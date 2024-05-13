13 мая в 19.00 Рижский русский театр им. М. Чехова организует четвертую дискуссию про отношения художника и власти. В этот раз тема: должен ли художник отвечать за то, какие чувства будит его искусство, или за то, что оно не предотвратило. За обсуждением экспертов можно следить онлайн (см. ниже).

Тему задала последняя премьера сезона — вызвавшая бурные обсуждения публики постановка Юрия Бутусова "Гоголь. Портрет". Модератором дискуссии выступит профессор Латвийской академии художеств, доктор искусств Денис Ханов.

"В эпоху глобальных военных, экономических и политических кризисов вопрос о сохранении достижений демократической культуры и выживании демократии является особенно острым, - говорит Ханов. - Целый ряд политических идей, которые отрицают универсальную природу прав человека и свободы, получают все больше поддержки в обществе глобальных сетей, в котором страхи и неуверенность в обстоятельствах усиливающейся сложности идентичности и общин стимулируют желание найти быстрые и простые ответы на медленные и сложные процессы".

"Расцвет теорий заговора, усиление авторитарных тенденций во всем мире заставляют критически оценивать способность демократии к выживанию и выдвигают новые вопросы творческим процессам".

По мнению Ханова, обществам Восточной Европы характерна особая символическая и политическая роль художника в сохранении свободы. "Десятилетиями эта роль сохраняла и защищала, развивала латышскую культуру и наследие коллективной памяти в обстоятельствах советского колониального режима. Художники выражали запрещенное, были тесно связаны с целями национального движения и могли обойти цензуру и запреты, общаясь с людьми на языке аллегории. Гражданская позиция и мужество поддерживали восстановление национального государства и подтачивали диктатуру".

Ханов считает, что сегодня художественной свободе угрожают популизм и радикальные идеологии, а также манипуляции общества развлечения.

Рижский русский театр Михаила Чехова предлагает выяснить, как искусство может способствовать сплоченности гражданского общества, выражать культурное многообразие и помогать созданию политической нации, способной сохранить и развить мирную демократию.

Роль искусства в сплоченности общества, стабилизации демократии обсудит междисциплинарная группа экспертов: режиссер Лаура Гроза, художница Сандра Крастиня, теолог Индулис Пайчс, публицист Рвинс Варде и художник Каспарс Лиелгалвис. Вместе обсудим изменения понятия ответственности художника в современной Латвии и многообразие латвийского общества.

Дискуссия организована в сотрудничестве с государственной исследовательской программой "Векторы сплоченности общества", которую реализует консорциум исследователей под руководством Института философии и социологии Латвийского университета. Цель сотрудничества – объединить силы науки и искусства для вовлечения широкой и разнородной аудитории в открытый, уважительный и содержательный диалог о существенных для латвийского общества проблемах.

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