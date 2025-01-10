За последние два года средний показатель глобального потепления впервые превысил 1,5 градуса, подсчитала Служба мониторинга за изменением климата Copernicus. 2024 год — первый календарный год, в котором средняя температура оказалась более чем на 1,5 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Этот показатель составил 1,6 градуса, говорится в заявлении организации, работающей при поддержке Еврокомиссии и финансируемой ЕС.

Доиндустриальным периодом, показатели которого берутся за основу для оценки глобального потепления, служба Copernicus считает 1850-1900 годы. Эксперты также подтвердили более ранние прогнозы о том, что 2024 год стал самым жарким с начала ведения наблюдений в середине XIX века. Ранее самым жарким был признан 2023 год.

Кроме того, каждый из предыдущих десяти лет входит в число десяти самых жарких в истории. "Эти изменения просто невероятны", — заявил глава организации Карло Буонтемпо.

Вместе с тем зафиксированный показатель глобального потепления не означает, что человечество уже не смогло достичь цели Парижского соглашения по климату и не допустить столь сильного потепления планеты, подчеркивает Copernicus. Это соглашение ставить целью избежать потепления на 1,5 градуса во время длительного периода — не менее 20 лет, пояснила организация.

"Но это ясно показывает, что глобальная температура поднимается выше, чем это наблюдалось в современной истории человечества", — отмечается в заявлении. Глава Copernicus призвал к "быстрым и решительным действиям", которые еще могут повлиять на динамику климата. "Будущее в наших руках", — подчеркнул Буонтемпо.

Кроме того, в прошлом году был достигнут новый максимум потепления поверхности моря, говорится в отчете Global Climate Highlights. Этот показатель составил в среднем 20,9 градуса, что на полградуса выше, чем за период 1990-2020 годов.

Принятое в 2015 году под эгидой ООН Парижское соглашение по климату провозглашает своей целью сокращение выбросов парниковых газов и недопущение повышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня, а также принятие мер для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса.

В 2024 году Климатическая конференция COP29 в Баку завершилась принятием компромисса по финансированию мер по борьбе с изменением климата, подвергшемуся критике. Никаких новых решений об отказе от ископаемого топлива принято не было.

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