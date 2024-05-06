Одна из главных причин напряженности в латвийском обществе – различие социальной памяти. В частности, по вопросам Второй мировой войны и советской оккупации. Министерство культуры разработало проект Плана развития единого и граждански активного общества на 2024-2027 годы. Важная предпосылка для создания чувства близости к своей стране и Евросоюзу – общая память о событиях прошлого и коллективные воспоминания.

В плане подчеркивается, что понимание истории - один из факторов, влияющих на то, как люди воспринимают и понимают разные ценности. В целях содействия формированию в обществе объединяющего понимания социальной памяти, министерство берет на себя обязательство организовывать не менее двух мероприятий в год, посвященных репрессиям, осуществленным коммунистическим режимом против народа Латвии во время Второй мировой войны.

Ежегодно планируется проводить как минимум одно памятное мероприятие в память жертв Холокоста, одно - в память жителей Латвии, спасавших евреев во Второй мировой войне и еще одно - в память жертв Холокоста ромов.

Министерство будет способствовать выходу и использованию общедоступных образовательных материалов, привлечение к работе с населением экспертов в области истории и специалистов из других областей, а также ежегодно предоставлять не менее 12 публикаций, объясняющих исторические факты на основе доказательной информации.

Обязательства Минкульта На 4% увеличить долю жителей Латвии, которые 18 ноября отмечают День провозглашения Латвийской Республики. В 2017 году таких было 72%.

На 4% увеличить долю населения, отмечающего 4 мая День восстановления независимости Латвии. В 2017 году его отмечали 29% населения.

На 2,3% сократить долю населения, считающего, что в 1940 году Латвия приняла добровольное решение о вступлении в СССР. В 2017 году такое мнение высказали 22,3%.

План Министерства культуры подготовлен для реализации целей и задач, поставленных в Основных направлениях развития единого и граждански активного общества на 2021-2027 годы, а также в Плане национального развития на 2021-2027 годы. Все эти документы взаимосвязаны. Сквозные приоритеты – национальная идентичность, латышский язык, доверие, солидарность и сотрудничество.

План предусматривает действия на всех уровнях власти – национальном, региональном и местном. Поощряется участие иностранных граждан, проживающих в Латвии. Одна из задач - снизить основанное на негативных стереотипах отношение к разным группам общества.

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