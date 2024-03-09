Foto: DELFI

С 1 апреля этого года участие в дорожном движении на незарегистрированных самокатах запрещено, напоминает Министерство сообщения.

С этого года правилами дорожного движения установлены более строгие требования к использованию электросамокатов — они должны быть зарегистрированы до 31 марта 2024 года.

В министерстве отмечают, что поправки распространяются и на самодельные или модифицированные электросамокаты. Также электросамокаты, уже зарегистрированные ранее, теперь должны быть зарегистрированы в соответствии с новым порядком и получить новую регистрационную наклейку.

Регистрацией электросамокатов занимается Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). Самокат можно зарегистрировать на платформе электронных услуг CSDD e-CSDD или лично в центрах обслуживания клиентов CSDD.

Также поправки предусматривают, что водители электросамокатов в возрасте до 17 лет должны пользоваться защитным шлемом, а в условиях плохой видимости или интенсивного движения желательна одежда со светоотражающими элементами.

Водители электросамокатов должны двигаться со скоростью, не угрожающей безопасности дорожного движения и не превышающей максимально разрешенную скорость — 25 километров в час.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit