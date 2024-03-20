Согласно новым поправкам к закону о дорожном движении, электросамокаты должны быть зарегистрированы в обязательном порядке до 31 марта.
Зарегистрировать самокат можно на платформе электронных услуг e-CSDD или лично в центрах обслуживания клиентов CSDD.
Поправки также обязывают водителей электросамокатов в возрасте до 17 лет носить защитный шлем и одежду со светоотражающими элементами, а максимальная скорость электросамоката не должна превышать 25 километров в час.
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