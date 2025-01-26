Как Германия будет получать водород, чтобы достичь климатической нейтральности

Водород сыграет центральную роль на пути к климатической нейтральности в Германии. Этот газ, производимый без вреда для климата, будет использоваться для выработки электроэнергии на новых водородных электростанциях в случаях нехватки энергии ветра и солнца. Водород также будет применяться вместо кокса в доменных печах для производства стали, что позволит избежать выброса огромного количества углекислого газа.

Используется ли водород в Германии уже сейчас?

Да, и в больших количествах. Согласно Национальной водородной стратегии (NWS) — правительственному плану ФРГ по развитию водородных технологий — ежегодно потребляется около 1,65 млн тонн водорода. Его энергоемкость составляет около 55 тераватт-часов. Основным потребителем является химическая промышленность.

Как производят водород?

Пока его получают главным образом из метана, основного компонента ископаемого природного газа. При этом образуется углекислый газ, являющийся парниковым. Водород, полученный таким способом, часто называют "серым".

Сколько водорода потребуется в будущем?

В последней версии водородной стратегии предполагается дополнительная потребность в водороде в объеме от 40 до 75 тераватт-часов в 2030 году. Вместе с текущим спросом это дает общую потребность в 95-130 тераватт-часов. Сюда также входят водородные соединения, например аммиак или метанол.

Эксперт по энергетике Дана Кирхем из Немецкого института экономических исследований (DIW) считает, что это предположение выглядит правдоподобно: "Оценка спроса на 2030 год в NWS согласуется с оценками центральных сценарных исследований", — сказала она.

Откуда возьмется этот водород?

В значительной мере из-за рубежа. Согласно имеющейся стратегии, к 2030 году импорт составит от 50 до 70%. Водород и водородные соединения будут производиться в странах, где есть много солнечной и ветровой энергии, на морях или в солнечных регионах. Затем водород будет транспортироваться в Германию по трубопроводам и на судах.

Остальное будет производиться внутри страны, в основном на крупных установках, известных как электролизеры. В этих установках вода с помощью электричества расщепляется на составляющие ее водород и кислород. Если при этом используются возобновляемые источники энергии, водород называют "зеленым". Целью NWS на 2030 год являются электролизеры мощностью не менее 10 000 мегаватт (10 гигаватт).

Что насчет запланированного импорта?

Согласно Кирхем, наибольшая неопределенность в отношении импорта "зеленого" водорода связана с будущими ценами. "Уже заключено несколько водородных партнерств, есть соглашения в общей сложности с двенадцатью странами, и есть заявления нескольких стран о намерении развивать электролизные мощности". Однако до сих пор неясно, какие цены установятся на мировом рынке, отметила эксперт.

Должны ли частные домохозяйства также делать ставку на водород?

По этому вопросу Кирхем настроена скептически. "Большинство исследований исходят из того, что "зеленый" водород ввиду первоначального дефицита будет использоваться в первую очередь в промышленности для декарбонизации процессов, где невозможно использовать "зеленое" электричество".

Конечные потребители, делающие ставку на водород в системах отопления или в качестве топлива для автомобилей, подвергают себя риску высоких цен в будущем. Помимо первоначальных проблем на рынке, существует также задача прозрачного донесения этой информации до потребителей, чтобы в итоге не поставить под угрозу принятие роли водорода в осуществлении энергетического перехода, добавила Кирхем.

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