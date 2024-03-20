В мае этого года Латвия отметит двадцатилетие своего членства в ЕС, а в июне - уже в пятый раз - отправит своих депутатов в Европарламент. На этих выборах впервые будут голосовать те, кто уже родился гражданином Латвии и ЕС. Кем они себя ощущают? Какие идеи им близки? Связывают ли они свое будущее с Латвией, видят ли на родине перспективы или же строят планы на жизнь в масштабах большой Европы?

Портал Delfi поговорил об этом с несколькими молодыми русскоязычными гражданами 18-22 лет. Беседы были анонимными - по желанию респондентов.

Молодежь – активная группа избирателей?

Явка на выборах в Европарламент традиционно невысокая: в 2019 году проголосовали только 33,5% избирателей. Повысится ли интерес к евровыборам благодаря молодежи?

"Да, конечно, голосовать пойду. Это будет второй раз как я голосую и мне вся процедура кажется такой серьезной, что каждый раз думаю "ого, я уже настолько взрослый, что голосую". Думаю, что пойду голосовать за "Прогрессивных", я за них и в октябре голосовал", - признался 20-летний студент.

"Информации про ЕС и выборы очень мало. Об этом должны говорить в школах, объяснять и показывать, как это все происходит, чтобы подростки не вырастали такими же не осведомленными как я. Голосовать не пойду, потому что понятия не имею как это все происходит", - сообщил работающий молодой человек в возрасте 21 года.

"Я пойду голосовать, конечно. Выбор партий очень большой, но из латвийских, пожалуй, самой привлекательной является либо партия "Прогрессивные", либо Attīstībai/Par! (отметим, что на евровыборы Latvijas attīstībai и Par! идут отдельными списками), - говорит школьник, уже справивший 18-летие.

"Голосовать особенного смысла нет, потому что прав тот, у кого больше денег. Политика это про деньги и власть, а не выбор", - думает 20-летний студент. "Я только сейчас узнал о выборах. Но голосовать, конечно, пойду, это же моя прямая ответственность как гражданина", - с удивлением отвечает его ровесник.

На пути к самоопределению

Политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс на основании исследований, проведенных изданием Spektr в 2020 году, говорит о двух параллельных тенденциях в самоопределении молодежи. С одной стороны, виден "разрыв поколений": еще в 2020 году молодые люди в возрасте 20-25 лет были более проевропейски ориентированными, чем их родители, бабушки и дедушки. Многие из этих ребят делают политический выбор в пользу партий прозападного мейнстрима — например, "Прогрессивных", делающих ставку, в том числе, и на мультикультурность молодого поколения.

С другой стороны, профессор отмечает, что именно в молодом поколении от 18 до 24 лет было меньше тех, кто чувствует свою причастность именно и конкретно к Латвии (по данным опроса, их было 62%). В группе от 25 до 34 лет таких 72%, в группе от 35 до 44 лет - 73%. Юрис Розенвалдс также указывает и на то, что в 2020 году — еще до военного вторжения России в Украину — в возрастной группе от 18 до 24 лет было 12% тех, кто чувствовал свою причастность к России. Эта доля была выше, чем в других возрастных группах (среди людей в возрасте 25-34 лет таких было 9%, а среди тех, кому от 35 до 44 лет — 8%).

Многие политологи радовались, что русскоязычная молодежь оказалась проевропейски настроенной, говорит Розенвалдс. Но призывает помнить о том, что молодежь чувствует меньшую связь с Латвией и более сильную связь с Россией, чем те, кому от 25 до 44. Кем вы больше себя ощущаете? Этот вопрос портал Delfi задал молодым людям.

"Я не могу отделять понятия "латвиец" и "европеец". Латвия, как и латышский народ - мы все часть большой европейской семьи; но у нас есть и своя семья, которую мы любим и стережем. Мы глубоко исторически связаны с Европой, с Западной Европой, в частности. Германия, Швеция, Польша - они все бывали на нашей земле, оставляя, конечно, частичку своей культуры. Латвийцы и есть европейцы, и как бы кто ни старался эти два понятия отделить, это невозможно. Поэтому, отвечая на вопрос, я скажу европейцем, потому что это не отменяет моей причастности к Латвии", - считает 18-летний школьник.

"Я из Латвии, соответственно, чувствую себя латышом. А то, что по месту расположения Латвия в Европе - ну, хорошо. В моем представлении, это ничего не меняет. Хотя нет, евро у нас есть. Но ничего от этого не поменялось", - утверждает студент 20 лет.

"Латвия для меня является родиной: я получил здесь образование, поддержку государства в определенные моменты. Поскольку я не помогаю стране своим образованием, налогами, активным участием в политической жизни, я не могу назвать себя латвийцем. Я просто человек выросший в Латвии - уехавший оттуда. Больше чувствую себя восточным европейцем, потому что, по моему мнению, менталитет восточных европейцев приближен к российскому больше, чем западный", - заявляет выпускник рижской школы, который уехал учиться в Москву.

"Я житель Латвии, который использует все опции ЕС – путешествия и участие в проектах европейского уровня, я чувствую себя латвийцем – жителем Латвии, красивого города Рига, который говорит на русском, у которого восточная семья, которая приехали в Ригу после войны. Сам не знаю кто я – какой-то культурный микс. А вообще я космополит, хочу простого - чтобы все друг друга уважали и понимали, а все эти деления на национальности еще больше отдаляют нас друг от друга", - подчеркивает 20 летний студент. "Я европеец на все 101% за счет того, что свободно путешествую по странам Евросоюза. За последние три года пожил семи странах Европы и везде чувствую себя как дома. Ну разве это не здорово?!", - уверен 21 летний студент.

Кого выберут молодые избиратели?

"Какая-то часть русскоязычной молодежи, конечно, будет голосовать за партии, которые традиционны для русскоязычного избирателя, - прогнозирует профессор Розенвалдс. - Интересно, что молодые люди могут пойти голосовать за такие партии, которые используют технологии. У нас есть "тик-токовская" партия "За стабильность", и она среди молодых русскоязычных избирателей, насколько можно судить по выборам 2022 года, пользуется достаточно большим спросом. Я думаю, что значительная часть проголосует за "Прогрессивных", потому что эта партия, которая стремиться преодолеть разрыв. Там много русских имен, и у них повестка, которая соответствует европейским ценностям. Там и зеленая повестка, и права сексуальных меньшинств. Это для них важно, и они это подчеркивают".

Уезжать или оставаться в Латвии – вот в чем вопрос

Видят ли русскоязычные молодые люди свою жизнь в Латвии? Многие из них признаются, что не чувствуют себя в Латвии уверенно по разным причинам – кто-то переживает за свой акцент, разговаривая на латышском, кто-то не обладает паспортом гражданина, а кто-то сталкивается с утверждением "ты русский, потому что говоришь на русском". Именно это стало причиной того, что ребята предпочли общаться анонимно. Профессор Розенвалдс напоминает о существовании принципа третьего поколения мигрантов: "Первое поколение мигрантов радуется, что приехали в новую страну, второе – тоже. Третье уже начинает думать о том, кто он на самом деле.

"Я бы хотел оставаться жить в Латвии и участвовать в политической жизни страны, если буду тут на хорошем счету. А если буду зарабатывать мало - поеду туда, где море, солнце, пальмы", - предполагает один студент. "Я, наверное, уже привык жить в Европе нравится менталитет европейцев - спокойные, открытые, доброжелательные люди. Пока хочу жить в Латвии, но думаю и про Польшу. Потому что Польша растущая страна с хорошей экономикой. Когда посещал страну остался под впечатлением от растущего уровня жизни. Польша быстрорастущая страна в плане экономики. Мне интересна история Польши, да и культурный бэкграунд похож", - говорит 20-летний студент.

"Вижу свое будущее в Москве. В Латвию планирую периодически приезжать. Москва, потому что на данный момент, это город, в котором я учусь. Возможно что-то поменяется, если в будущем мне покажется, что жизнь где-то в другом месте может быть лучше",- объясняет 21-летний выпускник рижской школы, который уехал учится в Москву.

"В будущем я хотел бы открыть свой бизнес и продолжать жить в Латвии. Моя родина, как-никак. Где родился, там и пригодился: нигде не будет также хорошо как дома", - отвечает работающий 21-летний молодой человек.

Что молодежь думает о Европарламенте?

"Европарламент должен заниматься очень простым делом - принимать меры, чтобы от Лиссабона до Нарвы все жители были равны в правах, обязанностях и возможностях, жили в мире и дружбе", - утверждает 18-летний школьник.

"Европарламент должен заниматься регулированием социальных и законодательных норм, развитием экономического состояния Европы и уровня жизни европейцев. Вот смотрю какой высокий уровень жизни в других европейских странах и надеюсь, что и мы тоже будем развиваться и идти вперед", - считает студент 20 лет.

Европарламент должен ⁠сохранять демократические отношения между странами, поддерживать высокий уровень жизни, хорошие зарплаты во всех странах союза. Он должен заниматься безопасностью границ и оказанием помощи странам, которые в этом нуждаются. А также создавать законы, чтобы ЕС был как единая страна - со своими нормами", - уверен другой 20-летний студент.

Эта статья написана участником "Школы журналистики".

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