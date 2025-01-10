Жертвами лесных пожаров в Лос-Анджелесе стали по меньшей мере 10 человек, сообщает CNN со ссылкой на местные власти. Накануне было известно о пяти погибших.

По последним данным, огонь уничтожил около 10 тысяч строений. Только в престижном районе Пасифик-Палисейдс, где живут в том числе многие голливудские знаменитости, сгорели более 5300 зданий.

Представители пожарного департамента Лос-Анджелеса отметили, что в округе продолжают бушевать пять пожаров, экстренные службы продолжают бороться с огнем. Одновременно более 500 полицейских заняты эвакуацией жителей, контролем дорожного движения и "пресечением мародерства".

Для борьбы с последствиями пожара и "других миссий" будут задействованы военнослужащие Национальной гвардии, заверил шериф округа Роберт Луна. По его словам, в некоторых пострадавших районах планируют ввести комендантский час.

Крупные лесные пожары в Лос-Анджелесе продолжаются с 7 января. Потушить их мешает сильный ветер и сухая погода. В зоне эвакуации находятся почти 150 тысяч человек.

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