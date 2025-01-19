В Германии за последний год количество так называемых балконных электростанций увеличилось более чем в два раза. Эти небольшие солнечные системы, часто устанавливаемые на балконах или террасах, позволяют домохозяйствам вырабатывать собственную электроэнергию. По данным Федерального сетевого агентства — государственного ведомства в сфере энергетики и телекоммуникаций — к концу года было зарегистрировано более 780 000 таких систем, сообщает DPA. Интересно, что в Латвии такие солнечные панели пока не встречаются.

Совокупная мощность установок, которые официально называются "подключаемыми солнечными электростанциями", составляет почти 0,7 гигаватта. В прошлом году их количество значительно увеличилось: в эксплуатацию было введено более 430 000 новых систем. Цифры могут и немного увеличиться, поскольку некоторые владельцы регистрируют свои установки несколько позже.

"Бум солнечной энергетики на балконах Германии может даже усилиться", — сказал Карстен Кёрниг, директор Федерального объединения предприятий солнечной энергетики. Если этот прогноз окажется верным, то миллионная балконная электростанция может быть подключена к сети уже в первой половине года.

Кёрниг ожидает, что установка подключаемых солнечных электростанций на балконах арендованных или собственных квартир действительно будет набирать обороты. Арендодателей и собственников жилья в Германии законодательно обязали получать разрешение на установку таких солнечных батарей только осенью прошлого года. Кроме того, в продаже появилось множество продуктов, а цены еще больше снизились. Последнее зачастую приводит к покупке более мощных устройств.

По словам эксперта, Германия стала ведущим рынком для балконных электростанций. "Во всем мире существует большой интерес к тому, как нормативные и технические рамки стимулируют надежное использование подобных систем".

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