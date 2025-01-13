Жертвами масштабных лесных пожаров на юге Калифорнии стали как минимум 24 человека. Такие данные приводит газета The Washington Post.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом заявил, что по масштабам ущерба эта природная катастрофа может оказаться самой страшной в истории США.

С 13 по 15 января, по прогнозам синоптиков, в Калифорнии ожидается усиление ветров Санта-Анна, которые ранее способствовали распространению пожаров.

Между тем местные власти рассказали на пресс-конференции 12 января, что надеются, что у эвакуированных жителей пригородов Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс и Итон с 16 января появится возможность вернуться в свои дома.

По данным WP, три пожара, бушующие с 7 января в пригородах Лос-Анджелеса, опустошили площадь в 40 000 акров (162 квадратных километра), что больше Сан-Франциско. По информации Калифорнийского ведомства по защите лесов и предотвращению пожаров (Cal Fire), пламя уничтожило более 12 000 строений, около 150 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !