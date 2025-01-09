В связи с масштабными лесными пожарами на юге Калифорнии президент США Джо Байден отменил поездку в Италию, которая должна была стать его последним официальным визитом до окончания полномочий.

После возвращения из Лос-Анджелеса, где Байден среди прочего встретился с полицией, пожарными и спасателями, он отказался лететь в Рим всего за несколько часов до отправления, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Президент США намерен сосредоточиться на руководстве федеральными мерами по борьбе с пожарами, указала она и пообещала предоставить дополнительную информацию позже.

Визит в Италию и Ватикан должен был состояться 9-12 января, среди прочего были запланированы встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Серджио Маттареллой и папой римским Франциском. Как отмечает Associated Press, поездка должна была стать символической, завершив пребывание на посту второго американского президента-католика.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Вокруг Лос-Анджелеса бушуют, по меньшей мере, шесть пожаров, включая крупнейший очаг возгорания в Пасифик-Палисейдс площадью около 64 квадратных километров. Один из пожаров разгорелся в Голливуде на северо-западе второго по величине города США, огонь подошел на несколько сотен метров к знаменитому Голливудскому бульвару.

В результате лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса погибли не менее пяти человек, заявил шериф округа Роберт Луна. По его словам, распоряжение об эвакуации получили более 130 тысяч человек. Пламя разрушило до 1500 зданий. По данным Poweroutage.us, без электричества остаются более 300 тысяч домохозяйств в регионе.

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