немного калорий с помощью физической активности. Но это всего лишь минимум, который каждый из нас должен выполнять. Здесь нужно согласиться с философией Huawei – напоминания о движении формируют и укрепляют здоровые привычки.

Foto: DELFI

Если количества шагов, пройденных в течение дня, уже недостаточно, то новый друг – тренер в форме смарт-часов – будет хорошим стимулом двигаться больше. У смарт-часов серии Huawei Fit всегда было множество возможностей для помощи в фитнесе, и в этой модели можно выбрать тренировки из более чем 100 видов спорта. Также на примере новой модели можно проследить, как развиваются технологии, – искусственный интеллект не только адаптируется к настройкам пользователя, например, следя за беговыми тренировками и их частотой, но и напоминает о разминке, заминке, упражнениях на растяжку и других важных элементах тренировки. Все это сопровождается анимацией с аудио-инструкциями, чтобы знать, что именно делать, если ты новичок. Эта функция меня особенно порадовала, потому что раньше я пыталась выполнить рекомендуемые тренировки для начинающих, используя другие часы, и там мне не хватало конкретных указаний до/после тренировки.

Возможности виртуального тренера довольно обширны – вы можете выбирать из 9 категорий тренировок и более чем 200 профессионально разработанных тренировочных планов. Тренируйте выносливость, наращивайте мышечную массу, следите за общей физической формой – достаточно всего лишь коснуться экрана пальцем, начать тренировку и выполнять упражнения. Алгоритм, основанный на предоставленной пользователем информации и замерах здоровья, создаст реалистичный фитнес-план с тренировками, которые вы сможете и захотите выполнить.

Могут ли часы помочь жить лучше?

Оказывается, да! В одно маленькое устройство можно встроить удивительно много функций, которые облегчают повседневную жизнь. Это не только движение и следование здоровому образу жизни, но и обнаружение отклонений от нормы, если речь идет о качестве сна или пульсе. Вся информация хранится в приложении Huawei Health на вашем смартфоне, так что вы можете сравнить, например, в какой форме вы были полгода назад, с тем, что есть сейчас.

Кроме того, Huawei Watch Fit 3 будет хорошим помощником в повседневной жизни – благодаря различным виджетам вы сможете видеть не только назначенные в календаре встречи и получать напоминания о них, но и отвечать на звонки с телефона, если телефон находится в другой комнате. Установить будильник, проверить прогноз погоды, послушать музыку – в смарт-часах есть все необходимое.

Foto: DELFI

В общем, можно сказать, что эти часы произвели очень приятное впечатление. Huawei Watch Fit 3 предлагают такое множество функций, что они подходят для самых разных пользователей. А еще они мотивируют следить за своими повседневными привычками! Отвечая на заданный в начале статьи вопрос – да, новые Fit 3 поразили даже опытных пользователей смарт-часов. За очень доступную цену вы получите мощного и надежного помощника, на которого захочется смотреть снова и снова.

Представители Huawei Latvia информируют, что стоимость новых Huawei Watch Fit 3 составит от 159 евро, а при покупке часов до 16 июня в подарок вы получите беспроводные наушники Huawei Freebuds SE 2.

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