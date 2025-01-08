Власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров, которые охватили некоторые районы на западе города. Жителям приказано эвакуироваться.

В зоне эвакуации в районе Палисейдс проживает около 30 тысяч человек. На пресс-конференции местные чиновники сообщили, что под угрозой находятся около 10 тысяч домов.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что многие строения уже уничтожены огнем.

Президент США Джо Байден, который сейчас находится в Лос-Анджелесе, был проинформирован о происходящем и поддерживает связь с представителями штата и местных властей, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

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