Foto: Shutterstock

В мае этого года Латвия отметит двадцатилетие своего членства в ЕС, а в июне - уже в пятый раз - отправит своих депутатов в Европарламент. На этих выборах впервые будут голосовать те, кто уже родился гражданином Латвии и ЕС. Кем они себя ощущают? Какие идеи им близки? Связывают ли они свое будущее с Латвией, видят ли на родине перспективы или же строят планы на жизнь в масштабах большой Европы?

Портал Delfi поговорил об этом с несколькими молодыми русскоязычными гражданами 18-22 лет. Беседы были анонимными - по желанию респондентов.

Молодежь – активная группа избирателей?

Явка на выборах в Европарламент традиционно невысокая: в 2019 году проголосовали только 33,5% избирателей. Повысится ли интерес к евровыборам благодаря молодежи?

"Да, конечно, голосовать пойду. Это будет второй раз как я голосую и мне вся процедура кажется такой серьезной, что каждый раз думаю "ого, я уже настолько взрослый, что голосую". Думаю, что пойду голосовать за "Прогрессивных", я за них и в октябре голосовал", - признался 20-летний студент.

"Информации про ЕС и выборы очень мало. Об этом должны говорить в школах, объяснять и показывать, как это все происходит, чтобы подростки не вырастали такими же не осведомленными как я. Голосовать не пойду, потому что понятия не имею как это все происходит", - сообщил работающий молодой человек в возрасте 21 года.

"Я пойду голосовать, конечно. Выбор партий очень большой, но из латвийских, пожалуй, самой привлекательной является либо партия "Прогрессивные", либо Attīstībai/Par! (отметим, что на евровыборы Latvijas attīstībai и Par! идут отдельными списками), - говорит школьник, уже справивший 18-летие.

"Голосовать особенного смысла нет, потому что прав тот, у кого больше денег. Политика это про деньги и власть, а не выбор", - думает 20-летний студент. "Я только сейчас узнал о выборах. Но голосовать, конечно, пойду, это же моя прямая ответственность как гражданина", - с удивлением отвечает его ровесник.

На пути к самоопределению

Политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс на основании исследований, проведенных изданием Spektr в 2020 году, говорит о двух параллельных тенденциях в самоопределении молодежи. С одной стороны, виден "разрыв поколений": еще в 2020 году молодые люди в возрасте 20-25 лет были более проевропейски ориентированными, чем их родители, бабушки и дедушки. Многие из этих ребят делают политический выбор в пользу партий прозападного мейнстрима — например, "Прогрессивных", делающих ставку, в том числе, и на мультикультурность молодого поколения.

С другой стороны, профессор отмечает, что именно в молодом поколении от 18 до 24 лет было меньше тех, кто чувствует свою причастность именно и конкретно к Латвии (по данным опроса, их было 62%). В группе от 25 до 34 лет таких 72%, в группе от 35 до 44 лет - 73%. Юрис Розенвалдс также указывает и на то, что в 2020 году — еще до военного вторжения России в Украину — в возрастной группе от 18 до 24 лет было 12% тех, кто чувствовал свою причастность к России. Эта доля была выше, чем в других возрастных группах (среди людей в возрасте 25-34 лет таких было 9%, а среди тех, кому от 35 до 44 лет — 8%).

Многие политологи радовались, что русскоязычная молодежь оказалась проевропейски настроенной, говорит Розенвалдс. Но призывает помнить о том, что молодежь чувствует меньшую связь с Латвией и более сильную связь с Россией, чем те, кому от 25 до 44. Кем вы больше себя ощущаете? Этот вопрос портал Delfi задал молодым людям.

"Я не могу отделять понятия "латвиец" и "европеец". Латвия, как и латышский народ - мы все часть большой европейской семьи; но у нас есть и своя семья, которую мы любим и стережем. Мы глубоко исторически связаны с Европой, с Западной Европой, в частности. Германия, Швеция, Польша - они все бывали на нашей земле, оставляя, конечно, частичку своей культуры. Латвийцы и есть европейцы, и как бы кто ни старался эти два понятия отделить, это невозможно. Поэтому, отвечая на вопрос, я скажу европейцем, потому что это не отменяет моей причастности к Латвии", - считает 18-летний школьник.

"Я из Латвии, соответственно, чувствую себя латышом. А то, что по месту расположения Латвия в Европе - ну, хорошо. В моем представлении, это ничего не меняет. Хотя нет, евро у нас есть. Но ничего от этого не поменялось", - утверждает студент 20 лет.

"Латвия для меня является родиной: я получил здесь образование, поддержку государства в определенные моменты. Поскольку я не помогаю стране своим образованием, налогами, активным участием в политической жизни, я не могу назвать себя латвийцем. Я просто человек выросший в Латвии - уехавший оттуда. Больше чувствую себя восточным европейцем, потому что, по моему мнению, менталитет восточных европейцев приближен к российскому больше, чем западный", - заявляет выпускник рижской школы, который уехал учиться в Москву.

"Я житель Латвии, который использует все опции ЕС – путешествия и участие в проектах европейского уровня, я чувствую себя латвийцем – жителем Латвии, красивого города Рига, который говорит на русском, у которого восточная семья, которая приехали в Ригу после войны. Сам не знаю кто я – какой-то культурный микс. А вообще я космополит, хочу простого - чтобы все друг друга уважали и понимали, а все эти деления на национальности еще больше отдаляют нас друг от друга", - подчеркивает 20 летний студент. "Я европеец на все 101% за счет того, что свободно путешествую по странам Евросоюза. За последние три года пожил семи странах Европы и везде чувствую себя как дома. Ну разве это не здорово?!", - уверен 21 летний студент.

Кого выберут молодые избиратели?

"Какая-то часть русскоязычной молодежи, конечно, будет голосовать за партии, которые традиционны для русскоязычного избирателя, - прогнозирует профессор Розенвалдс. - Интересно, что молодые люди могут пойти голосовать за такие партии, которые используют технологии. У нас есть "тик-токовская" партия "За стабильность", и она среди молодых русскоязычных избирателей, насколько можно судить по выборам 2022 года, пользуется достаточно большим спросом. Я думаю, что значительная часть проголосует за "Прогрессивных", потому что эта партия, которая стремиться преодолеть разрыв. Там много русских имен, и у них повестка, которая соответствует европейским ценностям. Там и зеленая повестка, и права сексуальных меньшинств. Это для них важно, и они это подчеркивают".

Уезжать или оставаться в Латвии – вот в чем вопрос

Видят ли русскоязычные молодые люди свою жизнь в Латвии? Многие из них признаются, что не чувствуют себя в Латвии уверенно по разным причинам – кто-то переживает за свой акцент, разговаривая на латышском, кто-то не обладает паспортом гражданина, а кто-то сталкивается с утверждением "ты русский, потому что говоришь на русском". Именно это стало причиной того, что ребята предпочли общаться анонимно. Профессор Розенвалдс напоминает о существовании принципа третьего поколения мигрантов: "Первое поколение мигрантов радуется, что приехали в новую страну, второе – тоже. Третье уже начинает думать о том, кто он на самом деле.

"Я бы хотел оставаться жить в Латвии и участвовать в политической жизни страны, если буду тут на хорошем счету. А если буду зарабатывать мало - поеду туда, где море, солнце, пальмы", - предполагает один студент. "Я, наверное, уже привык жить в Европе нравится менталитет европейцев - спокойные, открытые, доброжелательные люди. Пока хочу жить в Латвии, но думаю и про Польшу. Потому что Польша растущая страна с хорошей экономикой. Когда посещал страну остался под впечатлением от растущего уровня жизни. Польша быстрорастущая страна в плане экономики. Мне интересна история Польши, да и культурный бэкграунд похож", - говорит 20-летний студент.

"Вижу свое будущее в Москве. В Латвию планирую периодически приезжать. Москва, потому что на данный момент, это город, в котором я учусь. Возможно что-то поменяется, если в будущем мне покажется, что жизнь где-то в другом месте может быть лучше",- объясняет 21-летний выпускник рижской школы, который уехал учится в Москву.

"В будущем я хотел бы открыть свой бизнес и продолжать жить в Латвии. Моя родина, как-никак. Где родился, там и пригодился: нигде не будет также хорошо как дома", - отвечает работающий 21-летний молодой человек.

Что молодежь думает о Европарламенте?

"Европарламент должен заниматься очень простым делом - принимать меры, чтобы от Лиссабона до Нарвы все жители были равны в правах, обязанностях и возможностях, жили в мире и дружбе", - утверждает 18-летний школьник.

"Европарламент должен заниматься регулированием социальных и законодательных норм, развитием экономического состояния Европы и уровня жизни европейцев. Вот смотрю какой высокий уровень жизни в других европейских странах и надеюсь, что и мы тоже будем развиваться и идти вперед", - считает студент 20 лет.

Европарламент должен ⁠сохранять демократические отношения между странами, поддерживать высокий уровень жизни, хорошие зарплаты во всех странах союза. Он должен заниматься безопасностью границ и оказанием помощи странам, которые в этом нуждаются. А также создавать законы, чтобы ЕС был как единая страна - со своими нормами", - уверен другой 20-летний студент.

Эта статья написана участником "Школы журналистики".

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit