С 1 апреля этого года участие в дорожном движении на незарегистрированных самокатах запрещено, напоминает Министерство сообщения.

С этого года правилами дорожного движения установлены более строгие требования к использованию электросамокатов — они должны быть зарегистрированы до 31 марта 2024 года.

В министерстве отмечают, что поправки распространяются и на самодельные или модифицированные электросамокаты. Также электросамокаты, уже зарегистрированные ранее, теперь должны быть зарегистрированы в соответствии с новым порядком и получить новую регистрационную наклейку.

Регистрацией электросамокатов занимается Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). Самокат можно зарегистрировать на платформе электронных услуг CSDD e-CSDD или лично в центрах обслуживания клиентов CSDD.

Также поправки предусматривают, что водители электросамокатов в возрасте до 17 лет должны пользоваться защитным шлемом, а в условиях плохой видимости или интенсивного движения желательна одежда со светоотражающими элементами.

Водители электросамокатов должны двигаться со скоростью, не угрожающей безопасности дорожного движения и не превышающей максимально разрешенную скорость — 25 километров в час.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!