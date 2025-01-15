Из-за все более теплой зимы латвийские реки выходят из берегов в зимние месяцы, а традиционные весенние наводнения становятся все реже, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в прошлом году Латвийским университетом, Латвийским государственным научно-исследовательским институтом леса Silava и Латвийским центром среды, геологии и метеорологии (LVĢMC). Подробнее об этом пишет LSM.

Зимние наводнения случались в Латвии и раньше, особенно в Курземе, но за последние 30-40 лет они стали более частыми, а в весенние месяцы случаются все реже. В новом исследовании проанализированы данные двух периодов: с 1950 по 1987 год и с 1988 по 2022 год.

В период с 1950 по 1987 год реки во всех регионах Латвии чаще всего достигали максимума в апреле. В этот же месяц 82% паводков достигали максимума в восточной части страны, а в западной части — 39%. В период с 1988 по 2022 год в западной части Латвии период наводнений стал значительно длиннее: в 23% случаев пик наводнений приходится на февраль, наводнения в январе или марте случаются немного реже (примерно в 20% случаев), а в декабре или апреле — примерно в 10% случаев.

Наводнения сложнее прогнозировать

По мере того как зимы становятся теплее, сезон наводнений в Латвии становится все более продолжительным и трудно предсказуемым, говорит гидролог LVĢMC Лига Клинтс. "В последние годы стало характерным, что у нас нет одного большого периода наводнений в марте или апреле. Наводнения происходят чаще, иногда с очень короткими интервалами, как, например, этой зимой на реках Курземе, где они были только в начале января. Сейчас только вторая неделя января, но уровень воды снова поднимается, потому что выпало много осадков", — объясняет Клинтс.

"Конечно, такие наводнения (как в Курземе в этом году) не будут столь масштабными, как в случае, когда снег идет в течение нескольких месяцев, а затем начинается дождь или таяние, в результате чего вода попадает в реки. Постепенное, регулярное и достаточно интенсивное выпадение осадков вызывает наводнения меньшей силы, но более частые и все еще достаточно серьезные", — говорит специалист.

Изменение климата означает, что наши реки становятся менее предсказуемыми, объясняет гидролог. "Это не означает, что зимой не будет льда и будут идти только дожди. Конечно, могут быть годы, подобные зиме 2019/2020 года, когда почти ни на одной реке не было льда, а могут быть зимы, когда выпадает много осадков и наступает довольно сильный мороз на короткий или более длительный период, а затем приходит оттепель и снова образуются ледяные заторы. Диапазон возможных зимних погодных явлений увеличивается", — говорит Клинтс.

По словам гидролога, погодные условия, когда температура очень близка к нулю, являются сложными для прогнозирования, потому что как только температура поднимается выше нуля, все тает, а как только ниже нуля — замерзает.

Проблемная Даугава

Одной из самых проблемных зон наводнений в Латвии являются берега Даугавы от Екабпилса до Плявиняс. В середине января 2023 года Екабпилс пережил одно из самых сильных наводнений в своей истории.

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По словам гидролога LVĢMC, наводнение было вызвано тем, что водохранилище Плявиньской ГЭС (HES) замерзает быстрее, чем верхнее течение реки. Лед и сугробы образуются выше по течению между Плявиняс и Екабпилсом и начинают накапливаться и утолщаться, давя на замерзшее водохранилище. В годы неустойчивых морозов Даугава не покрывается сплошным льдом, но продолжает образовываться ледяное сало, затор между Плявинясом и Екабпилсом становится все больше и плотнее, препятствуя свободному течению реки, уровень воды поднимается, и начинается наводнение.

Даже в более суровые зимы, когда Даугава замерзает, сохраняется риск уплотнения льда, что приводит к наводнениям весной.

По мнению гидролога, наиболее реалистичным решением проблемы является укрепление и расширение Екабпилсской дамбы. Правда, такое решение сопряжено с риском: чем больше река сдерживается дамбами, тем выше уровень воды в критические моменты потенциального наводнения. Сейчас паводковые воды затапливают обширные луга, поля и леса выше по течению Екабпилса; если дамба будет расширена, чтобы защитить регулярно затапливаемые территории, объем воды в реке увеличится.

Как не пропустить предупреждение о наводнении?

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространяет предупреждения о наводнениях несколькими способами. Портал bridinajumi.meteo.lv показывает на карте, к какому региону относится предупреждение, как долго оно будет действовать и описывает предполагаемый ход стихии. Предупреждения также автоматически отправляются и отображаются в приложении LVĢMC для смартфонов (meteo.lv).

LVĢMC уведомляет ответственные государственные и местные органы власти и в электронном виде, в том числе Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), а также средства массовой информации.

Общественные СМИ обязаны почти немедленно сообщать о красном предупреждении или высшем уровне опасности: Латвийское радио должно передать предупреждение в ближайшем часовом выпуске новостей, а Латвийское телевидение — дать информационный заголовок или титр. Приложение VUGD "112" также набирает популярность, но предупреждения об опасных погодных условиях, как правило, приходят со значительной задержкой. VUGD не планирует автоматизировать публикацию оповещений в своем приложении, поскольку в этом году ожидается запуск системы сотового оповещения.

Эта система обеспечит отправку сообщений на все мобильные телефоны в пострадавшем районе, даже если на них не установлено специальное приложение. В будущем оповещения об опасных погодных условиях будут рассылаться через сотовую связь, а не через приложение "112".

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