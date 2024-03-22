Уже с первого апреля этого года электросамокаты в Латвии должны быть зарегистрированы и обладать номерными знаками. Пройти регистрацию смогут только скутеры, чья максимальная скорость не превышает 25-ти километров в час. Однако, до сих пор в продаже находятся самокаты, которые могут ехать гораздо быстрее, сообщает Rus.LSM.lv в программе "Сегодня вечером".

Регистрация электросамоката станет обязательной с 1 апреля. В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) процедура стоит 6,10 евро. Водитель получает номерной знак в виде наклейки. При этом во многих магазинах по-прежнему продаются электросамокаты мощностью более 3000 ватт, способные разгонятся до 110 км в час. Сами торговцы говорят, что распродают остатки. Купить такие самокаты можно, но законно участвовать в движении с первого апреля этого года будет нельзя, отметили в CSDD.

При этом в законе не предусмотрен штраф за езду на электросамокате без регистрации, однако работники полиции могут применить другие штрафы. Например, если самокат превышает разрешенную скорость в 25 км в час, но едет медленнее 45 км в час, то это соответствует мопеду, а если выше 45 км в час, то мотоциклу. И тогда требования к такому транспортному средству ужесточаются. У него должна быть страховка и техосмотр. Если их нет, то к такому средству применяется штраф от 55 до 740 евро.

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