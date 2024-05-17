Поход в Науйойи-Акмяне (Литва), организованный компанией Trektours, стал для многих любителей природы своеобразным путешествием во времени и пространстве. В зависимости от выбранного маршрута – 19, 32 или 56-километровый поход – это отличный опыт, который восхищает разнообразием панорамных видов со скал, лесов, озер и даже кратеров. Что нужно учесть во время такого похода? Радиоведущий, сценический деятель и создатель контента Лаурис Заланс (Instagram – @lauriszalans) делится своими ощущениями и впечатлениями после 32-километрового похода.

Прошло несколько дней после похода. Что вы чувствуете?

Честно говоря, это был мой первый поход такого рода. Хотя я стараюсь ежедневно вести активный образ жизни, поход требует определенной подготовки – в том числе и технической. Мы шли в большой компании с двумя друзьями, это были интенсивные 32 километра, с небольшими трудностями то тут, то там, но в целом – абсолютное удовольствие и уникальный опыт, который я определенно хочу повторить!

Почему, несмотря на упомянутые вами трудности, вы хотите сделать это снова? Что в походе было такого особенного?

На самом деле, единственная трудность заключалась в том, что мы, вероятно, были недостаточно подготовлены – нам не хватало опыта, и наш выбор обуви мог бы быть лучше. Но несмотря на это, уже на следующий день после похода мы были готовы пройти еще столько же. Удовольствие было огромным, как и радость от вместе проведенного времени. Теперь мы думаем, что это может стать традицией. Колоссальный способ совместить физические упражнения с отдыхом на природе! Я вырос в сельской местности, поэтому луга, леса, озера и природа во всех ее проявлениях позволили мне в некотором роде вернуться к своим корням. Ежедневная беготня по офисам и мероприятиям довольно напряженная, и активный отдых на природе позволило мне отключить "беговое колесо" в моей голове.

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Вы упомянули, что это был ваш первый подобный поход. Как вы и ваши друзья готовились к неизвестности? Что вы взяли с собой?

У нас был полные рюкзаки – вода, батончики, закуски, батарейки, бананы, которые, конечно, в беспорядке лежали в сумке. (Смеется) Но на самом деле почти ничего из этого не понадобилось. По пути было 5 остановок, где нас угощали батончиками, фруктами, обедом, который, кстати, был приготовлен отдельно для вегетарианцев и мясоедов. Также на каждом привале мы могли пополнить запасы воды.

Мы знали, что нужно взять с собой посуду для обеда. Она нам очень пригодилась! Было много моментов, где организаторы продумали экологичные решения – деревянные медали, электронные дипломы, а также электронная карта в приложении TrekTours. Телефон в основном оставался в кармане – аккумуляторы так и не пригодились. Думаю, это был важный ресурс для "подзарядки" внутренней батареи.

Foto: Publicitātes foto

Вы шли не одни – с вами были и незнакомые люди. На что это было похоже?

Да, кстати, это было здорово – в пути мы разговаривали с другими участниками. Мы были удивлены, что очень часто на пути встречали семьи с детьми, а также пенсионеров. Супер! Думаю, ощущение безопасности, независимо от возраста и опыта, дает и знание того, что на остановках можно заказать трансфер до старта/финиша.

Какие 5 вещей вы возьмете с собой в следующий поход? Как вы считаете, что самое важное, о чем нужно подумать перед походом?

1. Хорошая компания. Отправиться в поход одному, провести время в одиночестве или послушать хорошую радиопередачу в наушниках может быть весело, но я думаю, что хорошая компания – это ключ ко всему.

2. Вода. Нужно взять столько, чтобы дойти до первого привала. Вода действительно восстановила мои силы, придала энергии.

3. Пара перекусов. Определенно не так много, как было у нас. Но что-то перекусить по дороге будет полезно.

4. Небольшая колонка. Мы взяли ее с собой, и всю дорогу нас развлекала отличная музыка – заполняла моменты тишины, иногда была точкой отсчета для разговоров.

5. Походная обувь. Каждый из нас отправился в поход в разной обуви – один в обычных кроссовках, другой в беговых кроссовках, я же шел в походных ботинках. Мои ноги чувствовали себя хорошо, а вот мои друзья время от времени жаловались на натертые пальцы и боль в пятках.

Что бы вы еще посоветовали тем, кто хочет отправиться в поход, но не хочет рисковать из-за неопытности?

Выход из зоны комфорта дает очень много – для ментального роста и для ума. Мы тоже сначала не были уверены в 32-километровом маршруте, но я вижу, что это принесло только пользу. Что ж, вы должны пойти и попробовать. Что может случиться в самом худшем случае? Вы узнаете, подходит вам это или нет! Мне кажется, для новичков особенно хорошо, если есть возможность выбрать готовый поход, организованный профессионалами. Иначе пришлось бы думать, планировать и делать все самим, а здесь все уже продумано – дата и время назначены, все необходимое подготовлено, остается только прийти и пойти.

Отправляйтесь на природу, чтобы укрепить себя и улучшить свое самочувствие! Ознакомьтесь с календарем походов TrekTours на 2024 год и запланируйте время для своего восстановления в природе!

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