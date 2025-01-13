Почему пожары в Лос-Анджелесе оказались такими разрушительными?

По меньшей мере 24 человека погибли в результате самых разрушительных пожаров в истории Лос-Анджелеса, начавшихся 7 января. Около 180 тысяч человек были эвакуированы, сгорело примерно 10 тысяч строений. Что стало причиной пожаров, был ли готов к этому Лос-Анджелес, и какую роль сыграли изменения климата?

К воскресенью пожарным удалось добиться прогресса: они локализовали один небольшой пожар и почти локализовали другой, но два крупнейших все еще бушуют в городе.

По словам представителей округа Лос-Анджелес, при сильном ветре, который, как ожидается, сохранится до среды, угроза распространения огня остается очень высокой.

Считается, что эти пожары стали наиболее разрушительными за всю историю города. Чиновники предупреждают, что число погибших может возрасти.

Самый крупный пожар в районе Пасифик-Палисейдс охватил около 96 квадратных километров и взят под контроль только на 13%.

Специально обученные собаки и спасательные бригады продолжают обыскивать обгоревшие обломки разрушенных домов в поисках человеческих останков.

Что стало причиной пожаров?

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сказал, что расследование возможных причин пожаров продолжается. "Мы ничего не сбрасываем со счетов", — отметил он.

Удар молнией — самый распространенный источник пожаров в США — был исключен в качестве потенциальной причины возгораний в районах Палисейдс и Итон.

Также пока нет никаких официальных указаний на то, что причиной любого из этих возгораний могли стать поджоги или линии электропередач — следующие два основных виновника возникновения пожаров.

Очень влажные 2022-2023 годы в Калифорнии привели к буйному росту растительности, которая высохла во время засухи прошлого года, создав обильный хворост.

Сочетание исключительно сухого периода — в центре Лос-Анджелеса с октября выпало всего 0,4 см осадков — и мощных порывов ветра, известного как ветер Санта-Анна, также создало благоприятные условия для лесных пожаров.

По словам синоптика Би-би-си Сары Кит-Лукас, по крайней мере на ближайшую неделю дождей в этом районе не предвидится.

Хотя ожидалось, что в пятницу и субботу ветры немного ослабнут, синоптики предупредили, что в воскресенье и понедельник они снова усилятся.

Был ли Лос-Анджелес готов к таким пожарам?

Политический спор о готовности города к пожарам разгорелся после того, как выяснилось, что у некоторых пожарных служб пересохли шланги.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести независимое расследование, чтобы выяснить, почему расположенное в городе водохранилище Санта-Инес было закрыто на ремонт и пустовало в момент пожара.

"Потеря подачи воды из пожарных гидрантов, вероятно, помешала усилиям по защите некоторых домов и эвакуационных коридоров", — написал он.

Перед началом пожаров начальник пожарной службы Лос-Анджелеса в своей служебной записке предупредил, что сокращение бюджета мешает департаменту реагировать на чрезвычайные ситуации.

При этом в субботу начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне опроверг информацию о том, что его департамент не был готов к возгораниям.

"Я сделал все возможное, чтобы убедиться, что у нас было достаточно персонала и ресурсов до того, как вспыхнул первый пожар", — сказал он.

"К этой катастрофе привело не отсутствие подготовки или принятия решений. Это было стихийное бедствие", — добавил Марроне.

В четверг на все мобильные телефоны в Лос-Анджелесе были по ошибке отправлены оповещения об эвакуации из-за надвигающихся пожаров, что вызвало гнев и тревогу среди некоторых жителей. На пресс-конференции в субботу утром городские власти обвинили в этом сбой программного обеспечения.

Критика мэра города

Мэр города Карен Басс попала под огонь критики из-за неготовности региона к вспыхнувшим пожарам, а также недостатка лидерских качеств в решении этого вопроса. Она узнала о бушующих пожарах по пути в Гану на инаугурацию нового президента страны.

Политические соперники недоумевают, зачем Басс вообще отправилась в международную поездку, учитывая, что Национальная метеорологическая служба Лос-Анджелеса предупреждала об "экстремальных погодных условиях, связанных с пожарами".

Более ста тысяч жителей города подписали петицию с требованием отставки Карен Басс с должности мэра из-за ее неспособности своевременно справиться с последствиями пожара.

На пресс-конференции в четверг Басс проигнорировала вопрос о своих лидерских качествах, заявив, что беспрецедентный характер пожаров привел к тому, что городские власти не смогли справиться с ситуацией. "Сейчас наша первая и самая важная обязанность перед жителями Лос-Анджелеса — преодолеть этот кризис", — заявила мэр в субботу.

Власти города объявили о выделении всего 135 ваучеров на проживание в гостиницах, несмотря на то, что в Лос-Анджелесе живут 75 тысяч бездомных, не имеющих практически никакой защиты от вредного дыма лесных пожаров.

Какую роль сыграли изменения климата?

Хотя причиной пожаров, как правило, служат сильные ветры и отсутствие дождей, эксперты утверждают, что изменение климата меняет фоновые условия и повышает вероятность возникновения таких возгораний.

Большая часть западной части США, включая Калифорнию, пережила длившуюся десятилетиями засуху, которая закончилась всего два года назад, в результате чего этот регион стал более уязвимым.

Резкие перепады между сухими и влажными периодами в последние годы привели к появлению огромного количества сухой растительности, предрасположенной к возгоранию.

Исследования правительства США однозначно связывают изменение климата с наиболее масштабными и сильными лесными пожарами на западе страны.

"Изменение климата, включая усиление жары, продолжительную засуху и сухость атмосферы, стало ключевой движущей силой в увеличении риска и масштабов лесных пожаров на западе США", — заявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

Считается, что сезон пожаров в южной Калифорнии длится с мая по октябрь, но губернатор ранее отмечал, что пожары стали постоянной проблемой. "Нет никакого сезона пожаров, — сказал он. — Это год пожаров".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !